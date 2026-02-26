Viajes

Ocho pueblos abandonados de Tarragona: castillos y masías de piedra entre el Mediterráneo y la sierra

Las localidades catalanas contaban en el pasado con escasos habitantes y, con el paso del tiempo, lo único que ha permanecido son las ruinas arquitectónicas

Guardar
A la izquierda, Poble Vell
A la izquierda, Poble Vell de Corbera d'Ebre. A la derecha, de arriba a bajo, Gallicant y Selma, todos ellos en la provincia catalana de Tarragona. / Wikimedia Commons

La costa catalana recibe numeros visitantes cada verano, atraídos por las calas recónditas que se esconden entre las poblaciones blancas pesqueras. No obstante, esta imagen idílica contrasta con zonas despobladas a pocos kilómetros hacia el interior, como ocurre en la provincia de Tarragona. Numerosos pueblos que antaño rebosaban actividad han quedado vacíos, convertidos en silenciosos testimonios de un pasado rural. Lejos de los destinos turísticos más populares como la Costa Dorada o el Delta del Ebro, diversas localidades dispersas entre sierras, valles y antiguas rutas agrícolas han quedado completamente despobladas, según recoge la plataforma Idealista.

A lo largo de la provincia, el despoblamiento ha tenido múltiples causas, desde las crisis agrícolas hasta la falta de infraestructuras básicas. En la cima de la sierra de Prades, a casi mil metros de altitud, La Mussara representa el ejemplo más emblemático de este fenómeno. Rodeado habitualmente por una espesa niebla, conserva las ruinas de la iglesia de Sant Salvador y vestigios de antiguas viviendas de piedra. Este núcleo agrícola sufrió un declive paulatino entre finales del siglo XIX y mediados del XX, cuando la crisis de la filoxera y la escasez de agua impulsaron la migración de sus habitantes. Finalmente, en la década de los sesenta, La Mussara quedó abandonada.

Las ruinas de la memoria datan de la Guerra Civil en la zona

El éxodo rural no es el único motivo de despoblamiento en Tarragona. En el caso del Poble Vell de Corbera d’Ebre, situado en una colina de la Tierra Alta, la causa principal fue bélica: este enclave fue uno de los escenarios más devastados durante la batalla del Ebro en 1938. Las bombas y los enfrentamientos destruyeron buena parte del casco urbano, provocando que, después del conflicto, los vecinos decidiesen reconstruir sus vidas en la parte baja del municipio. Actualmente, las calles en ruinas y la iglesia de Sant Pere constituyen un espacio destinado a la memoria histórica.

Otras localidades comparten historias de abandono ligadas a sus condiciones geográficas y carencias estructurales. Gallicant, ubicado a 880 metros de altitud sobre la ladera de Arbolí, estuvo formado por ocho viviendas dedicadas principalmente al cultivo de cereales, viñedos y aprovechamiento forestal. La falta de electricidad y servicios y el problema crónico de agua hicieron que la población se fuera reduciendo desde los años treinta hasta quedar vacía en los sesenta. Aunque la apertura de una pista de acceso y la cercanía de un campamento militar aportaron algo de movimiento, no fueron suficientes para revertir el abandono.

En el Alt Camp, Selma cuenta con restos que se remontan a la Edad Media, documentados desde el siglo X. La localidad cobró especial importancia al pasar a manos de la Orden del Temple en el siglo XII, que consolidó su dominio sobre el castillo y el territorio durante más de dos siglos. Sin embargo, las crisis agrícolas, especialmente la filoxera, y la opción de trasladarse a núcleos más accesibles precipitaron su declive y, a comienzos del siglo XX, ya estaba prácticamente deshabitado. Actualmente, apenas persisten algunos restos de viviendas y la torre campanario de Sant Cristòfol.

Unas condiciones adversas que marcan el éxodo rural

Más al sur, en Cabra del Camp, se localiza Fontscaldetes, un conjunto de solamente ocho viviendas. Hacia finales de los años treinta, vivían allí alrededor de treinta personas, principalmente dedicadas al cultivo de trigo, almendros y viñedos, así como a la ganadería. La ausencia de electricidad, agua corriente, escuela y atención médica provocó una acelerada disminución de la población durante las décadas de 1940 y 1950, y la última familia partió en 1964. En tiempos más recientes, asociaciones vecinales han impulsado iniciativas para rehabilitar la iglesia y dignificar el entorno.

