Los puentes romanos que aún siguen en buen estado en España y puedes cruzar con normalidad

La conservación permite que hoy se puedan recorrer a pie por entornos naturales privilegiados

Puentes que aún son útiles
Puentes que aún son útiles en España. (Adobe Stock)

España guarda un tesoro arquitectónico único: puentes romanos que, tras casi dos mil años, siguen en pie y pueden cruzarse con normalidad. Estas construcciones no solo conectan orillas y caminos, sino que ofrecen un viaje al pasado, permitiendo experimentar de primera mano la ingeniería y el legado del Imperio Romano.

Muchos de estos puentes han resistido el paso del tiempo gracias a restauraciones cuidadosas y a su propio diseño robusto. Hoy, la mayoría se han adaptado al uso peatonal o turístico, lo que permite recorrerlos sin prisas y descubrir su entorno desde una perspectiva privilegiada.

Recorrer uno de estos puentes es mucho más que un paseo: es una invitación a conocer la historia de España a través de monumentos vivos que, a pesar de modificaciones y reconstrucciones, conservan parte de su estructura original.

Puente romano de Mérida (Badajoz)

El puente romano de Mérida,
El puente romano de Mérida, en Badajoz (Adobe Stock).

Sobre el río Guadiana, el puente romano de Mérida impresiona por su tamaño, con casi 800 metros de longitud. Forma parte del conjunto arqueológico de la antigua Augusta Emerita y fue clave en las comunicaciones de la región. Hoy, tras siglos de uso intenso, solo se permite el paso peatonal, lo que convierte el paseo en una oportunidad para admirar el paisaje y la ciudad desde un lugar cargado de historia.

Puente de Alcántara (Cáceres)

El Puente de Alcántara es una de las obras más destacadas de la ingeniería romana en Europa. Fue levantado entre los años 103 y 104 d. C. y cruza el río Tajo con seis arcos y un imponente arco de triunfo en el centro. Esto lo convierte en una mezcla de vía de paso y monumento. Actualmente, el tráfico de vehículos se ha desviado para preservar la estructura, y los visitantes pueden cruzarlo a pie disfrutando de sus vistas y su historia.

Puente del Diablo de Martorell (Barcelona)

Puente del Diablo de Martorell.
Puente del Diablo de Martorell. (Wikimedia)

El Puente del Diablo, en Martorell, destaca por su silueta gótica y su vinculación a antiguas leyendas. Aunque la estructura visible data del siglo XIII, se asienta sobre cimientos romanos relacionados con la Vía Augusta, una de las principales rutas del imperio. Se cruza a pie y su arco triunfal recuerda el origen romano de esta obra singular, que aún atrae tanto a curiosos como a aficionados a la historia.

Puente de Salamanca

En Salamanca, el puente romano cruza el río Tormes y marca la entrada a la ciudad antigua. La parte más próxima al centro conserva la fábrica romana del siglo I d. C., mientras que el resto muestra distintas etapas de restauración. Hoy es un paso peatonal que invita a retroceder en el tiempo, con el famoso verraco de piedra vigilando una de sus entradas.

Puente romano de Córdoba (Córdoba)

El puente romano de Córdoba es una imagen icónica de la ciudad, situado junto a la Mezquita-Catedral y el casco histórico. Aunque ha sufrido varias reconstrucciones, conserva la esencia del trazado original sobre el Guadalquivir. Desde 2004, solo se puede cruzar a pie, lo que permite apreciar con calma su relación con los monumentos vecinos y el ambiente del río.

La ciudad con más puentes del mundo que es conocida como la ‘Venecia del norte’: tiene más de 2.300.

Estos cinco puentes siguen conectando caminos y culturas, demostrando la resistencia y el ingenio de la arquitectura romana en España, y ofreciendo una experiencia única a quienes deciden atravesarlos hoy.

