Loles Léon, en ‘Lo de Évole’: “El sexo es lo que te mantiene el cerebro activo”

La actriz española relata en el programa de La Sexta una vida en su barrio natal, desde sus orígenes hasta la actualidad, donde vuelve tras cada rodaje

El presentador Jordi Évole y
la actriz Loles León, en el programa de La Sexta.

Con un color y unos peinados que recrean el ¡Átame! (1989) de Almodóvar, arranca pasadas las 21:30 horas una entrevista a pie de calle, donde Loles León (Barcelona, 75 años) es la protagonista indiscutible de la escena. La embajadora de La Barceloneta, como la llaman en su barrio natal, ha venido a este mundo con un propósito muy claro: “Hacer reír”. Por lo que la palabra ‘retirarse’, según le confiesa a Jordi Évole, no tiene cabida en su vocabulario.

Desde el mercado de La Barceloneta hasta el muelle en la ciudad condal, la “abuela del cine español”, como se autodenomina, habla de turismo, familia, amistades, principios, sexo, relaciones y menopausia en Lo de Évole. Sin tapujos. Con espontaneidad. Así cuenta cómo obtuvo un premio a la menopausia, por divulgar sobre ella antes incluso que Candela Peña en La Revuelta; cómo no obtuvo un Goya; o cómo su padre tenía siete churrerías en los años 50.

La actriz recuerda sus orígenes, por los que todavía se recrea en su rutina. Hija de un empresario churrero y carismático, Loles León ha sido secretaria, telefonista, recepcionista... e incluso ha ido a “hacer bulto” a la Sala Villaroel, en l’Eixample de Barcelona. “Costó, pero lo hice”, dice orgullosa León en referencia a su carrera cinematográfica. Aunque su madre no la conoció como ‘chica Almodóvar’, la artista afirma que serlo “es una actitud”, por lo que supuso “un giro de 360 grados” en su vida. Hoy, Loles León es, a sus 75 años, una de las actrices más taquilleras de España.

“El sexo es lo que te mantiene el cerebro activo”, afirma contundente Loles León

La actriz ha sido preguntada durante la entrevista por sus relaciones personales, ya sean fuera o dentro del mundo del espectáculo. “Hace 21 años que no he tenido relaciones con ningún hombre”, afirma mientras espera que le sirvan la comida. El periodista la mira extrañado desde su lado de la mesa y va directo: el sexo. “Sexo, yo me apaño; el sexo no hay que dejarlo”, le responde León. Directa, mirando a Évole a los ojos. “El sexo es lo que te mantiene el cerebro activo”, sentencia la actriz para finalizar el tema.

Loles León asiste al concierto
de Rosario Flores en el Teatro Albéniz, a 22 de mayo de 2025, en Madrid.

Del mismo modo que sortean calles y cruzan de punta a punta La Barceloneta, las preguntas y respuestas aparecen de la nada y se desvanecen sin reparo. El sexo lleva a Loles León a ahondar en curiosidades personales. “¿Sabes que tengo el premio a la menopausia?”, le cuenta a Évole. La actriz relata entonces su asistencia a teatros, no para actuar, sino en conferencias para divulgar sobre el final de la menstruación, junto al ginecólogo Santiago Palacios, del Instituto Palacios Salud de la Mujer.

Y es que de igual manera habla de sexo que de cirugía estética o de las “películas gastronómicas”, es decir, aquellas que dan de comer. Sin grandes pretensiones, la actriz apela a la sinceridad para reconocer los retoques faciales que a cada cual puedan hacerle sentir bien. Del mismo modo, Loles León puntualiza que, en ocasiones, se trabaja “para tapar algún agujero”, lo cual también considera necesario ser capaz de reconocerlo.

La espontaneidad de León se enmarca en la rutina de La Barceloneta

A lo largo del paseo, la actriz menciona su paso por MasterChef y cómo “allí no hay nada fuera de cámara”, lo cual le dificultaba chismorrear. “Yo rajo siempre”, acaba reconociendo León entre risas. A la par que habla del reality de cocina, Évole incide en el matriarcado que envuelve a las mujeres que compran (y parlotean) en el Mercado de La Barceloneta. “Aquí mangoneamos”, dice una de ellas. “Pero eso desde siempre”, le contesta Loles León. Conversación que da pie al empoderamiento de la mujer en la ciudad, así como a la pluralidad del barrio. La fuerza que desprende la actriz culmina con su alegato a perseguir aquello que se quiere. “Yo no quería decirle a mi hijo cuando tuviera 20 años, soy una frustrada por tu culpa”, le confiesa León a Évole.

