La estación de esquí de Manzaneda, ubicada en uno de los mejores entornos naturales de Galicia, con más de 15 kilómetros esquiables y 23 pistas

Estacion de esquí de Manzaneda, en Ourense

Las estaciones de esquí españolas ofrecen mucho más que nieve y deporte: son auténticos refugios de naturaleza, aventura y desconexión en entornos de gran belleza. Galicia, a pesar de no ser la primera región que viene a la mente cuando se piensa en esquí, esconde una joya en el Macizo Central de Ourense. La Estación de Montaña de Manzaneda combina paisajes de montaña, biodiversidad única y una oferta invernal perfecta tanto para expertos como para debutantes.

Enclavada entre robledales, castaños centenarios y valles fluviales, Manzaneda invita a descubrir una Galicia diferente. Aquí, el esquí se vive entre aldeas tradicionales, rutas de senderismo y la promesa de silencio, lejos de las aglomeraciones de otras estaciones. Es un destino pensado para quienes buscan emociones en la nieve y el contacto directo con la naturaleza.

¿Dónde está la estación de esquí de Manzaneda?

La Estación de Montaña de Manzaneda se encuentra en pleno Macizo Central de Ourense, una de las áreas de montaña más extensas y mejor conservadas de Galicia. Este territorio destaca por su biodiversidad y cuenta con espacios protegidos como el Val do Navea y el Monumento Natural del Souto de Rozavales, donde crece el impresionante Castaño de Pumbariños.

El entorno es ideal para el turismo ornitológico y la observación de fauna, con presencia de especies como el águila real, el búho y el ciervo. A orillas del Embalse de Chandrexa de Queixa, el visitante puede disfrutar de bucólicos paisajes rurales y pequeñas aldeas que completan el encanto de la zona.

Precios de forfaits y costes por día

Manzaneda ofrece tarifas competitivas para todos los públicos y necesidades. Los forfaits de adulto cuestan entre 23 y 28 euros por día, según temporada, mientras que los jóvenes con carné Xove pagan entre 18 y 23 euros. Existen tarifas reducidas para niños de 6 a 12 años y mayores de 65, además de precios especiales para debutantes (desde 14 euros) y para los más pequeños, menores de 6 años (7 euros).

Estación de esquí de Manzaneda, en Ourense (Wikimedia).

El acceso en telesilla tiene un precio de 10 euros (8 euros para niños y mayores de 65), con descuentos para grupos organizados. Los martes, el Día del Esquiador, el forfait de día completo cuesta solo 16 euros. Hay disponibles pases de temporada desde 180 euros (reducido especial) hasta 280 euros (general).

Dónde alojarse cerca de la estación

Uno de los mayores atractivos de la estación es su amplia oferta de apartamentos turísticos situados en la propia Manzaneda. Con categoría de 3 llaves, parcialmente renovados y con capacidades para 3, 4 o 7 personas, estos alojamientos permiten al visitante disfrutar de la montaña sin preocuparse de desplazamientos. Todos cuentan con salón-dormitorio, cocina equipada y baño privado, lo que facilita una estancia cómoda tanto para familias como para grupos de amigos.

La posibilidad de dormir en la estación es una ventaja para quienes buscan desconexión absoluta y la comodidad de tener la nieve a pie de puerta. Además, en los alrededores se encuentran casas rurales y pequeños hoteles con encanto, ideales para quienes desean explorar los paisajes y la gastronomía local.

Cómo llegar a Manzaneda

Llegar a Manzaneda es sencillo desde cualquier punto de Galicia y norte de Portugal. Desde Ourense, la capital provincial, hay solo 74 kilómetros (1 hora y 27 minutos en coche). Desde Santiago de Compostela, el trayecto es de 181 kilómetros (2 horas y 30 minutos), y desde A Coruña, 219 kilómetros (2 horas y 50 minutos). Vigo y Pontevedra se encuentran a poco más de dos horas y media, mientras que desde Lugo el viaje dura menos de dos horas.

Para quienes vienen de Portugal, Oporto está a 260 kilómetros (algo más de 3 horas) y Braga a 234 kilómetros. Los pueblos de Pobra de Trives (16,5 km) y la propia villa de Manzaneda (12 km) sirven de referencia para quienes se alojan cerca, pero fuera de la estación.

Cuántos kilómetros esquiables tiene la estación de esquí

La estación cuenta con más de 15 kilómetros esquiables, distribuidos en 23 pistas de distintos niveles de dificultad. Esto la convierte en un destino idóneo tanto para esquiadores experimentados como para quienes se inician en el deporte blanco. Además del esquí alpino, Manzaneda ofrece actividades como rutas en raquetas, trineos y alquiler de material, ampliando la experiencia invernal a todo tipo de públicos.

Qué altura tiene la estación

La cota máxima de la estación de Manzaneda supera los 1.700 metros de altitud, lo que garantiza buenas condiciones de nieve durante la temporada. Esta altura, unida a la ubicación en una de las zonas más salvajes de Galicia, convierte a la estación en un paraíso natural donde el deporte y el entorno se funden en una experiencia inolvidable.