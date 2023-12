Los seis trucos para evitar caer enfermo con el frío

Abrigarse bien. El frío no es el que contagia el resfriado, sino el virus. No obstante, si tenemos frío, seremos más vulnerables a que el virus entre en nuestro cuerpo. Es importante llevar ropa que corte el viento, chubasqueros y zapatos que no calen el agua en caso de lluvia, puesto que los pies son otra zona de nuestro cuerpo que no debemos dejar que se enfríen en esta época.