Viajes

Esta es la única celebración de Nochebuena que es Patrimonio de la Humanidad: un ritual del siglo X único en España

Este ritual es uno de los más impresionantes de España e interpreta una de las melodías gregorianas más antiguas de Europa

Guardar
Cant de la Sibil·la, fiesta
Cant de la Sibil·la, fiesta de Nochebuena en Mallorca (Institut Ramon Llull).

La Navidad despierta cada año un mosaico de emociones y tradiciones que se transmiten de generación en generación. Entre las celebraciones del 24 de diciembre algunas costumbres trascienden el tiempo y arraigan en la memoria colectiva con una fuerza singular. Una de las más conmovedoras se vive en Mallorca, donde la música y el misticismo se funden en una noche cargada de simbolismo y recogimiento.

Al llegar la noche, prácticamente todas las iglesias de Mallorca se preparan para recibir uno de los rituales más antiguos y esperados del calendario cristiano: la interpretación del Cant de la Sibil·la. Reconocido en 2010 por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, este canto profético de raíces medievales permanece vivo gracias a la participación de fieles, músicos y artesanos locales. La fuerza de la tradición y la emoción de cada interpretación han impulsado su recuperación en muchos otros lugares, incluso fuera de la isla.

El Cant de la Sibil·la es un poema sobre el juicio final, interpretado con una de las melodías gregorianas más antiguas de Europa. Inicialmente recitado por sacerdotes, con el paso de los siglos la figura central pasó a ser un niño cantor, aunque en ocasiones también participa una niña o una mujer. Esa representación congrega a todas las generaciones, ya que cada cual desempeña una función: desde la confección de los atuendos —túnica, manto bordado y tocado— hasta la preparación del escenario que convertirá al templo en un lugar fuera del tiempo.

De la Edad Media a la actualidad

Cant de la Sibil·la, fiesta
Cant de la Sibil·la, fiesta de Nochebuena en Mallorca (Unesco)

Los orígenes del Cant de la Sibil·la se remontan al siglo X, como atestiguan antiguos manuscritos. La ceremonia ha mantenido casi intacta su esencia a lo largo de los siglos, resistiendo incluso a las prohibiciones dictadas por el Concilio de Trento en el siglo XVI, que restringió los dramas litúrgicos no estrictamente religiosos. En el acto, la Sibila entra solemne en la iglesia, acompañada por uno o dos monaguillos. Vestida con túnica y manto de seda, sostiene una gran espada, con la que al finalizar el canto traza una cruz en el aire, simbolizando la protección y la fe compartida por la comunidad.

La figura de la Sibila proviene del mundo antiguo, donde ejercía de pitonisa y era consultada para presagiar el destino de la sociedad. El cristianismo adaptó este personaje a la liturgia navideña, reenfocando su mensaje hacia el anuncio del juicio final desde una visión de esperanza y redención.

Dónde vivir la emoción del canto

En Mallorca, la representación más famosa tiene lugar en la catedral de Palma, donde el silencio expectante de los asistentes se ve quebrado solo por la voz infantil y el eco solemne de los acordes medievales. Muy destacada es también la ceremonia en el Santuario de Lluc, donde el canto es interpretado por uno de los niños de la escolanía, els Blauets, cuyo origen se remonta al siglo XIII, continuando con la transmisión intergeneracional que caracteriza a esta tradición.

Uno de los pueblos más navideños de España: tiene el belén de chocolate más grande del mundo y museos dedicados a los mantecados .

Igualmente, el Cant de la Sibil·la ha sido recuperado en otros territorios con vinculación histórica a la Corona de Aragón. En la localidad sarda de Alguero, donde aún pervive el catalán como lengua de uso, esta antigua ceremonia se mantiene viva desde la Edad Media. En el resto del antiguo reino de Aragón, poblaciones de Valencia como Ontinyent y Gandía, así como localidades catalanas como Ripoll, Vic, Barcelona y Tarragona han retomado la interpretación de este rito durante la Nochebuena.

Temas Relacionados

NavidadNochebuenaIslas BalearesMallorcaDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Esta es la mayor cascada subterránea de Europa y la única de origen glaciar: una joya natural a la que se llega atravesando la montaña

El Valle de las 72 cascadas es uno de los lugares más bonitos del mundo y atesora joyas naturales como este increíble monumento natural

Esta es la mayor cascada

El hotel más pequeño del mundo está en España: construido sobre piedra volcánica y con vistas al Atlántico

El huésped, al alojarse en este hotel con forma de barco anclado en mitad del océano Atlántico, siente estar como en casa por las dimensiones, hospitalidad y cariño del personal y propietarios

El hotel más pequeño del

Esta es la mejor eSim para viajar en Navidad: tiene hasta un 40% de descuento

GigSky es la mejor opción para viajar por el Caribe o hacer una escapada navideña sin preocuparte por la conexión. Sus planes tienen hasta un 40% de descuento y funcionan realmente bien

Esta es la mejor eSim

Las 10 rutas más impresionantes de Córdoba: castillos de película, bonitas cascadas e increíbles paisajes

Estos senderos permiten conocer algunos de los rincones más especiales de la provincia y son aptos para todo tipo de aventureros

Las 10 rutas más impresionantes

Así es el tren bala más rápido del mundo: con velocidades que alcanzan los 400 km/h y sistemas de última generación

Gracias a su tecnológica innovadora y un diseño único supera con holgura a los trenes de Japón y Alemania

Así es el tren bala
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres militares nos cuentan cómo

Tres militares nos cuentan cómo es una Navidad en un buque en el Mar Rojo, en Rumanía o en el corazón de África: “La sensación principal es de tristeza. El compañerismo se arraiga todavía más”

Así son los submarinos S-80 en los que el Gobierno ha invertido 432 millones de euros

La relación tóxica entre PP y Vox marca un 2026 de urnas para nueve millones de españoles: Aragón, Castilla y León y Andalucía se juegan su estabilidad política

Un paquete a nombre de Gallardo obliga a desalojar la Diputación de Badajoz y a cortar el tráfico: no era una bomba, sino un regalo navideño de la ONCE

Ábalos pide al Supremo ser juzgado por un jurado popular en el primer juicio del ‘caso mascarillas’

ECONOMÍA

Los cinco amenazas que la

Los cinco amenazas que la economía española debe vigilar para que las buenas previsiones del Banco de España se cumplan: la vivienda es una de ellas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 23 diciembre

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 23 diciembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio