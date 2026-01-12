Viajes

El pueblo medieval de Valladolid que guarda el archivo histórico más importante de España: un castillo del siglo XV, dos ríos y una ruta literaria

Desde la silueta inconfundible de su castillo hasta las fuentes escondidas y la Senda del Duero, la localidad invita a perderse entre calles históricas y panorámicas inolvidables

Simancas, en Valladolid (Adobe Stock).

Entre viñedos, páramos y riberas, Valladolid atesora rincones que esconden tesoros patrimoniales y leyendas que evocan la grandeza de épocas pasadas. Caminar por estos pueblos es descubrir castillos que vigilan desde lo alto, iglesias centenarias, plazas con sabor medieval y tradiciones que se transmiten de generación en generación.

Entre todos ellos, hay un enclave que destaca por la belleza de su puente monumental, la silueta imponente de su castillo y la riqueza de sus archivos. Simancas, bañada por dos ríos y envuelta en un halo de misterio, invita a perderse en sus calles y a dejarse sorprender por un pasado que sigue vivo en cada piedra y en cada leyenda que susurra el viento entre sus arcos y murallas.

Un castillo para la memoria de Europa

Construido en el siglo XV por orden del almirante Alonso Enríquez, el castillo de Simancas pasó de ser fortaleza defensiva a convertirse, un siglo después, en uno de los archivos documentales más valiosos del continente. La idea de reunir en un lugar seguro los documentos esenciales de la monarquía hispánica partió de Carlos I y fue materializada por Felipe II, que dedicó toda la fortaleza a este fin. Así nació el Archivo Histórico Nacional, que conserva fondos desde el siglo XV hasta el XIX y está considerado por el Ministerio de Cultura como “uno de los archivos más importantes de Europa”.

El castillo fue reformado a fondo para adecuarse a su nueva misión: se añadieron hasta tres puentes levadizos y arquitectos de renombre, como Juan de Herrera, participaron en la remodelación. A lo largo de su historia, la fortaleza sirvió también como prisión y almacén. Hoy, el archivo depende del Ministerio de Cultura y forma parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. El conjunto es visitable, aunque su cámara incombustible, donde se guardan muchos documentos clave, permanece cerrada al público.

Paseo por un Conjunto Histórico-Artístico

Simancas, en Valladolid (Adobe Stock).

Simancas fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1980. Su urbanismo se despliega sobre un pequeño monte que desciende hacia las riberas del Pisuerga. El placer de recorrer sus calles radica en la variedad de estilos y épocas: desde el rollo jurisdiccional, uno de los pocos que se conservan en Valladolid, hasta la iglesia de El Salvador, que combina gótico tardío, influencias renacentistas y una torre románica anterior. El interior de la iglesia destaca por sus retablos, que van del plateresco al renacentista.

La antigua fachada del hospital, del siglo XVI, da paso a la portada neoclásica del ayuntamiento, desde donde parte una calle hacia un mirador privilegiado. Desde allí, la vista se pierde en la ribera, la silueta de la Cordillera Central y el histórico puente medieval, parte de la antigua calzada romana y hoy tramo del Camino de Santiago. Más allá de su conjunto monumental, la localidad cuenta con una leyenda que marca el nombre y el escudo de Simancas. En tiempos de Ramiro II y la batalla contra Abderramán II, siete doncellas del pueblo, obligadas a entregarse al califa, se cortaron las manos para evitar el destino, desencadenando la famosa sentencia: “si mancas me las dais, mancas no las quiero”.

Siete manos rodean hoy el escudo municipal y la leyenda se recuerda durante las fiestas locales. La localidad también figura en la Ruta Miguel Delibes, gracias a los recuerdos que el escritor dejó en su obra “Mi vida al aire libre”. En ella evoca los paisajes de Simancas y las tardes de juegos en sus campos, un testimonio más del vínculo entre la villa y la literatura española.

Entre ríos y fuentes

Simancas, en Valladolid (Adobe Stock).

La vida de Simancas está marcada por la presencia del Duero y el Pisuerga, que confluyen en el paraje de la Pesqueruela, un entorno de gran riqueza ecológica y paisajística. Desde los páramos de los Torozos se contemplan vistas panorámicas de la localidad y sus alrededores, incluidos los pinares y la sierra de Segovia. Descender hasta las orillas permite descubrir fuentes naturales como la Fuente La Tina o la Fuente de Mosquila, alimentadas por corrientes subterráneas y los dos grandes ríos de la villa.

La Senda del Duero, en su cuarta etapa, atraviesa Simancas por la margen izquierda del río, invitando a pasear por el fresco prado de la Mesta. Así, la localidad se convierte en un destino ideal para quienes buscan historia, naturaleza y autenticidad a pocos minutos de Valladolid. Simancas es el ejemplo vivo de cómo el pasado y el presente pueden convivir, ofreciendo al viajero un escenario repleto de secretos y belleza junto al agua.

Cómo llegar

Desde Valladolid, el viaje es de alrededor de 25 minutos por la carretera A-62. Por su parte, desde Salamanca el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 5 minutos por la misma vía.

