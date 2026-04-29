15 años de la majestuosa boda de los príncipes de Gales: una novia de clase media y un vestido de Alexander McQueen

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña y su esposa Catalina, entonces duques de Cambridge fuera de la Abadía de Westminster después de su boda real en Londres el viernes 29 de abril de 2011. (Foto AP/Martin Meissner, archivo)

La Abadía de Westminster era testigo hace quince años de uno de los momentos más importantes de la monarquía británica moderna. Recubierta de miles de flores y seguida en streaming por más de 2 millones de personas, el 29 de abril de 2011 contraían matrimonio en su interior los herederos al trono: el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Convertidos hoy en príncipes de Gales, sellaron su amor y dieron paso a una nueva etapa para la institución: más cercana, más moderna y, sobre todo, más conectada con la sociedad.

El origen de esta historia se remonta a 2001, en la Universidad de St Andrews, Escocia. Allí coincidieron dos estudiantes que, en un principio, no imaginaban el alcance que tendría su relación. El nieto de Isabel II, heredero directo de la Corona, y Kate Middleton compartieron aulas, residencia universitaria y un entorno en el que, por primera vez, el protocolo quedaba fuera de juego. La convivencia cotidiana, las amistades comunes y una complicidad que fue creciendo con el tiempo dieron forma a una relación que empezó como amistad y terminó consolidándose como una de las más seguidas del mundo.

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El camino, sin embargo, no fue lineal. Durante aquellos años de formación ambos mantuvieron otras relaciones y atravesaron momentos de incertidumbre. En 2007 llegó una ruptura que, aunque breve, puso a prueba la solidez del vínculo. La presión mediática ya era intensa, especialmente sobre el heredero británico, y Kate tuvo que enfrentarse a una exposición pública para la que no estaba preparada. Sin embargo, la distancia no logró romper lo que ya se había consolidado emocionalmente, y en 2010 la pareja anunció su compromiso tras un viaje privado a Kenia.

El 29 de abril de 2011, la Abadía de Westminster acogió una ceremonia seguida por millones de personas en todo el mundo. La boda no solo unió a dos personas, sino que también simbolizó la modernización de la monarquía. Por primera vez en generaciones, el heredero al trono se casaba con una mujer sin linaje aristocrático, algo que reforzaba la imagen de una institución más abierta. La ceremonia fue oficiada bajo el rito anglicano y reunió a representantes de casas reales, líderes políticos y personalidades internacionales.

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Kate Middleton, a la izquierda, y acompañada por la dama de honor Pippa Middleton a su llegada a la Abadía de Westminster para su boda real en Londres el viernes 29 de abril de 2011. (Foto AP/Alastair Grant, archivo)

El vestido de la novia

Uno de los elementos más recordados fue el vestido de la novia, diseñado por Sarah Burton para la firma Alexander McQueen. La pieza, de inspiración clásica y detalles artesanales, combinaba encaje, satén marfil y una silueta estructurada que rendía homenaje a la tradición británica. La tiara prestada por la reina y la larga cola del vestido reforzaron la imagen de una ceremonia cuidadosamente equilibrada entre modernidad y herencia histórica.

Tras el “sí, quiero”, los recién casados recorrieron Londres en carruaje hasta el Palacio de Buckingham, donde saludaron desde el balcón en uno de los momentos más icónicos de la monarquía reciente. Aquella jornada no solo tuvo un fuerte impacto simbólico, sino también económico y turístico, consolidando la imagen de la familia real como un activo de proyección internacional.

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El príncipe Carlos de Gran Bretaña y Camila, a duquesa de Cornualles, observan cómo el Príncipe Guillermo de Gran Bretaña besa a su esposa Catalina, en el balcón del Palacio de Buckingham después de su Boda Real en Londres el viernes 29 de abril de 2011. (Foto AP/Matt Dunham, archivo)

Los primeros años de matrimonio estuvieron marcados por la construcción de una vida relativamente discreta. Guillermo compaginaba sus deberes reales con su labor en la Royal Air Force, mientras la pareja residía en diferentes puntos del país. Más adelante se instalaron en el Palacio de Kensington, donde comenzaron a formar su familia.

El nacimiento de sus tres hijos —príncipe George, princesa Charlotte y príncipe Louis— consolidó su imagen como familia moderna dentro de la institución. La crianza de los menores se convirtió en una prioridad absoluta, lo que motivó varias mudanzas a residencias más tranquilas, como Anmer Hall o recientemente, Forest Lodge, siempre con la intención de preservar cierta normalidad.

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El príncipe Guillermo de Gran Bretaña y su esposa Catalina, entonces duques de Cambridge, posan para una fotografía oficial el día de su boda en el salón del trono del Palacio de Buckingham, en el centro de Londres, el 29 de abril de 2011. (BODA REAL) REUTERS/Hugo Burnand/Clarence House/Handout)

Quince años de matrimonio y muchos frentes abiertos

Sin embargo, la estabilidad aparente no impidió que la pareja afrontara tensiones internas en la familia real. La salida de los duques de Sussex, encabezados por el príncipe Harry, supuso una fractura mediática y emocional dentro de la institución. Paralelamente, el escándalo del príncipe Andrés ha obligado a la Corona a gestionar una crisis reputacional que h afectado indirectamente al entorno de los príncipes de Gales.

El año 2024 marcó uno de los momentos más difíciles de su trayectoria. En un corto espacio de tiempo se conocieron los diagnósticos de cáncer tanto del rey Carlos III como de la princesa de Gales. Esta situación obligó a redefinir prioridades de forma inmediata. Guillermo redujo su actividad institucional al mínimo para centrarse en su familia, mientras Kate afrontaba un tratamiento médico que la apartó temporalmente de la vida pública.

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El príncipe Guillermo de Gran Bretaña y su esposa Catalina posan para una fotografía oficial, junto a sus familias, el día de su boda, en el salón del trono del Palacio de Buckingham, en el centro de Londres (REUTERS/Hugo Burnand/Clarence House/Handout).

La gestión de esta etapa se caracterizó por un equilibrio entre discreción y comunicación progresiva. Inicialmente, el silencio oficial dio paso a una mayor transparencia cuando la princesa decidió compartir su diagnóstico en un mensaje grabado. A partir de ese momento, la percepción pública cambió notablemente, reforzando la empatía hacia la pareja.

Durante el proceso, el núcleo familiar se convirtió en el centro absoluto de sus vidas. La pareja reorganizó su rutina diaria para garantizar estabilidad a sus hijos, mientras se apoyaban en su entorno más cercano. El tratamiento de Kate, con fases complejas y momentos de recuperación, coincidió con una intensa reestructuración emocional dentro del matrimonio. Hoy, quince años después de aquel enlace en Westminster, los príncipes de Gales representan una de las imágenes más sólidas de la monarquía británica contemporánea.

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