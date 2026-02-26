Madrid cierra el Año Nuevo Chino este fin de semana con la Carrera de la Primavera y actividades en Madrid Río

Una mujer durante el desfile de Año Nuevo Chino en el distrito de Usera, a 11 de febrero de 2024, en Madrid. / Ricardo Rubio - Europa Press)

Las celebraciones del Año Nuevo Chino llegan a su fin en la capital del Estado español, pero todavía se podrá celebrar esta tradición durante el próximo fin de semana. Con la combinación de actividades culturales y deportivas en Madrid Río, y si el tiempo lo permite, miles de personas se reunirán en torno a los planes de ocio y gastronomía que han organizado los distintos colectivos encargados de culminar las celebraciones chinas, en colaboración con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la ciudad.

Uno de los planes más esperados es el Madrid Spring Festival, en torno a la Carrera de la Primavera. Según ha informado Europa Press, la explanada del Puente del Rey será el epicentro de esta iniciativa que, bajo el lema ‘Dos culturas, un solo latido’ busca fusionar tradiciones chinas y españolas a través de propuestas que puedan disfrutar todos los públicos.

El evento ha convertido Madrid Spring Festival Village en un espacio multidisciplinar con actividades tradicionales, talleres, música en directo y una oferta gastronómica que ha incluido foodtrucks de cocina asiática e internacional. El acceso será completamente libre, con el objetivo de favorecer la participación ciudadana y el intercambio cultural.

Uno de los principales atractivos del fin de semana será la Carrera de la Primavera, que concentrará el domingo a 6.000 corredores procedentes de más de 50 nacionalidades. La jornada comenzará a las 8.30 horas, momento en el que la tradicional Danza del Dragón, símbolo de fuerza y buena fortuna, precipitará el inicio de la prueba atlética. La salida de la carrera de 5 kilómetros se dará a las 9.00 horas, mientras que las distancias de 8 y 16 kilómetros arrancará a las 9.05 horas. La organización ha determinado el cierre de meta para el 5K a las 10.30 horas, y para el 8K y el 16K a las 11.00 horas.

Varias personas durante el desfile de Año Nuevo Chino en el distrito de Usera, a 11 de febrero de 2024, en Madrid. / Ricardo Rubio - Europa Press)

Organización de recorridos y actividades deportivas

La distribución de los circuitos permitirá a los participantes conocer diferentes puntos del entorno de Madrid Río, tal y como detalla la agencia de comunicación. El recorrido de 5 kilómetros transcurrirá por zonas cercanas al Puente del Rey y el lago de Casa de Campo, mientras que la distancia de 8 kilómetros incluirá lugares icónicos como el Puente de Segovia, el Templo de Debod y el entorno del Palacio Real. En el caso de la distancia más exigente, el 16K, el trazado se extenderá hasta la Casa de Campo y el Parque del Oeste, con pasos señalizados por enclaves naturales y zonas verdes del oeste de la ciudad.

La organización supervisará todos los recorridos para garantizar la seguridad de los participantes. La recogida de dorsal-chip y la camiseta oficial se efectuará exclusivamente en la explanada del Puente del Rey durante el viernes, de 10.00 a 20.00 horas, y el sábado entre las 10.00 y las 18.00 horas, y no se dará opción para recoger dorsales el mismo día de la prueba.

Oferta cultural y musical durante todo el fin de semana

Las actividades culturales del festival darán comienzo el viernes, con una clase de Taichi a las 11.00 horas y la propuesta ‘La Magia del Qipao’ a las 12.00, que ofrece la oportunidad de descubrir y probar esta prenda tradicional china. La jornada continuará con conciertos y sesiones de DJ como Inertial Theory, DJ Show Polaris y jazz a cargo de Nick Stefanacci, así como actuaciones de la Chinese Dancing School Xifan Sud y Wushu Luan. Además, durante todo el viernes se proyectarán en el escenario principal las imágenes seleccionadas en el concurso de fotografía digital con inteligencia artificial.

La programación del sábado mantiene el tono participativo con una clase abierta de Wushu (Kung Fu) a mediodía, seguida de una segunda sesión de ‘La Magia del Qipao’ a las 14.00 horas. En el apartado musical actuarán, entre otros, Xinglan Música (Estudio Tong y C.X. Dance), Schropp Sisters, Carla Bru, Plug&Play, Anthony and The Melody Makers, Dani García, La Sociedad Honorable, Darzin y Anabel Rodoux.

Frases Graciosas de Año Nuevo (Canva, Infobae)

El cierre del festival tendrá lugar el domingo con la entrega de trofeos a los ganadores de la Carrera de la Primavera, seguida de los conciertos de Wan Can y Wan Xing. La agenda del día incluye, además, una entrega de becas, sorteos y regalos, una representación de zarzuela a cargo de Guiomar Cantó y Xi Hu, y el concierto de Rock Alapar. Durante toda la celebración del Año Nuevo Chino, el recinto estará dotado de talleres de caligrafía china, puestos de artesanía, servicio de guardarropa y áreas de avituallamiento.