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Florentino Pérez formaliza su candidatura a la presidencia del Real Madrid y la anuncia con una gran lona en la ciudad: “Mucha historia por hacer”

Enrique Riquelme confirmó que se presentará y solo faltan los trámites para que sea una realidad

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La lona que ha puesto el Real Madrid de Florentino Pérez
Florentino Pérez confirma su candidatura a la presidencia del Real Madrid

La Junta Electoral del Real Madrid Club ha aprobado por unanimidad la candidatura encabezada por Florentino Pérez para presidir la entidad, según el acta oficial difundida tras la reunión celebrada en la sede del club este viernes. La decisión allana el camino para que el actual presidente opte a un nuevo mandato, tras la presentación formal de la documentación requerida por los estatutos vigentes. Ha podido asumir su candidatura sin necesidad de aval. El presidente lo ha anunciado por todo lo alto, con una lona de gran tamaño con las ciudades donde ha ganado sus siete Champions y el mensaje de “mucha historia por hacer”.

De acuerdo con la información oficial, la sesión fue presidida por José Manuel de Carlos Grau, acompañado por el secretario Juan Raúl Castellanos Tarragó y los vocales Lorenzo Álvarez Martín, Alfredo Revuelta de la Puente y Luis Alejandro Huerta Calvo. Según detalla el acta, la candidatura encabezada por Florentino fue presentada por el representante Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente del Real Madrid.

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La candidatura de de Florentino no estaba en duda, después de que el actual presidente lo confirmara en la rueda de prensa que no dejó a nadie indiferente, por sus reiteradas protestas contra la prensa o su dureza contra el caso Negreira, años después de que saliese a la luz. La duda realmente importante es si Enrique Riquelme, el empresario que ha asegurado que pretende presentarse como rival, llegará a tiempo. El empresario ya ha confirmado que se presentará, faltan los trámites.

El presidente del Real Madrid anuncia elecciones y ataca ferozmente a la prensa en una rueda de prensa que da la vuelta al mundo.

Florentino Pérez confirma su candidatura

La Junta Electoral del Real Madrid ha dado validez a la candidatura de Florentino Pérez para la presidencia del club tras revisar la documentación entregada. El expediente incluía el escrito de presentación, la lista de los miembros de la candidatura con la firma y aceptación de cada uno, y el programa electoral. El órgano electoral no exigió preaval bancario, ya que, según el artículo 40.C.5 de los Estatutos Sociales del club, la candidatura cumplía con todos los requisitos para estar exenta de este trámite.

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Tras analizar los documentos, la Junta Electoral concluyó que la candidatura se presentó dentro del plazo legal y reunía todas las condiciones establecidas tanto por las normas electorales como por la legislación vigente. El acuerdo fue adoptado por unanimidad y se notificó la aceptación de la candidatura a través del correo electrónico proporcionado por el representante. Con este paso, el proceso electoral en el Real Madrid sigue adelante según el calendario previsto, a la espera de si se presentan más candidaturas.

El empresario teme que Florentino Pérez "privatice" el club y ya no vuelva a haber un proceso democrático en el que decidan los socios.

Posible rivalidad de Riquelme

Enrique Riquelme, empresario alicantino y presidente de Cox Energy, ha irrumpido como serio aspirante a la presidencia del Real Madrid, compitiendo potencialmente contra Florentino Pérez por primera vez en 20 años. Riquelme ha asegurado contar con el aval económico exigido por los estatutos del club, recurriendo a bancos internacionales tras no recibir apoyo de la banca española.

Su candidatura destaca por oponerse a la posible privatización del club, argumentando que los socios deben seguir siendo dueños del Real Madrid. Ha enfatizado la necesidad de un proyecto ilusionante y de futuro, capaz de modernizar al club. Además, habría contactado con Jürgen Klopp para reforzar su propuesta deportiva. La expectación es alta, ya que su candidatura podría marcar un cambio de ciclo en el club blanco

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