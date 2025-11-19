Lolita Flores denuncia la “caza de brujas” de Hacienda y confiesa uno de sus grandes miedos: “Te lo juro por mis hijos”

Lolita Flores en 'La Revuelta' (RTVE)

Lolita Flores ha visitado el plató de La Revuelta la noche de este martes, 18 de noviembre, para presentar Poncia, una obra de teatro sobre el universo de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, en el que la cantante interpreta una el papel de la criada. María Dolores González Flores, su nombre completo, se ha sincerado junto a David Broncano y ha sacado a la luz uno de sus grandes miedos.

Tras tener una entrada de película en el espacio de RTVE, la intérprete de Sarandonga se ha quedado casi petrificada al ver la muñeca de atrezzo que se encontraba en el sofá del programa. Nada más ver el objeto, la actriz se ha alterado. Y no es para menos, pues la muñeca presenta una estética de terror, con piel muy pálida, ojos grandes con ojeras marcadas, pelo negro desordenado con flequillo y un aire de niña poseída. Todas estas características hicieron que la invitada le pidiese al jienense deshacerse de la muñeca.

“Por favor, quita esa muñeca de ahí, que no me gustan. Que me dan miedo las muñecas de porcelana...”, ha afirmado la hija de La Faraona, visiblemente alterada. Ha sido entonces cuando el presentador de televisión ha tomado la muñeca y la ha mostrado a los espectadores. “Por favor, sácala de ahí. Me dan miedo. Te lo juro por mis hijos, por mis nietos, por mi madre...”, ha continuado diciendo cuando Broncano intentaba acercarse a ella con el objeto en mano.

Ante la situación, el conductor de televisión optó por dejar la muñeca encima de un bidet. “A ver si se le quita la cara esa de mala hostia que tiene”, ha sentenciado Lolita. Con la terrorífica muñeca lejos de ella, Lolita Flores ha hablado del espectacular momento que está pasando a sus 67 años y se ha sometido a las clásicas preguntas del programa.

En lo personal, la madre de Elena Furiase ha hablado de su vida sentimental y ha reconocido que lleva tres años sin mantener relaciones sexuales. “No encuentro a nadie que me suba los calores, me he vuelto muy exigente”, ha manifestado, poco antes de agregar que “de todas formas, no tengo mucho tiempo”. Eso sí, ha dejado claro que se masturba ocasionalmente.

De manera inesperada, y tras recibir una ovación del público por su sinceridad, Lolita Flores le pidió a Broncano que le preguntase por su patrimonio. “Mi patrimonio se lo llevó Cristóbal Montoro. Me hizo dos inspecciones y tuve que vender mi casa”, ha manifestado, a modo de denuncia. Con esta declaración, la cantante trajo al presente el complicado momento económico que sufrió durante la época de Montoro como ministro de Hacienda. “Muchos artistas sufrieron una caza de brujas durante el mandato de Montoro. El señor Montoro se llenó muy bien los bolsillos. Él está imputado porque todo ese dinero que se llevó lo desvió para otras cosas. Espero que este señor lo pague de alguna manera“, ha expresado, haciendo alusión al hecho de que el exministro se encuentra actualmente bajo investigación por presuntas irregularidades fiscales.

”No me va a devolver los 2 millones de euros que me quitó, entre mi casa y muchas cosas más. Desde luego, yo no los tengo“, ha afirmado la artista, quien a día de hoy no tiene ni una casa en propiedad. Y es que, entonces, muchos rostros conocidos se acogieron a una sociedad que resultó no ser válida para el exministro de Hacienda. ”Vivo de alquiler y vivo de mi trabajo, pero el patrimonio maravilloso que tengo es mi familia y el público que me llena los teatros“.