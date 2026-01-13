La catedral gótica que está a 100 kilómetros de Madrid y es patrimonio cultural: el antes y el después de la arquitectura religiosa

La catedral de Ávila es la primera construida en estilo gótico en todo el territorio español. / Wikimedia Commons - Emilio J. Rodríguez Posada

Y se hizo la luz en Ávila. A 100 kilómetros de Madrid, se encuentra una joya arquitectónica que combina seis siglos que discurrieron entre el Románico y el Gótico. Un tiempo marcado por el aperturismo de los espacios a través de zonas más elevadas y luminosas, que contrastan con la época anterior. Este enclave religioso es la catedral de Ávila, en Castilla y León, reconocida además como la primera de estilo gótico construida en España.

Ubicada a tan solo una hora de Madrid, su construcción ha marcado un antes y un después en la arquitectura religiosa del país. Según recoge El Periódico de España, este impresionante templo ha logrado incorporar, a lo largo de más de seis siglos, elementos arquitectónicos que reflejan la evolución desde el Románico al Gótico, situándose en el epicentro monumental de Castilla y León, dentro de una de las murallas más emblemáticas del territorio nacional.

El singular origen de la Catedral del Salvador, como también se la denomina, responde tanto a necesidades espirituales como defensivas, lo que ha conferido a su estructura un carácter casi militar. Las obras iniciales datan de aproximadamente 1.170 y se atribuyen al Maestro Fruchel.

Entre sus rasgos más destacados figura el ábside, conocido como ‘Cimorro’, que queda integrado en la propia muralla de la ciudad. La planta del edificio adopta la forma de cruz latina y, aunque comenzó bajo influencia románica, la catedral ha evolucionado de forma clara hacia el gótico francés, permitiendo a los visitantes recorrer siglos de historia arquitectónica en su interior. Este proceso de transformación culminó en torno al siglo XV, consolidando su importancia como referente patrimonial.

El claustro y el museo, un recorrido por la vida catedralicia

Un recorrido por el interior del templo descubre un rico repertorio de tesoros artísticos. El coro, elaborado en madera de nogal en el siglo XVI bajo diseño atribuido a Cornelius de Holanda, destaca por su ambición y delicadeza. El trascoro, por su parte, presenta relieves que representan escenas como La Presentación en el Templo, La Adoración de los Reyes y La Matanza de los Inocentes.

En la capilla mayor resalta el retablo iniciado en 1499 por Pedro Berruguete, concluido en 1512 tras su fallecimiento por diferentes artistas, configurando así una obra fundamental para entender el paso del Gótico al Renacimiento. La girola alberga otra pieza esencial: el sepulcro de ‘El Tostado’, realizado en alabastro por Vasco de la Zarza y considerado uno de los máximos exponentes de la escultura funeraria hispana.

La visita a la Catedral de Ávila se completa en su claustro, construido entre los siglos XIV y XVI, cuyas bóvedas de crucería conducen a diversas capillas —entre ellas, la de las Cuevas, la de la Virgen y la del Crucifijo— y ofrecen acceso al Museo de la Catedral. Según detalla El Periódico de España, el museo conserva una amplia variedad de piezas que ilustran el día a día de la vida catedralicia a lo largo de los siglos. En el propio claustro, además, reposan las sepulturas de figuras históricas como Claudio Sánchez-Albornoz y Adolfo Suárez.

El edificio sobresale también por su integración en el urbanismo histórico de Ávila. La combinación entre la monumentalidad religiosa y la función defensiva otorgan a la catedral un papel decisivo en el patrimonio de la ciudad, convirtiéndola en un foco de atracción para quienes desean conocer los orígenes góticos de la arquitectura española.

Cómo llegar y horarios de visita a la catedral de Ávila

El acceso a la ciudad de Ávila resulta sencillo, especialmente desde Madrid, de la que dista aproximadamente 100 kilómetros. Existen varias alternativas para desplazarse en transporte público: la forma más cómoda es el tren desde la estación de Príncipe Pío, cercana al Palacio Real de Madrid, que en una hora y media y por menos de 13 euros lleva directamente a la estación abulense.

Otra opción es escoger uno de los cuatro servicios diarios desde Chamartín, con un trayecto de unas dos horas y un coste de 9 euros. El autobús, por su parte, ofrece la alternativa más barata y rápida, partiendo de la Estación Sur de Autobuses Méndez Álvaro y permitiendo llegar en una hora por, aproximadamente, 8 euros el viaje. Cabría añadirle entonces el coste de la vuelta.

Esta localidad cuenta con un patrimonio monumental único que se traduce en su impresionante muralla. Además, su rica gastronomía la convierte también en un destino culinario espectacular

La catedral permanece abierta todos los días: de lunes a sábado, de 10:00 a 18:00 horas; los domingos, de 12:30 a 18:00 horas. El último acceso se permite media hora antes del cierre. Las tarifas establecen un precio general de 10 euros, aunque existen descuentos. Por ejemplo, los mayores de 65 años abonan 9 euros, los jóvenes de 12 a 25 años 7 euros y los menores de 12 pueden acceder de forma gratuita. El Periódico de España destaca este amplio rango de horarios y precios, facilitando así la visita para diferentes públicos.