Viajes

Los castillos medievales más impresionantes de Murcia

Estas fortalezas descubren un patrimonio monumental único y de gran valor en la región

Castillo de los Vélez, en
Castillo de los Vélez, en Mula (Adobe Stock).

En el corazón del sureste español, la Región de Murcia sorprende al viajero con un paisaje donde la historia se mezcla con la piedra y la leyenda. Los castillos que se alzan en sus colinas y pueblos no solo narran los avatares de un territorio fronterizo, sino que también ofrecen al visitante panorámicas que invitan a imaginar batallas, alianzas y misterios de otras épocas. Cada fortaleza —ya sea una ruina romántica o una construcción restaurada— dota a su entorno de una personalidad única y convierte la exploración en una experiencia tan cultural como sensorial.

Desde recintos inexpugnables hasta atalayas coronadas por esculturas, la ruta por los castillos de Murcia es un viaje al pasado que revela la riqueza patrimonial de la región y el ingenio de las civilizaciones que la habitaron.

Castillo de los Vélez

En lo alto de Mula se impone el castillo de los Vélez, una fortaleza renacentista que domina el horizonte y preside la vida del pueblo. Levantado sobre cimientos romanos y árabes hace más de quinientos años, este castillo privado es el símbolo indiscutible de la localidad. El casco urbano de Mula invita a perderse entre casas señoriales, conventos, iglesias y la sugerente Cripta de la iglesia de San Miguel. Las calles empinadas y el entorno natural añaden carácter a una villa que vive de cara a su castillo y que atesora un patrimonio digno de descubrir paso a paso.

Castillo de Jumilla

Castillo de Jumilla, en Murcia
Castillo de Jumilla, en Murcia (Adobe Stock).

En lo alto de un cerro que domina la ciudad, el castillo de Jumilla exhibe su origen árabe y su torreón de cuatro plantas, desde donde se disfruta de una panorámica privilegiada de la comarca. La Torre del Homenaje, de estilo gótico y cinco niveles, es el principal atractivo del conjunto. El visitante puede recorrer exposiciones y subir hasta la terraza de Armas para contemplar el entorno. El ascenso se realiza a pie por el camino del subidor, aunque existe la opción de solicitar permiso para acceder en coche. Jumilla, además, invita a completar la ruta con una visita enoturística a alguna de sus reconocidas bodegas.

Castillo de Monteagudo

A solo cinco kilómetros de la capital, el castillo de Monteagudo se distingue por la imponente estatua de Cristo que corona sus restos. Construido en el siglo XI y residencia de Alfonso X el Sabio en el XIII, este baluarte islámico es uno de los más singulares del país. Aunque no es posible visitar su interior, merece la pena ascender hasta el mirador intermedio para contemplar la panorámica y la silueta inconfundible de la fortaleza sobre el paisaje murciano. Los senderos que circundan la colina permiten descubrir nuevas perspectivas y disfrutar de la naturaleza que rodea el castillo.

Castillo de Lorca

En lo alto de un cerro, la fortaleza de Lorca testimonia el pasado fronterizo de la región durante la Edad Media. Sus muros, construidos entre los siglos IX y XV, resistieron asedios y batallas entre cristianos y musulmanes, y convirtieron a Lorca en un punto clave para el Reino de Murcia. El interior del castillo alberga la judería medieval y una sinagoga rectangular bajo la Torre Alfonsina, elementos que suman valor histórico y cultural al conjunto. La magnitud y el estado de conservación lo han posicionado como uno de los símbolos más reconocibles de la provincia.

Castillo de Caravaca

Caravaca de la Cruz, en
Caravaca de la Cruz, en Murcia (Adobe Stock).

En pleno centro de Caravaca de la Cruz, el castillo de Caravaca emerge como un recinto de historia militar y religiosa. Entre sus murallas, que en su día protegieron a la Orden del Temple y después a la de Santiago, se encuentra el Santuario de la Vera Cruz, uno de los grandes centros de peregrinación del cristianismo. La fortaleza, de origen islámico y fachada barroca, ha sufrido transformaciones a lo largo de los siglos, pero mantiene intacto su carácter defensivo. Desde lo alto, las vistas sobre la ciudad y el noroeste murciano ofrecen una perspectiva privilegiada del paisaje y la arquitectura que la rodean.

Castillo de la Concepción

Situado en una de las cinco colinas de Cartagena, el castillo de la Concepción ofrece las vistas más espectaculares sobre el puerto, el anfiteatro romano y la ciudad. De origen medieval, el cerro ya fue ocupado por un templo romano y una alcazaba musulmana antes de la construcción del castillo en los siglos XIII o XIV. Se puede acceder al cerro en el Ascensor Panorámico y descender caminando hasta el puerto, disfrutando del paisaje urbano y marítimo. El castillo es un punto de partida ideal para adentrarse en los tres mil años de historia de Cartagena.

Estos son algunos tesoros medievales en España

Castillo de Benizar

Elevado sobre el casco antiguo de Moratalla, el castillo de Benizar es una construcción islámica del siglo IX envuelta en historias y mitos medievales. Entre sus seis torres destaca la Torre del Homenaje, y una de las torres albergó una capilla dedicada a Santa María Magdalena. El castillo es protagonista de leyendas, como la venganza del Rey Lobo sobre Yusuf Ibn Hilal, relatada por el escritor Ibn al-Jatib. Las empinadas callejuelas y el mirador del pueblo invitan a recorrer su historia y disfrutar de una de las localidades más pintorescas de Murcia.

