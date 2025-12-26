Viajes

Los mejores planes para este fin de semana en Madrid: curiosas exposiciones y un increíble belén del 26 al 28 de diciembre

Durante estos días la capital cuenta con un amplio abanico lleno de actividades ideales para todos los públicos

Madrid (Adobe Stock).
Con la resaca de la Navidad todavía en el aire y el ajetreo de las compras de última hora a punto de convertirse en el runrún de Reyes, Madrid se prepara para un fin de semana que promete planes para todos los gustos y edades. Del 26 al 28 de diciembre, la ciudad se transforma gracias a su amplio programa cultural y de actividades, donde ni el frío ni los días cortos logran frenar las ganas de pasarlo bien.

Entre luces que parpadean, belenes que sorprenden y festivales llenos de creatividad, la capital ofrece una agenda tan apretada como tentadora, ideal para quienes buscan exprimir hasta la última gota de estas fiestas. Es por ello, que en este artículo puedes conocer los mejores planes de la capital para disfrutar durante estos días.

Festival infantil Brilli Brilli

Para quienes tienen peques en casa o adolescentes con ganas de descubrir algo diferente, el Festival Brilli Brilli aterriza en La Casa Encendida (Rda. de Valencia, 2) con una propuesta que lo tiene todo. Desde el 26 de diciembre hasta el 5 de enero, el patio del centro cultural se convierte en un auténtico “todo en uno”: cine, música en directo, talleres, lectura y actividades para la primera infancia se dan cita en un entorno seguro y pensado para despertar la imaginación.

La programación incluye joyas como “Preludio para bebés” y “Cucinema”, donde la pintura sobre celuloide se convierte en juego, pero también hay espacio para el cine expandido y un ciclo especial dedicado a Hayao Miyazaki, el genio de la animación japonesa. Los amantes de los libros podrán sumergirse en “Libros Amigos”, mientras que el broche final lo pondrá el concierto de Remate. Además, toda la recaudación de entradas se destina a ayuda humanitaria en Gaza a través de Save the Children, así que, además de disfrutar, se contribuye a una buena causa. Un planazo para que los más pequeños —y los que no lo son tanto— celebren la creatividad y la solidaridad a partes iguales.

Brilla Zoo: el festival de luces más animal en Getafe

Brilla Zoo, en Getafe (brillaevents.com).
Aunque la Navidad va diciendo adiós, aún hay tiempo para dejarse deslumbrar por el Brilla Zoo, el festival de luces que ilumina el Parque de la Alhóndiga en Getafe. Este es uno de los últimos fines de semana para recorrer su circuito de animales gigantes iluminados antes de que cierre el 5 de enero. El paseo es una auténtica aventura visual: esculturas de gran formato, luces de mil colores y sonidos reales que dan vida al recorrido y hacen las delicias de los más pequeños… y de los mayores con alma de niño.

Pero eso no es todo: el Brilla Zoo también cuenta con una pista de patinaje sobre ruedas integrada en el espacio, sumando así deporte y diversión a la experiencia. Es uno de esos planes navideños que combinan aire libre, espectáculo y la oportunidad de despedir el año a lo grande, deslizándose entre jirafas y elefantes luminosos. Así que, quien no quiera perderse este festival único, que aproveche estos días para dejarse llevar por la magia de la luz.

Una dosis de adrenalina con Jungla de Cristal

Y para los que prefieren terminar el día con emociones fuertes, el cine de Legazpi programa el 27 de diciembre uno de esos clásicos que nunca fallan: Jungla de Cristal. Bruce Willis se mete en la piel del mítico John McClane para enfrentarse a un grupo de terroristas en el Nakatomi Plaza de Los Angeles. Acción, suspense y espíritu navideño a partes iguales en una película que, aunque se estrenó en 1988, sigue atrapando a nuevas generaciones y es perfecta para una tarde de palomitas y nostalgia.

Los museos gratuitos de Madrid y sus horarios

Un belén 360º con sabor egipcio en la Puerta del Sol

No hay Navidad en Madrid sin una visita a la Puerta del Sol y su tradicional belén, pero este año la sorpresa es doble: la Real Casa de Correos acoge un belén de 132 metros cuadrados con experiencia 360º, en el que las escenas clásicas conviven con inspiraciones egipcias. La colaboración con la Asociación de Belenistas de Madrid ha dado como resultado un montaje espectacular, donde más de 500 figuras y 22 maquetas de barcos egipcios se reparten entre 30 construcciones que pueden recorrerse desde todos los ángulos.

La gran novedad es la inclusión del Templo de Debod, un guiño a la conexión madrileña con Egipto, y el énfasis en la huida a ese país, que se convierte en el hilo conductor de la exposición. La entrada es gratuita, así que no hay excusa para perderse este viaje en miniatura por tierras bíblicas y faraónicas, ideal para todas las edades y perfecto para dejarse sorprender por la creatividad y el arte de los belenistas.

Juguetes Reales: un viaje al pasado en la Galería de las Colecciones Reales

¿Alguna vez te has preguntado con qué jugaban los príncipes y princesas de España? La exposición Juguetes Reales en la Galería de las Colecciones Reales responde a esa curiosidad con una muestra de casi 400 objetos, entre cartas, fotos y, por supuesto, juguetes antiguos. Desde el 16 de diciembre y hasta el 5 de abril, se puede descubrir la historia más íntima y cotidiana de los herederos de la Corona, con piezas que datan de entre 1850 y 1931. Por solo 8 euros, la visita es una oportunidad de oro para viajar en el tiempo y ver cómo se divertían los niños de la realeza en el Palacio Real.

