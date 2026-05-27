Carpaccio de calabacín: una receta moderna en la que es importante cortar con precisión

Carpaccio de calabacín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El carpaccio de calabacín es una receta fresca, ligera y muy rápida de preparar, ideal como entrante o acompañamiento. Con ingredientes sencillos como calabacín, aceite de oliva, limón, queso curado, piñones y albahaca, se consigue un plato lleno de sabor en pocos minutos, perfecto para comidas saludables y veraniegas.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Montaje y aliño: 5 minutos

Tiempo total: 15 minutos

Ingredientes

1 calabacín grande 30 g de queso curado (tipo parmesano o manchego) 2 cucharadas de piñones 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Zumo de limón Hojas frescas de albahaca (al gusto) Sal fina (al gusto) Pimienta negra recién molida (al gusto)

Cómo hacer carpaccio de calabacín, paso a paso

Lava el calabacín bajo el grifo para eliminar cualquier resto de suciedad y sécalo bien con papel de cocina o un paño limpio, sin pelarlo para aprovechar su piel, que aporta textura y color al plato. Córtalo en láminas muy finas utilizando una mandolina o un cuchillo bien afilado, procurando que queden lo más finas y uniformes posible para conseguir una textura delicada. Coloca las rodajas directamente sobre un plato grande o una fuente plana, formando un círculo o composición decorativa y solapándolas ligeramente para cubrir toda la superficie de manera homogénea. Exprime el zumo de limón fresco por encima repartiéndolo bien para que todas las láminas queden ligeramente impregnadas, lo que aportará frescor. Añade el aceite de oliva virgen extra en forma de hilo, asegurándote de que se distribuya de manera uniforme por todo el plato para potenciar el sabor y la suavidad del conjunto. Salpimenta al gusto con sal fina y pimienta recién molida, ajustando la cantidad según prefieras. Reparte las lascas de queso curado de forma irregular por encima para aportar contraste de sabor intenso y salado en cada bocado. Espolvorea los piñones por toda la superficie, y si quieres potenciar su sabor puedes tostarlos previamente unos minutos en una sartén sin aceite hasta que estén ligeramente dorados. Añade las hojas de albahaca fresca justo antes de servir para que mantengan todo su aroma y frescura, colocándolas enteras o ligeramente rotas con la mano para liberar aún más fragancia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para un entrante generoso. Si vas a invitar a varias personas, aumenta las cantidades de manera proporcional para no variar su sabor original.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 120 kcal

Proteínas: 4 g

Grasas: 9 g

Hidratos de carbono: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Hasta 1 día en la nevera, siempre bien cubierto con film transparente o en un recipiente hermético para evitar que absorba olores y pierda frescura. Se recomienda conservarlo bien frío y añadir el aliño en el último momento, justo antes de servir, para mantener la textura crujiente del calabacín y evitar que se reblandezca o suelte demasiada agua con el reposo.

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