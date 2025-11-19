España

Lolita Flores denuncia la “caza de brujas” de Hacienda y confiesa uno de sus grandes miedos: “Te lo juro por mis hijos”

La cantante ha acudido como invitada a ‘La Revuelta’, donde ha hablado de su delicada situación económica y se ha sometido a las clásicas preguntas del programa

Guardar
Lolita Flores en 'La Revuelta'
Lolita Flores en 'La Revuelta' (RTVE)

Lolita Flores ha visitado el plató de La Revuelta la noche de este martes, 18 de noviembre, para presentar Poncia, una obra de teatro sobre el universo de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, en el que la cantante interpreta una el papel de la criada. María Dolores González Flores, su nombre completo, se ha sincerado junto a David Broncano y ha sacado a la luz uno de sus grandes miedos.

Tras tener una entrada de película en el espacio de RTVE, la intérprete de Sarandonga se ha quedado casi petrificada al ver la muñeca de atrezzo que se encontraba en el sofá del programa. Nada más ver el objeto, la actriz se ha alterado. Y no es para menos, pues la muñeca presenta una estética de terror, con piel muy pálida, ojos grandes con ojeras marcadas, pelo negro desordenado con flequillo y un aire de niña poseída. Todas estas características hicieron que la invitada le pidiese al jienense deshacerse de la muñeca.

Lolita Flores en 'La Revuelta'
Lolita Flores en 'La Revuelta' (RTVE)

“Por favor, quita esa muñeca de ahí, que no me gustan. Que me dan miedo las muñecas de porcelana...”, ha afirmado la hija de La Faraona, visiblemente alterada. Ha sido entonces cuando el presentador de televisión ha tomado la muñeca y la ha mostrado a los espectadores. “Por favor, sácala de ahí. Me dan miedo. Te lo juro por mis hijos, por mis nietos, por mi madre...”, ha continuado diciendo cuando Broncano intentaba acercarse a ella con el objeto en mano.

Lolita Flores arremete contra Hacienda

Ante la situación, el conductor de televisión optó por dejar la muñeca encima de un bidet. “A ver si se le quita la cara esa de mala hostia que tiene”, ha sentenciado Lolita. Con la terrorífica muñeca lejos de ella, Lolita Flores ha hablado del espectacular momento que está pasando a sus 67 años y se ha sometido a las clásicas preguntas del programa.

Lolita Flores y David Broncano
Lolita Flores y David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

En lo personal, la madre de Elena Furiase ha hablado de su vida sentimental y ha reconocido que lleva tres años sin mantener relaciones sexuales. “No encuentro a nadie que me suba los calores, me he vuelto muy exigente”, ha manifestado, poco antes de agregar que “de todas formas, no tengo mucho tiempo”. Eso sí, ha dejado claro que se masturba ocasionalmente.

De manera inesperada, y tras recibir una ovación del público por su sinceridad, Lolita Flores le pidió a Broncano que le preguntase por su patrimonio. “Mi patrimonio se lo llevó Cristóbal Montoro. Me hizo dos inspecciones y tuve que vender mi casa”, ha manifestado, a modo de denuncia. Con esta declaración, la cantante trajo al presente el complicado momento económico que sufrió durante la época de Montoro como ministro de Hacienda. “Muchos artistas sufrieron una caza de brujas durante el mandato de Montoro. El señor Montoro se llenó muy bien los bolsillos. Él está imputado porque todo ese dinero que se llevó lo desvió para otras cosas. Espero que este señor lo pague de alguna manera“, ha expresado, haciendo alusión al hecho de que el exministro se encuentra actualmente bajo investigación por presuntas irregularidades fiscales.

No me va a devolver los 2 millones de euros que me quitó, entre mi casa y muchas cosas más. Desde luego, yo no los tengo“, ha afirmado la artista, quien a día de hoy no tiene ni una casa en propiedad. Y es que, entonces, muchos rostros conocidos se acogieron a una sociedad que resultó no ser válida para el exministro de Hacienda. ”Vivo de alquiler y vivo de mi trabajo, pero el patrimonio maravilloso que tengo es mi familia y el público que me llena los teatros“.

Temas Relacionados

Lolita FloresDavid BroncanoCantantesGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Estas son las personas con mayor tendencia a padecer diabetes tipo 1, según el doctor Jacobo Pérez

Más de 5 millones de personas padecen diabetes en España

Estas son las personas con

Estos son los hábitos que los ancianos se niegan a abandonar y les hacen más felices que a los jóvenes: “Vivir a un ritmo humano en lugar de a uno algorítmico”

Las formas de vida aceleradas deterioran el bienestar emocional de los más jóvenes, mientras que los ancianos mantienen un día a día más estable, alejados de la hiperconexión

Estos son los hábitos que

Este es el almuerzo de emergencia que recomienda una nutricionista cuando no tienes tiempo de preparar algo para el trabajo

La mayoría de trabajadores tienen que lidiar con el estrés de cada día y no encuentran el momento de preparar una buena comida que incluya todos los nutrientes necesarios

Este es el almuerzo de

Silvia Severino, psicóloga: “No es que seas una persona vaga, es que tu cerebro funciona de una manera diferente”

La experta señala que hay veces en las que la procrastinación no está causada por pereza, sino por cuestiones como la ansiedad, el perfeccionismo o el agotamiento

Silvia Severino, psicóloga: “No es

La Aemet alerta de que las nevadas afectarán “a ciudades y vías de comunicación importantes”: estas son las regiones más afectadas

Una masa de aire ártico dejará temperaturas bajo cero y bajará la cota de nieve hasta los 400 metros en puntos del norte de España

La Aemet alerta de que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez retira la pensión

Un juez retira la pensión de 2.000 euros mensuales a una mujer después de que un detective privado le pillara con una nueva pareja

Acuerdos y reuniones de Zelenski en su visita a España: los 800 millones de euros de ayudas o la colaboración con empresas de defensa

El Supremo rechaza la nacionalidad a una mujer que pidió la nacionalidad por origen sefardí: solo aportó su nacionalidad saharaui y haber nacido en Sidi Ifni

España y Colombia renuevan el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible con un pacto que movilizará 150 millones de euros en los próximos cinco años

El Congreso rechaza la propuesta de Vox para bajar la edad penal a los 12 años y mantiene el límite actual para la responsabilidad legal de los menores

ECONOMÍA

Los españoles desconfiamos del Black

Los españoles desconfiamos del Black Friday, pero vamos a caer igual (sobre todo los hombres): gastaremos más que en 2024

Carme Canet, periodista cultural, relata en RAC1 cómo le han denegado la jubilación: “Mientras tanto ni cotizo ni cobro”

Este es el trabajo en el que cuentas con 250 días libres al año y ganas más de 110.000 euros anuales: “Es potencialmente peligroso”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 19 de noviembre

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Una España de récord pone

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)

España no consigue pasar del empate ante Turquía, pero certifica su plaza para el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”