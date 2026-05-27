Carpaccio de calabacín: una receta moderna en la que es importante cortar con precisión

El carpaccio de calabacín es una receta fresca, ligera y muy rápida de preparar, ideal como entrante o acompañamiento. Con ingredientes sencillos como calabacín, aceite de oliva, limón, queso curado, piñones y albahaca, se consigue un plato lleno de sabor en pocos minutos, perfecto para comidas saludables y veraniegas.
Tiempo de preparación
- Preparación: 10 minutos
- Montaje y aliño: 5 minutos
- Tiempo total: 15 minutos
Ingredientes
- 1 calabacín grande
- 30 g de queso curado (tipo parmesano o manchego)
- 2 cucharadas de piñones
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Zumo de limón
- Hojas frescas de albahaca (al gusto)
- Sal fina (al gusto)
- Pimienta negra recién molida (al gusto)
Cómo hacer carpaccio de calabacín, paso a paso
- Lava el calabacín bajo el grifo para eliminar cualquier resto de suciedad y sécalo bien con papel de cocina o un paño limpio, sin pelarlo para aprovechar su piel, que aporta textura y color al plato.
- Córtalo en láminas muy finas utilizando una mandolina o un cuchillo bien afilado, procurando que queden lo más finas y uniformes posible para conseguir una textura delicada.
- Coloca las rodajas directamente sobre un plato grande o una fuente plana, formando un círculo o composición decorativa y solapándolas ligeramente para cubrir toda la superficie de manera homogénea.
- Exprime el zumo de limón fresco por encima repartiéndolo bien para que todas las láminas queden ligeramente impregnadas, lo que aportará frescor.
- Añade el aceite de oliva virgen extra en forma de hilo, asegurándote de que se distribuya de manera uniforme por todo el plato para potenciar el sabor y la suavidad del conjunto.
- Salpimenta al gusto con sal fina y pimienta recién molida, ajustando la cantidad según prefieras.
- Reparte las lascas de queso curado de forma irregular por encima para aportar contraste de sabor intenso y salado en cada bocado.
- Espolvorea los piñones por toda la superficie, y si quieres potenciar su sabor puedes tostarlos previamente unos minutos en una sartén sin aceite hasta que estén ligeramente dorados.
- Añade las hojas de albahaca fresca justo antes de servir para que mantengan todo su aroma y frescura, colocándolas enteras o ligeramente rotas con la mano para liberar aún más fragancia.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta da para un entrante generoso. Si vas a invitar a varias personas, aumenta las cantidades de manera proporcional para no variar su sabor original.
PUBLICIDAD
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 120 kcal
- Proteínas: 4 g
- Grasas: 9 g
- Hidratos de carbono: 5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Hasta 1 día en la nevera, siempre bien cubierto con film transparente o en un recipiente hermético para evitar que absorba olores y pierda frescura. Se recomienda conservarlo bien frío y añadir el aliño en el último momento, justo antes de servir, para mantener la textura crujiente del calabacín y evitar que se reblandezca o suelte demasiada agua con el reposo.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD