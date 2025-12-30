La isla del Mediterráneo donde la Navidad no termina: así es el espectáculo de luces en este rincón italiano

Isla de los Pescadores

Con la llegada de enero, los ecos de la Navidad parecen ir apagándose en las ciudades y pueblos, pero aún quedan rincones del mundo donde la magia de estas fechas cobra una dimensión especial. Mientras en España los últimos mercadillos y luces empiezan a despedirse, hay enclaves en el Mediterráneo donde la celebración no solo se mantiene viva, sino que se transforma en un auténtico espectáculo visual. Uno de esos lugares es la Isla de los Pescadores, una diminuta joya en el Lago Maggiore, en el norte de Italia, que cada año se convierte en un arcoíris flotante gracias a un festival de luces que deslumbra a propios y visitantes.

Ubicada en la región de Piamonte, la Isla de los Pescadores es la única habitada del archipiélago de las Borromeo. Sus dimensiones, apenas 100 metros de ancho por 350 de largo, la convierten en un enclave íntimo y singular, donde la historia y la tradición pesquera se mezclan con un entorno natural de gran belleza. El célebre filósofo Montesquieu definió este lugar como “el más bello del mundo”, y basta con pasear por sus estrechas calles adoquinadas o contemplar la silueta de sus casas reflejadas en el lago para comprender el porqué de esa afirmación.

A pesar de su reducido tamaño, la isla ha sido durante siglos refugio y hogar de una comunidad dedicada a la pesca. Las barcas siguen partiendo cada día en busca de alimento para abastecer a las familias locales y a los pueblos de la ribera, manteniendo vivo un modo de vida que se resiste a desaparecer frente al turismo creciente. Esta autenticidad, unida a la serenidad que se respira en sus muelles, confiere al lugar un carácter único, especialmente durante el invierno.

El festival de luces: una Navidad diferente

Isla de los Pescadores

Desde hace dos años, la Isla de los Pescadores ha encontrado una forma singular de celebrar la Navidad: un espectacular festival de luces que, bajo el nombre “Textura de agua en el Lago Maggiore”, transforma el pequeño pueblo en una obra de arte nocturna hasta el 6 de enero. Cada tarde, a partir de las 17:00 horas, las fachadas de las casas se iluminan con juegos de colores que se reflejan en las aguas del lago, creando una atmósfera mágica que rompe la oscuridad invernal y atrae a visitantes de toda la región.

Uno de los escenarios más destacados de este festival es la iglesia de San Vittore, un edificio con más de un milenio de historia que fue reconstruido entre los siglos XVII y XVIII. La iglesia se convierte en uno de los puntos focales del espectáculo lumínico, aunque el cementerio anexo permanece sin iluminarse como muestra de respeto. El resultado es un equilibrio entre tradición y modernidad, donde la luz realza la belleza arquitectónica sin perder de vista el significado espiritual del lugar.

Cómo disfrutar del espectáculo

Quienes deseen contemplar este inusual espectáculo navideño tienen varias opciones. Una de las más populares es embarcarse en alguno de los barcos que zarpan desde Stresa, Baveno o Lido di Carciano. Navegar por el Lago Maggiore al anochecer permite rodear la isla y admirar el festival de luces desde todos los ángulos, mientras los destellos multicolores se funden con el reflejo del agua y el perfil de los Alpes al fondo.

Otra alternativa es disfrutar de las vistas desde los miradores situados en los pueblos de la orilla. El de Stresa es especialmente frecuentado, aunque muchos visitantes optan por recorrer el paseo entre Corso Italia y Corso Umberto I en Lido di Carciano, desde donde el panorama sobre la isla iluminada resulta igual de impresionante.