¿Cuánto cuesta facturar una maleta en SAS? Esta es su política de equipaje para todo tipo de viajero

Viajar por Europa implica cada vez más prestar atención a aspectos logísticos que pueden marcar la diferencia entre una experiencia cómoda y un trayecto cargado de sorpresas inesperadas. Entre todos los factores a tener en cuenta, la política de equipaje facturado de las aerolíneas ocupa un lugar central tanto para pasajeros experimentados como para quienes viajan por primera vez.

En el caso de SAS (Scandinavian Airlines), conocer de antemano las condiciones, los precios y los plazos puede suponer un importante ahorro y evitar complicaciones en el aeropuerto. La flexibilidad de tarifas, la opción de añadir maletas hasta poco antes del vuelo y la variabilidad de costes según el momento de compra convierten la planificación en un aspecto clave del viaje en el norte de Europa.

Equipaje facturado: franquicia y tarifas en SAS

Las tarifas para el equipaje facturado de la aerolínea escandinava oscilan en función del destino y la antelación de la compra, permitiendo a los viajeros adquirir hasta nueve bultos adicionales por trayecto. Por ejemplo, para rutas nacionales y dentro de Escandinavia, el coste por cada maleta facturada de hasta 23 kilos es de 20 euros si se reserva en línea. A medida que se acerca la fecha del vuelo, este precio puede aumentar, sobre todo si el pasajero decide añadir equipaje en el mismo aeropuerto, donde el importe es ligeramente superior.

La clave, según la información de la compañía, es optar por la compra online y hacerlo siempre con la máxima antelación. Cada pieza se abona por trayecto y no es acumulativa entre vuelos. Los viajeros que planifican con al menos 14 días de plazo pueden beneficiarse de tarifas más ajustadas y evitar aglomeraciones o esperas innecesarias en el aeropuerto. De este modo, en el caso de Estocolmo y sus conexiones con el norte del país (Luleå, Umeå, Skellefteå y Kiruna), la política de equipaje mantiene condiciones similares con pequeñas variantes: el precio estándar por maleta facturada es de 21 euros.

El sistema está diseñado para que la compra del equipaje pueda realizarse en línea, siempre hasta 22 horas antes de la salida. Si el viajero opta por añadir bultos en el último momento o directamente en el aeropuerto, los costes tienden a incrementarse, penalizando la falta de previsión. Es importante resaltar que el equipaje adicional solo queda garantizado si se gestiona previamente, ya que pueden existir límites de capacidad que se cubren por orden de reserva. Para quienes planean viajar varios días o traer recuerdos voluminosos, la flexibilidad de añadir hasta nueve bultos resulta especialmente útil, siempre y cuando se respeten las restricciones de peso y dimensión.

Viajar al Sur de Europa

La situación cambia moderadamente para vuelos de SAS entre Escandinavia y destinos del sur de Europa. Aquí, la anticipación se convierte en aliada del viajero. Si el equipaje se añade con más de 14 días de antelación, la tarifa es de 30 euros por bulto. Desde los trece días hasta 22 horas antes de la salida, la cifra asciende a 35 euros. Si la decisión se toma en las últimas horas, se dispara a 75 euros por pieza, una diferencia que puede multiplicar el coste total del viaje si se viaja en familia o con equipaje extra.

Las tarifas, siempre expresadas en euros o en moneda local equivalente, se muestran durante el proceso de compra al adquirir el billete, permitiendo al cliente calcular de antemano todos los costes. Todas las compras pueden realizarse en línea y así obtener los descuentos respecto al precio fijado en el aeropuerto, incentivando la planificación anticipada.