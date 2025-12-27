Esta es la ciudad más fría del mundo, en la que hay que ‘luchar’ contra temperaturas de -71 grados: “No se debe dejar ninguna zona del cuerpo expuesta, ya que corre el riesgo de congelarse”

Yakutsk, Rusia, la ciudad más fría del mundo (Wikipedia)

El inicio del invierno de 2025 y las bajas temperaturas han traído de nuevo la pregunta sobre cuál es la ciudad más fría del mundo, un título que sostiene Yakutsk, en Siberia, donde se han registrado temperaturas récord de hasta -71 °C. Esta cifra convierte a esta localidad rusa en el lugar habitado más frío del planeta.

De acuerdo con fanpage, vivir en estas condiciones obliga a sus habitantes a llevar hasta diez capas de ropa para poder desplazarse en el exterior y protegerse del intenso frío que puede provocar congelaciones en pocos minutos.

Aunque en países como España las temperaturas rara vez descienden de cero grados y solo durante breves periodos, la realidad de Yakutsk es completamente distinta. En enero, el mes más crudo, la ciudad apenas recibe cuatro horas de luz solar al día, lo que agrava la sensación térmica y las dificultades asociadas al frío.

La temperatura media durante los meses invernales ronda los -45 °C, y a pesar de estos extremos, la vida cotidiana no se detiene para sus aproximadamente 355.000 habitantes, que desarrollan sus actividades con normalidad relativa.

La ciudad siberiana con un frío récord

Yakutsk, además, enfrenta desafíos adicionales debido a la infraestructura urbana. Las casas y edificios deben estar especialmente aislados y equipados con sistemas de calefacción que funcionan de manera continua, ya que cualquier fallo puede tener consecuencias graves para la salud.

Las tuberías se instalan sobre el suelo para evitar que el permafrost las destruya, y los desplazamientos se realizan principalmente en vehículos adaptados para soportar el frío extremo. Los comercios y servicios abren en horarios reducidos durante los días más gélidos, priorizando la seguridad de trabajadores y clientes.

Yakutsk, Rusia (Wikipedia)

Yakutsk ha alcanzado un mínimo histórico de -71 °C el 5 de febrero de 1891, una cifra prácticamente insostenible para la mayoría. A pesar de ello, buena parte de la población mantiene su rutina diaria.

Muchas personas trabajan en el sector minero, especialmente en la extracción de diamantes, lo que les permite pasar gran parte de la jornada en ambientes calefactados y mitiga el impacto del clima adverso. Sin embargo, la vida escolar sí se ve alterada, ya que los colegios permanecen cerrados cuando las temperaturas descienden de forma excesiva.

Remedios para el frío

La adaptación al frío extremo es una cuestión de supervivencia en Yakutsk. Según lo han mostrado numerosos testimonios en redes sociales y ha recogido fanpage, el abrigo resulta tan esencial que es común utilizar hasta diez capas de ropa superpuestas, lo que dificulta la movilidad, pero resulta imprescindible para evitar la congelación.

Los vehículos, por su parte, suelen permanecer encendidos o al menos cubiertos durante las noches para impedir que el motor se congele y así poder utilizarlos al día siguiente. El frío también condiciona radicalmente la alimentación.

La ciudad de Yakutsk, Rusia, el pasado 25 de diciembre (X/@euribor_com_es)

En Yakutsk, la dieta tradicional está basada casi exclusivamente en carne y pescado, ya que el cultivo de frutas y verduras es prácticamente inviable en estas latitudes. La influencer local Kiun B., muy activa en plataformas digitales y originaria de Yakutia, ha descrito en varias ocasiones cómo la población hace frente a las bajas temperaturas.

“Es absolutamente necesario llevar varias capas de ropa. Las rodillas son especialmente propensas a congelarse con un frío tan extremo. No se debe dejar ninguna zona del cuerpo expuesta, ya que corren el riesgo de congelarse”, ha explicado Kiun B. en declaraciones recientes en su vídeo.