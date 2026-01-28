Viajes

La joya monumental de Portugal: un impresionante monasterio del siglo XII con la primera iglesia gótica del país

Esta construcción es uno de los monumentos más espectaculares de Portugal y entre sus muros tuvo lugar una de las historias de amor más trágicas del medievo europeo

Abadía de Alcobaça, en Portugal
Abadía de Alcobaça, en Portugal (Turismo de Portugal).

En el corazón de Portugal, la arquitectura escribe la historia de un país que ha sabido preservar su legado con mimo y elegancia. Desde imponentes castillos medievales hasta monasterios que parecen surgir de la piedra y la fe, el territorio luso alberga monumentos que deslumbran tanto por su belleza como por las leyendas que guardan entre sus muros. Cada rincón revela la huella de civilizaciones y órdenes religiosas que, a lo largo de los siglos, modelaron el paisaje y la cultura portuguesa.

Entre todos esos tesoros destaca la Abadía de Alcobaça, una joya cisterciense nacida en los valles de los ríos Alcoa y Baça, a escasos kilómetros de la costa atlántica. Considerada el primer gran ejemplo de gótico en Portugal, este monasterio no solo impresiona por su monumentalidad, sino que también envuelve al visitante en un relato de reyes, monjes y amores imposibles que ha trascendido generaciones.

El nacimiento de una joya cisterciense

La historia de Alcobaça está profundamente ligada a la presencia de la Orden del Císter, que recibió estas tierras como donación del primer rey de Portugal, Afonso Henriques. El asentamiento monástico comenzó en 1153, aunque las obras del monasterio se iniciaron en 1178 y se extendieron durante casi un siglo. Inspirado en la Abadía de Claraval en Francia, el complejo fue creciendo hasta convertirse en uno de los exponentes más sobresalientes del arte cisterciense a nivel europeo.

Gracias a su excelente estado de conservación, la Real Abadía de Santa María de Alcobaça fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1989. Pasear por sus estancias originales es como trasladarse a la Edad Media, rodeado de la sobriedad y el recogimiento propios de la espiritualidad cisterciense. Durante los siglos XIII y XIV, el monasterio amplió sus instalaciones con nuevas dependencias, como la sala capitular, el refectorio, el dormitorio y un impresionante claustro. El reinado de Manuel I aportó a Alcobaça un aire renovado: la biblioteca, el claustro alto, la sala de los Reyes y el palacio sumaron nuevas dimensiones a la vida monástica.

Abadía de Alcobaça, en Portugal
Abadía de Alcobaça, en Portugal (Turismo de Portugal).

Uno de los elementos más singulares es la cocina, recubierta de azulejos y presidida por una gran chimenea, que data de 1752. La puerta románica que se conserva recuerda el origen medieval del recinto, aunque muchas partes fueron adaptadas o reconstruidas tras la clausura de las órdenes religiosas en 1834, cuando el monasterio fue nacionalizado y destinado a distintos usos hasta su restauración definitiva en el siglo XX.

La primera iglesia gótica de Portugal

La iglesia de Alcobaça es el espacio más destacado del conjunto y representa la primera y mayor obra del gótico primitivo portugués. De planta de cruz latina y unas dimensiones imponentes —106 metros de largo, 23 de ancho y bóvedas de 20 metros de altura—, su fachada combina elementos medievales con adiciones barrocas, lo que le otorga una presencia majestuosa y única en el paisaje de la villa. El interior impresiona por su verticalidad y luminosidad, reflejo del ideal cisterciense de austeridad y pureza. Aquí, entre columnas y arcos apuntados, descansa la mayor leyenda de amor del país vecino.

Más allá de su arquitectura, este enclave guarda también el eco de una de las historias más trágicas del medievo europeo: la de Pedro I e Inés de Castro, considerados por muchos los Romeo y Julieta portugueses. Sus sarcófagos góticos, situados en el crucero de la iglesia y esculpidos con un detalle exquisito, son uno de los grandes tesoros de la escultura funeraria medieval.

La historia narra un amor prohibido entre el heredero al trono y una dama de la corte, truncado por la violencia y la política. Tras la muerte de Inés, Pedro vengó su asesinato con brutalidad y ordenó que ambos descansaran eternamente frente a frente, para reencontrarse, según la leyenda, en el Día del Juicio Final. La leyenda añade tintes dramáticos y macabros, como la famosa coronación póstuma de Inés y la obligación a los nobles de besar su mano momificada, un episodio que ha sido recreado en la literatura, el teatro y la ópera.

El monasterio abandonado de 1.100 años que está considerado como la “cuna de Castilla”.

Cómo visitar la abadía de Alcobaça

La entrada a la Abadía de Alcobaça cuesta 6 euros por persona, con opción de adquirir una entrada conjunta para la Ruta del Patrimonio (que incluye Alcobaça, Batalha y el Convento de Cristo) por 15 euros. La visita es gratuita todos los domingos y festivos hasta las 14:00 horas. El horario va de 9:00 a 17:00 entre octubre y marzo, y de 9:00 a 19:00 de abril a septiembre. El monumento permanece cerrado el 1 de enero, Domingo de Pascua, 1 de mayo y 25 de diciembre.

