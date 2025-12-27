Cinco hoteles de Madrid donde celebrar la mejor Nochevieja: cenas de estrella michelín en salones de lujo

Hotel Four Seasons, en Madrid (Four Seasons).

Decidir dónde dar la bienvenida al nuevo año en Madrid puede convertirse en una experiencia inolvidable, incluso para quienes no buscan alojamiento. Los hoteles más exclusivos de la capital despliegan una oferta festiva con propuestas que trascienden la clásica cena de gala: desde brunches y conciertos a tardes de té con dulces navideños, patinaje sobre hielo o sorprendentes noches en iglús privados bajo el cielo madrileño.

Abiertos tanto a huéspedes como a locales, estos espacios se transforman en auténticos epicentros navideños donde cada detalle está pensado para compartir momentos únicos. En este sentido, se ha elaborado una selección de algunos de los mejores hoteles de lujo donde poder vivir la Nochevieja.

Thompson Madrid

El Thompson Madrid propone una Nochevieja con las mejores vistas a la Puerta del Sol desde su exclusivo rooftop, donde el recién inaugurado restaurante Makáá invita a disfrutar del espectáculo de las campanadas con tres menús diferentes. El fuego y la brasa realzan los sabores de platos principales como rodaballo salvaje o solomillo Wellington, sin olvidar un postre de babá al ron con trufa. Además de opciones veganas e infantiles, la velada incluye cotillón y barra libre hasta las 3.00 h. Conviene reservar, ya que es una de las experiencias más deseadas de la ciudad.

The Palace Hotel

The Palace Hotel (Web del hotel).

La sofisticación del Hotel Palace se vive bajo su imponente cúpula Art Nouveau, donde la Gran Gala de Fin de Año destaca por un menú firmado por los hermanos Echapresto, con dos estrellas Michelin. El icónico brunch con ópera en directo y las tradicionales Meriendas San Ginés, acompañadas de chocolate de la célebre casa, ofrecen otras opciones perfectas para los días festivos. Además, su mercadillo navideño reúne moda y decoración en un ambiente único.

Novotel Madrid Center

El hotel Novotel Madrid Center celebró el pasado 4 de diciembre su décimo aniversario, y ahora celebra la Nochevieja 2025 con una cena buffet especial que incluye barra libre de primeras marcas durante tres horas, música de DJ en directo, cotillón, uvas de la suerte, brindis con cava y recena. El evento, que se extiende hasta las 3:00 h, tendrá lugar en el salón Roble-Lima y ofrece servicio adicional de copas de pago en el Eat Bar y está abierto tanto a adultos (199 euros) como a niños, con entrada gratuita para menores de dos años y tarifas reducidas para los de dos a siete (74 euros) y de ocho a dieciséis (119 euros), convirtiéndose en una opción festiva y completa para despedir el año en el corazón de la ciudad.

Mandarin Oriental Ritz

El legendario Mandarin Oriental Ritz se transforma esta Navidad en un encantador jardín invernal. Bajo la batuta de Quique Dacosta, la cena de Nochebuena y Nochevieja es una oda sensorial, mientras que brunches y tardes de té envuelven al visitante con la elegante luz y la creatividad que caracterizan este hotel centenario.

Four Seasons

El Four Seasons Hotel Madrid brilla con menús de autor, música, barra libre y recena para sus cenas exclusivas de Nochebuena y Nochevieja. Isa Restaurant & Cocktail Bar y Dani Brasserie en la Winter Terrace redefinen el hedonismo festivo con coctelería, champán y fondues al más puro estilo après-ski, ofreciendo también repostería navideña elaborada diariamente por la chef María José Parra.