7 vuelos por menos de 50 euros ida y vuelta para viajar a Europa, Canarias y Baleares en el mes de febrero

Viajar en febrero ya no es un sueño inalcanzable para quienes buscan descubrir nuevos destinos sin desequilibrar su presupuesto. Mientras el invierno cubre Europa y las islas españolas con paisajes maravillosos, son muchas las opciones que se encuentran para disfrutar de ciudades maravillosas cuidando el bolsillo. Es por ello que desde Infobae España hemos hecho una selección de 5 vuelos por menos de 60 euros a destinos europeos y a las islas Canarias, con ayuda de la plataforma vuelosbaratos.es.

**Sin embargo, hay que destacar que los precios expuestos son los que aparecen en el día de publicación de este artículo, por lo que se recomienda revisarlos por si ha habido algún cambio. Para encontrarlos hay que establecer los siguientes filtros en la web mencionada anteriormente: elegir la opción de “Los destinos más baratos”, establecer el origen en Madrid o Barcelona, filtrar las fechas de ida y vuelta del 1 al 28 de febrero y fijar un precio máximo de 50 euros.

Barcelona - Palma de Mallorca (23 €)

El vuelo más barato en el mes de febrero parte desde Barcelona y permite disfrutar de una de las ciudades más bonitas de España: Palma de Mallorca. El viaje parte desde el aeropuerto Barcelona El Prat el 1 de febrero a las 08:40 h y regresa el 6 a las 23:15 h, en un trayecto que tiene una duración de alrededor de 50 minutos y sin escalas.

Así, por tan solo 23 € el viajero puede conocer Palma de Mallorca, una ciudad que seduce con una combinación única de historia y mar. La catedral de Santa María (La Seu), de estilo gótico, domina el skyline junto al Palacio de la Almudaina. El casco antiguo está repleto de callejuelas, patios señoriales y plazas que invitan al paseo. El castillo de Bellver, rodeado de pinares, ofrece vistas panorámicas sobre la bahía. Mercados como el Mercat de l’Olivar muestran el sabor local. Las playas urbanas y el animado paseo marítimo completan un destino que conjuga cultura, patrimonio y ocio en pleno Mediterráneo.

Barcelona - Londres Luton (31 €)

Durante el mes de febrero se puede viajar a Londres por tan solo 31 €. El vuelo sale del aeropuerto de Barcelona El Prat el día 7 a las 13:20 h y regresa el día 9 a las 06:25 h, y tiene una duración de unas 2 horas y 25 minutos. Además, no tiene escalas.

Resulta ideal para una escapada breve en la que explorar Londres y sus principales monumentos, desde el Big Ben hasta Trafalgar Square o la emblemática Oxford Street. Todos estos puntos clave se pueden descubrir y conocer en profundidad gracias a un free tour, una manera cómoda de adentrarse en la historia y curiosidades de la ciudad. Además, si apetece visitar un museo, la alternativa más recomendable es el British Museum: su entrada es gratuita y su colección es una de las más destacadas del mundo.

Madrid - Lanzarote (38 €)

En febrero, viajar a Lanzarote desde Madrid es un chollo, pues por tan solo 38 € se puede descubrir uno de los destinos más impresionantes de España. El viaje sale desde el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas el 21 de febrero a las 14:45 h y regresa el 23 a las 08:20 h. El vuelo además es sin escalas y tiene una duración estimada de 2 horas y 35 minutos.

Así, Lanzarote despliega un paisaje de contrastes donde el negro volcánico se funde con el azul intenso del Atlántico. Sus playas de arena dorada, los viñedos de La Geria y las formas caprichosas del Parque Nacional de Timanfaya conforman una isla de belleza singular. El legado de César Manrique se refleja en miradores y espacios naturales integrados con respeto al entorno. Pueblos blancos, mercados artesanales y una gastronomía marcada por el mar completan la experiencia. Lanzarote cautiva por su autenticidad, su luz y la fuerza indómita de su naturaleza volcánica.

Madrid - Vigo (45 €)

Otro destino español ideal para una escapada de fin de semana el próximo mes es Vigo. Desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el vuelo sale a las 06:40 horas el día 13 de febrero y regresa a las 08:30 h el día 15, en un trayecto de alrededor de 1 hora y 15 minutos y sin escalas.

De este modo, Vigo se presenta como una ciudad vibrante y llena de contrastes, donde la modernidad convive con la tradición marinera. Su puerto, uno de los más importantes de España, marca el pulso de la vida local. El casco histórico invita a perderse entre calles empedradas y tabernas de mariscos, mientras que el paseo marítimo ofrece vistas inigualables a la ría y a las Islas Cíes, un paraíso natural protegido. Parques urbanos, arte contemporáneo y una gastronomía basada en productos frescos del mar hacen de Vigo un destino imprescindible en Galicia.

Madrid - Bristol (47 €)

Por solo 47 euros se puede visitar una de las ciudades más fascinantes de Europa. Este vuelo desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sale el 17 de febrero a las 20:30 h y regresa el 21 de febrero a las 16:40 h. El vuelo no tiene escalas y tiene una duración de 2 horas y 20 minutos.

A orillas del río Avon, Bristol destaca como una de las ciudades más dinámicas y creativas del suroeste de Inglaterra. Su pasado portuario se mezcla con una vibrante escena cultural, visible en los coloridos grafitis y en el legado del artista Banksy. El icónico puente colgante de Clifton, los muelles reconvertidos en centros de ocio y el bullicioso mercado de St Nicholas ofrecen una experiencia genuina. Museos, música en vivo y una variada oferta gastronómica completan el atractivo de una ciudad donde la innovación y la historia caminan de la mano.

Barcelona - Nápoles (50 €)

Otro de los viajes que uno no se puede perder es a Nápoles. El viaje a la ciudad italiana cuesta tan solo 50 € y sale desde el aeropuerto de Barcelona El Prat el día 5 de febrero a las 09:05 h y regresa el 9 a las 18:05 h. Además, tiene una duración de 2 horas y sin escalas.

De esta forma, Nápoles cautiva con su energía única y su mezcla vibrante de historia, arte y vida cotidiana. Las estrechas calles del centro histórico, declaradas Patrimonio de la Humanidad, rebosan de iglesias barrocas, palacios y mercadillos animados. El aroma de la auténtica pizza napolitana impregna el ambiente, mientras que el bullicio de sus plazas y la hospitalidad de su gente definen el carácter de la ciudad. Desde el majestuoso Castel dell’Ovo hasta las vistas al golfo, Nápoles combina cultura, tradición y paisajes inolvidables en cada esquina.

Madrid - Bilbao (50 €)

Por último, otro destino que es ideal para disfrutar en febrero es Bilbao. Por 50 € el viajero puede disfrutar de una de las ciudades más increíbles de España en un viaje que parte desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el 6 de febrero a las 06:35 h y regresa el día 9 a las 21:05 h. El viaje es además sin escalas y tiene una duración de 1 hora y 5 minutos.

Así, entre montañas y la ría del Nervión, Bilbao se ha reinventado como un referente de modernidad sin perder su esencia vasca. El emblemático Museo Guggenheim, con su arquitectura vanguardista, convive con el Casco Viejo, donde las siete calles conservan el sabor tradicional entre tabernas y comercios centenarios. Pasear por la Gran Vía, cruzar puentes contemporáneos o disfrutar de la gastronomía local en forma de pintxos revela el pulso cosmopolita de la ciudad. Rodeada de verdes paisajes y playas cercanas, Bilbao fusiona arte, cultura y tradición en cada rincón de su renovada identidad urbana.