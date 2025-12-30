Viajes

La isla del Mediterráneo donde la Navidad no termina: así es el espectáculo de luces en este rincón italiano

Pasear por sus muelles o contemplar la iglesia de San Vittore iluminada permite descubrir la fusión perfecta entre pasado y modernidad durante las últimas semanas de la Navidad italiana

Guardar
Isla de los Pescadores
Isla de los Pescadores

Con la llegada de enero, los ecos de la Navidad parecen ir apagándose en las ciudades y pueblos, pero aún quedan rincones del mundo donde la magia de estas fechas cobra una dimensión especial. Mientras en España los últimos mercadillos y luces empiezan a despedirse, hay enclaves en el Mediterráneo donde la celebración no solo se mantiene viva, sino que se transforma en un auténtico espectáculo visual. Uno de esos lugares es la Isla de los Pescadores, una diminuta joya en el Lago Maggiore, en el norte de Italia, que cada año se convierte en un arcoíris flotante gracias a un festival de luces que deslumbra a propios y visitantes.

Ubicada en la región de Piamonte, la Isla de los Pescadores es la única habitada del archipiélago de las Borromeo. Sus dimensiones, apenas 100 metros de ancho por 350 de largo, la convierten en un enclave íntimo y singular, donde la historia y la tradición pesquera se mezclan con un entorno natural de gran belleza. El célebre filósofo Montesquieu definió este lugar como “el más bello del mundo”, y basta con pasear por sus estrechas calles adoquinadas o contemplar la silueta de sus casas reflejadas en el lago para comprender el porqué de esa afirmación.

A pesar de su reducido tamaño, la isla ha sido durante siglos refugio y hogar de una comunidad dedicada a la pesca. Las barcas siguen partiendo cada día en busca de alimento para abastecer a las familias locales y a los pueblos de la ribera, manteniendo vivo un modo de vida que se resiste a desaparecer frente al turismo creciente. Esta autenticidad, unida a la serenidad que se respira en sus muelles, confiere al lugar un carácter único, especialmente durante el invierno.

El festival de luces: una Navidad diferente

Isla de los Pescadores
Isla de los Pescadores

Desde hace dos años, la Isla de los Pescadores ha encontrado una forma singular de celebrar la Navidad: un espectacular festival de luces que, bajo el nombre “Textura de agua en el Lago Maggiore”, transforma el pequeño pueblo en una obra de arte nocturna hasta el 6 de enero. Cada tarde, a partir de las 17:00 horas, las fachadas de las casas se iluminan con juegos de colores que se reflejan en las aguas del lago, creando una atmósfera mágica que rompe la oscuridad invernal y atrae a visitantes de toda la región.

Uno de los escenarios más destacados de este festival es la iglesia de San Vittore, un edificio con más de un milenio de historia que fue reconstruido entre los siglos XVII y XVIII. La iglesia se convierte en uno de los puntos focales del espectáculo lumínico, aunque el cementerio anexo permanece sin iluminarse como muestra de respeto. El resultado es un equilibrio entre tradición y modernidad, donde la luz realza la belleza arquitectónica sin perder de vista el significado espiritual del lugar.

Cómo disfrutar del espectáculo

Quienes deseen contemplar este inusual espectáculo navideño tienen varias opciones. Una de las más populares es embarcarse en alguno de los barcos que zarpan desde Stresa, Baveno o Lido di Carciano. Navegar por el Lago Maggiore al anochecer permite rodear la isla y admirar el festival de luces desde todos los ángulos, mientras los destellos multicolores se funden con el reflejo del agua y el perfil de los Alpes al fondo.

Uno de los pueblos más navideños de España: tiene el belén de chocolate más grande del mundo y museos dedicados a los mantecados .

Otra alternativa es disfrutar de las vistas desde los miradores situados en los pueblos de la orilla. El de Stresa es especialmente frecuentado, aunque muchos visitantes optan por recorrer el paseo entre Corso Italia y Corso Umberto I en Lido di Carciano, desde donde el panorama sobre la isla iluminada resulta igual de impresionante.

Temas Relacionados

IslasNavidadEuropaItaliaDestinosDestinos ItaliaViajesViajes y TurismoTurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La escapada perfecta para volver al verano en España: una experiencia volcánica en un entorno natural único

El trayecto hacia la cima, el punto más elevado de España con 3.718 metros sobre el nivel del mar, atraviesa antiguas coladas volcánicas y formaciones rocosas moldeadas por el tiempo

La escapada perfecta para volver

El reto de las aerolíneas y aeropuertos españoles: los retrasos aumentan un 55% en 2025 mientras las cancelaciones muestran leves mejoras

El 30% de los vuelos en España registró retrasos, situando la puntualidad como el principal problema para los pasajeros y uno de los mayores desafíos para las aerolíneas

El reto de las aerolíneas

Los 20 destinos que no te puedes perder en 2026, según ‘The Telegraph’

El próximo año se presenta como una gran oportunidad para descubrir destinos nuevos de una forma diferente y única

Los 20 destinos que no

El Parque Nacional de Komodo: la joya natural de Indonesia con playas paradisiacas e islas mágicas que es Patrimonio de la Humanidad

Este rincón del pacífico está considerado una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo y es el hogar de uno de los animales más fascinantes que existen

El Parque Nacional de Komodo:

La estación Formigal-Panticosa, escenario de las Campanadas de Mediaset: “Es una oportunidad única de vivir una Nochevieja entre deporte y naturaleza”

La estación acogerá uno de los eventos más esperados del año, donde Sandra Barneda y Xuso Jones darán las Campanadas entre nieve y montañas

La estación Formigal-Panticosa, escenario de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jorge Torre, creador de la

Jorge Torre, creador de la baliza V16: “Muchas personas son atropelladas o corren riesgo de serlo mientras ponen los triángulos”

Marcos, doctor, sobre los perros: “Si tienes un cachorro y te muerde, pega un grito agudo y haz un poco de drama”

Una factura de hotel a nombre de la exsuegra de Ábalos, menús infantiles o una mariscada de casi 200 euros para uno, entre los gastos en efectivo del PSOE

Mueren dos españoles en un accidente de tráfico en Arabia Saudí

El nuevo sistema de entrenamiento de combate del Ejército con aviones turcos y gestionado por Airbus

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Transportes aprueba que se suban los peajes de las autopistas en 2026: hasta un 4,7% y nuevas medidas de apoyo a usuarios habituales

Adiós a las ayudas para calderas de gas: qué indica la normativa europea y cuáles son las alternativas que sí se pueden financiar

A partir de 2026 tendrás que trabajar 2 meses más para poder jubilarte: esta será la nueva edad de pensión

Estos son los ganadores del sorteo 4 de Super Once del 30 diciembre

DEPORTES

Sancionan a un policía por

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar

La leyenda del Real Madrid Raúl González Blanco da su opinión sobre Lamine Yamal: “No va a ser el eje de la selección española”

El alpinista Simone Moro sufre un robo en Italia cuando se encontraba en el hospital para una revisión tras sufrir un infarto

El manager de Makhachev pone en entredicho el tiempo fuera de la competición de Topuria: “Todos le dan espacio y respeto, pero cuando sale a hablar...”

El curioso entrenamiento de Alcaraz para practicar el saque con su nuevo entrenador Samu López