Marmellar, en el Baix Penedès y a más de 500 metros de altitud, fue un pequeño enclave de diez casas rodeadas por masías. Sin suministro eléctrico y con recursos muy limitados, los habitantes dependían de cisternas para recoger el agua de lluvia y de pozos cercanos para el consumo diario. El aislamiento y la falta de servicios motivaron el abandono paulatino durante la década de 1950, siendo cerradas las últimas viviendas en 1958. Si bien posteriormente surgieron historias oscuras vinculadas al lugar, Marmellar fue ante todo una comunidad rural.

En la Conca de Barberà, Montargull, por su parte, situado a 845 metros sobre una elevación, contaba con cinco viviendas y varias masías, e incluso llegó a tener un castillo hoy desaparecido. La economía se basaba en el cultivo de cereales y en el comercio local con Santa Coloma de Queralt. La llegada de la electricidad en 1950 y de la carretera posteriormente no frenó el éxodo, debido a la deficiente provisión de suministros. Así, a finales de los sesenta, la población había quedado completamente vacía.

La estrecha relación entre vivienda y salud mental: un estudio revela que el 40% de la población ha sufrido ansiedad y un 23% depresión.

La comarca de la Terra Alta alberga el núcleo de Pinyeres, que llegó a agrupar hasta veinte casas. Su ubicación, apartada de los principales núcleos, obligaba a realizar largos trayectos hasta Batea o, en ocasiones, hasta localidades aragonesas cercanas para cualquier gestión. Sin luz eléctrica ni agua corriente, los habitantes se autoabastecían cultivando olivos, cereales y criando ovejas. La fuerte helada de 1954 y la carencia de infraestructuras aceleraron el éxodo, culminando en el abandono definitivo del pueblo en 1973.

Temas Relacionados

Turismo RuralTurismo EspañaMediterráneoEscapadasTarragonaCataluñaEspaña ViajesEspaña Noticias

Últimas Noticias

La plaza Mayor de uno de los pueblos más bonitos de España: la joya desconocida del siglo XVI declarada Conjunto Histórico-Artístico

El municipio de Ciudad Real cuenta con una plaza que data de la época visigoda, en la que Carlos III prohibió todo tipo de celebraciones

La plaza Mayor de uno

Loles León anuncia en ‘La Revuelta’ sus nuevos proyectos: un show de sexo en La 2 y un musical por los ‘prides’ de España

La actriz catalana ha acudido como invitada al programa de RTVE, donde ha repasado su trayectoria profesional en la televisión pública, así como su situación financiera tras quedarse con 2.000 euros en su cuenta bancaria

Loles León anuncia en ‘La

Entra en vigor la ETA: el nuevo requisito obligatorio para viajar a Reino Unido

Un total de 85 países, entre los que se encuentra España, se ven afectados por esta medida

Entra en vigor la ETA:

El mercado medieval más grande de España: un viaje al siglo XIII a solo unos minutos de Murcia

El municipio valenciano ubicado en el extremo sur de Alicante celebra anualmente el mercado medieval en el casco histórico

El mercado medieval más grande

Sale a la venta una finca gótica que aparece en una comedia de Netflix por más de 5 millones de euros

El complejo arquitectónico se remonta a la época victoriana y posee el sello de uno de los arquitectos más prestigiosos del siglo XIX

Sale a la venta una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Solo

Juan José Ebenezer, mecánico: “Solo hay una forma en España para llevar los cristales de tu coche tintados y que sea legal”

La fiesta de los directivos de Acciona con los concejales del PP antes de llevarse un contrato de 2,4 millones: la multinacional pagó a la empresa del marido de una de las ediles

Los archivos secretos del 23F ‘salvan’ a Juan Carlos I, no alteran la versión oficial vigente y no ayudan a identificar al ‘elefante blanco’ que estuvo detrás del golpe

Los restos del golpista Antonio Tejero se depositarán en Torre del Mar (Málaga), donde veraneaba

Dimite el comisario jefe de la Policía de Alcalá de Henares denunciado por violencia de género y maltrato familiar

ECONOMÍA

Se vende un pueblo entero

Se vende un pueblo entero en el corazón de los Picos de Europa por 380.000 euros

A Telefónica le “conviene” salir de compras para crecer: “Debe aliarse con otros operadores para ganar escala y expandir sus márgenes”

El campo madrileño ‘toma’ Sol contra el tratado UE-Mercosur: “Los agricultores y ganaderos españoles somos los pagafantas del acuerdo”

Mercadona destina 1.000 millones de euros a subir los salarios y a mejorar la jornada laboral de sus trabajadores

España necesita albañiles: la construcción acelera la contratación en 2025 y suben los salarios por la escasez de mano de obra

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica