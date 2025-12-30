La estación Formigal-Panticosa, escenario de las Campanadas de Mediaset: “Es una oportunidad única de vivir una Nochevieja entre deporte y naturaleza”

Las Campanadas de Fin de Año de Mediaset en la estación de esquí Formigal-Panticosa (Montaje: Infobae)

La llegada de 2026 va a ser algo diferente para millones de españoles, pero sobre todo para la estación de esquí Formigal-Panticosa, que vivió este martes un trágico suceso al producirse un alud en el pico Tablato que dejó tres víctimas. Este buque insignia del invierno en España se convertirá durante la noche del 31 de diciembre en el escenario de uno de los eventos más esperados del año, pues Mediaset España ha cambiado el tradicional decorado de la Puerta del Sol por un rincón mágico entre montañas y lleno de nieve. No es la primera vez que lo hace, ya que el pasado año Ion Aramendi y Blanca Romero dieron la bienvenida al año nuevo desde el castillo de San José, en la isla de Lanzarote.

Este 2025, la importante cuenta atrás correrá a cargo de Xuso Jones y Sandra Barneda, quienes desde la terraza Marchica podrán brindar y tomar las uvas. Pero esto no es todo, pues desde el après-ski más célebre del valle podrán seguir como el reloj de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Sallent de Gállego, marca el inicio del nuevo año. A su vez, desde Aramon, el grupo empresarial de turismo de nieve y de montaña en España, y gestor de Formigal-Panticosa, aseguran a Infobae que “para la estación es una oportunidad única de mostrar a toda España una forma diferente de vivir la Nochevieja, vinculada al deporte y a la naturaleza”.

La preparación de este evento, que se retransmita simultáneamente en Telecinco y Cuatro, está siendo todo un reto tanto para la estación como para el equipo de Mediaset. Los equipos técnicos y operativos “llevan semanas trabajando de forma conjunta para planificar el importante despliegue técnico, audiovisual y logístico que requiere una retransmisión de estas características”, detallan. El objetivo es que todo se desarrolle con total normalidad y que “tanto los espectadores que sigan las Campanadas desde casa como quienes estén en la estación vivan una Nochevieja especial”.

Una programación de fin de año especial

Cómo no podía ser de otra forma, la estación Formigal-Panticosa ha preparado una programación especial con motivo de las Campanadas de Nochevieja. Marchica iniciará la jornada con una primera sesión de après-ski entre las 17:00 y las 21:00 horas, en la que se contará con las actuaciones de Luc Loren y Carlos Jean. Posteriormente, a partir de las 22:30 y hasta la 01:30, el après-ski reabrirá sus puertas al público para celebrar la Noche de Campanadas, una cita de acceso gratuito en la que se repartirán cotillón y uvas entre los asistentes. Además, para quienes deseen disfrutar de una experiencia gastronómica exclusiva, Aramón pondrá a disposición el pack “Delivery Campanadas”, pensado para que los participantes puedan celebrar la Nochevieja sin preocupaciones.

A su vez, la fiesta de Fin de Año en Aramón será “una experiencia única y muy completa en todas nuestras estaciones, combinando celebración, deporte, música y tradición en la nieve”. De esta forma, Celer celebrará las tradicionales “Campanadas del Mundo” en diferentes puntos de la estación, mientras que en las estaciones de Teruel, Javalambre y Valdelinares, la despedida del año se vivirá en altura con las Campanadas en Altura.

La programación navideña de Aramón se extiende más allá de la noche del 31, ofreciendo actividades que enriquecen el final de la temporada. En Formigal, el 30 de diciembre tendrá lugar el tradicional descenso de antorchas, mientras que en Cerler el 3 de enero se celebrará otro descenso nocturno, eventos que atraen tanto a esquiadores como a espectadores por su espectacularidad visual. El 5 de enero, Sus Majestades los Reyes Magos recorrerán esquiando las estaciones, repartiendo regalos y cerrando el ciclo festivo con una jornada dirigida a familias y visitantes de todas las edades.

“Unas auténticas Navidades blancas”

Estación Formigal-Panticosa, en Huesca (Aramon).

La Navidad se vive de una manera diferente en Formigal-Panticosa, pero este año “se ha notado un incremento significativo de la demanda para esos días“, señala el grupo Aramon. Para la estación, la Navidad es uno de los momentos de mayor afluencia, y “este año la retransmisión de las Campanadas ha supuesto un impulso adicional”. Pero esto no es todo, pues también hay que sumar “la elevada ocupación de alojamientos y segundas residencias en el entorno”, así como, “las nevadas registradas en los últimos días, que han consolidado unas excelentes condiciones de nieve y un paisaje plenamente invernal, permitiendo disfrutar de unas auténticas Navidades blancas”.

Igualmente, el impacto será muy positivo tanto para la estación como para el conjunto del Pirineo aragonés. “La visibilidad que aporta una retransmisión seguida por millones de espectadores en un momento tan simbólico del año refuerza el posicionamiento de Formigal-Panticosa como uno de los grandes destinos de nieve y ocio de España”, concluye el grupo empresarial.

Por su parte, Sandra Barneda define la experiencia como “una despedida muy europea, muy cool”, una oportunidad que afronta con la ilusión de quien se enfrenta a su primera conducción de las Campanadas. Xuso Jones, mientras, confesó que la propuesta le llegó como “un sueño hecho realidad”, especialmente al tratarse de un entorno tan alejado del escenario tradicional.