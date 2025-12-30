Los 20 destinos que no te puedes perder en 2026, según ‘The Telegraph’

Filadelfia, Estados Unidos (Adobe Stock).

Con 2026 a la vuelta de la esquina, los viajeros de todo el mundo ya sueñan con nuevos destinos y experiencias inolvidables. El turismo global recupera su dinamismo y, como cada año, los grandes medios internacionales señalan las tendencias que marcarán los próximos meses.

En esta ocasión, el prestigioso diario británico The Telegraph ha publicado su esperado ranking de los 20 destinos imprescindibles para visitar en 2026, una selección que abarca desde celebraciones históricas en Estados Unidos hasta paraísos emergentes en Asia y África. La lista invita a descubrir ciudades vibrantes, paisajes remotos y propuestas culturales únicas en los cinco continentes.

Filadelfia, Estados Unidos

Filadelfia se prepara para convertirse en el epicentro de la historia norteamericana en 2026. La ciudad celebrará el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, con eventos especiales y actividades culturales durante todo el año. Además, será una de las 16 sedes de la Copa Mundial de la FIFA. Entre sus símbolos destacan la Campana de la Libertad y el Independence Hall, pero también su renovada escena gastronómica y museística.

Corea del Sur

El fenómeno de la Ola Coreana sitúa a Corea del Sur como uno de los destinos más codiciados del mundo. Más de 16 millones de turistas visitaron el país en 2024 y la cifra sigue creciendo. Seúl y Busan encabezan la oferta urbana, combinando tradición y modernidad. Gracias a nuevas rutas ferroviarias y a la popularidad del cine, la música y la gastronomía coreanas, el país asiático está mejor preparado que nunca para recibir viajeros internacionales.

El camino de la totalidad

El 12 de agosto de 2026, Europa será testigo de un eclipse solar total. Ciudades como Reikiavik, A Coruña, Bilbao, Mallorca o Ibiza se situarán en la trayectoria de la totalidad, ofreciendo un espectáculo natural único. Es una oportunidad excepcional para familias, ya que el fenómeno no volverá a repetirse en Europa hasta 2053.

Mantua, Italia

Mantua, Italia (Adobe Stock).

Mantua sorprende por su riqueza monumental y su ambiente tranquilo, lejos del turismo masivo de otras ciudades italianas. El Palazzo Ducale, el Palazzo Te y el corazón medieval, declarado Patrimonio de la Humanidad, son solo algunos de sus grandes atractivos. Además, en verano se celebran festivales culturales y ferias gastronómicas al aire libre.

República Dominicana

La República Dominicana se reinventa y deja atrás su imagen de destino barato. Nuevas aperturas hoteleras, como el resort Four Seasons en Samaná, y la diversificación de la oferta —que incluye senderismo, observación de ballenas y exploración de parques nacionales— colocan a la isla caribeña en el radar del turismo de lujo y naturaleza.

Northumberland, Inglaterra

El condado de Northumberland es la gran joya desconocida de Inglaterra. Con apenas 170 habitantes por milla cuadrada, ofrece paisajes de páramos, bosques centenarios y castillos históricos como el de Bamburgh. En 2026, el Parque Nacional celebrará su 70 aniversario y el Bosque de Kielder, el mayor del país, cumplirá cien años.

Brasil

Río de Janeiro, en Brasil (Adobe Stock).

Brasil vive un auge turístico sin precedentes. Desde la selva amazónica y el Pantanal, hasta el bullicio de Río de Janeiro y São Paulo, el país ofrece cultura, naturaleza y fiesta los 365 días del año. Nuevos hoteles de lujo y una gastronomía vibrante completan la experiencia.

Gdansk, Polonia

A orillas del Báltico, Gdansk combina historia y modernidad. La ciudad fue testigo de hechos clave del siglo XX y hoy es un epicentro cultural y económico. Monumentos hanseáticos, museos de la Segunda Guerra Mundial y una animada vida nocturna la convierten en la ciudad polaca más internacional.

La Ruta de la Seda

Recorrer la Ruta de la Seda sigue siendo uno de los mayores sueños para los viajeros más aventureros. Uzbekistán, Kazajistán y Kirguistán ofrecen ciudades históricas, paisajes montañosos y una cultura fascinante. El turismo en Asia Central crece de la mano de nuevas rutas y operadores especializados.

Barcelona, España

Skyline de Barcelona (Adobe Stock).

En Barcelona, 2026 será el año de Antoni Gaudí. La ciudad celebrará el centenario de la muerte del arquitecto, con la finalización de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia y numerosos eventos culturales. El auge del turismo responsable y nuevas medidas de gestión de visitantes marcan la agenda de la capital catalana.

Ruta 66, Estados Unidos

La Ruta 66 cumple un siglo y lo celebrará con todo tipo de eventos a lo largo de sus 2.448 kilómetros. Desde museos hasta exposiciones de coches clásicos, el mítico viaje por carretera entre Chicago y Santa Mónica volverá a estar en boca de todos.

Bretaña, Francia

Los paisajes celtas de Bretaña y sus monumentos neolíticos, como los alineamientos de Carnac, ofrecen una alternativa tranquila y auténtica al turismo masivo. En 2025, estos conjuntos prehistóricos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad, consolidando la región como destino imprescindible.

El Paso del Noroeste

El legendario Paso del Noroeste es hoy una realidad para los cruceristas más intrépidos. Glaciares, tundra, osos polares y culturas inuit esperan en una ruta que durante siglos fue inalcanzable y que ahora se recorre con todas las comodidades.

Argelia

Argel, capital de Argelia (Adobe Stock).

Argelia emerge como el destino africano de moda. Su capital, Argel, sorprende por la Casbah y el barrio francés, mientras que las ruinas romanas y las montañas de Tassili n’Ajjer ofrecen historia y paisajes únicos. El nuevo sistema de visado a la llegada facilita el acceso a este gigante poco explorado.

Arco del Almirantazgo, Londres

En Londres, la apertura del Waldorf Astoria en el Arco del Almirantazgo será el gran acontecimiento hotelero del año. Este monumento histórico, situado junto al Palacio de Buckingham, reabre reconvertido en hotel de lujo con restaurante de chefs galardonados.

Zambia

Los safaris en Zambia rivalizan con los de Botswana. El país ha recuperado fauna salvaje y ha impulsado el turismo sostenible, con nuevas rutas y lodges exclusivos en parques como Liuwa o Kafue.

Los Emiratos Árabes Unidos en tren

El Etihad Rail revolucionará la movilidad en los Emiratos Árabes Unidos, conectando Dubái, Abu Dhabi y otras grandes ciudades en trenes de alta velocidad. El desierto, las dunas y las ciudades futuristas formarán parte de un viaje único en 2026.

Estas son las ciudades más hermosas del viejo continente

Courchevel, Francia

Courchevel, referencia del esquí de lujo, celebra su 80 aniversario con la apertura de nuevos hoteles palacio, restaurantes con estrellas Michelin y remontes renovados. Forma parte de la mayor zona esquiable del mundo y se prepara para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

Jordania

Jordania recupera su lugar en el turismo internacional tras años de inestabilidad en la región. Petra, Wadi Rum, el Mar Rojo y la capital, Amán, ofrecen historia, paisajes y hospitalidad en un entorno seguro y auténtico.

Timor Oriental

El desconocido Timor Oriental se perfila como el destino remoto de moda. Playas vírgenes, selvas, arrecifes y una cultura mestiza atraen a viajeros en busca de autenticidad. Nuevas conexiones aéreas y la llegada del lujo abren la puerta a uno de los secretos mejor guardados de Asia.