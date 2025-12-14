La romántica escapada navideña de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo a los Pirineos: “La mejor desconexión del año”

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo (INSTAGRAM).

Con la llegada de la Navidad y tras varias semanas marcadas por una intensa actividad institucional, José Luis Martínez-Almeida ha encontrado el momento ideal para bajar el ritmo y tomarse un respiro lejos de Madrid. El alcalde de la capital ha optado por una escapada breve y discreta, alejada de focos y compromisos oficiales, en la que ha estado acompañado por su mujer, Teresa Urquijo, y un reducido grupo de amigos.

El destino elegido no es nuevo para el político: Benasque, en pleno Pirineo oscense, un enclave al que recurre siempre que su agenda se lo permite. Rodeado de montañas y cubierto estos días por un espeso manto de nieve, el valle ofrece el escenario perfecto para desconectar del asfalto y del bullicio urbano. Las imágenes compartidas por el propio Almeida en sus redes sociales muestran un ambiente relajado, sin artificios ni posados calculados, reforzando la idea de una escapada pensada únicamente para el descanso.

En las fotografías, tanto el alcalde como Teresa Urquijo aparecen vestidos con ropa técnica de montaña, muy alejados del vestuario formal que suele acompañarles en sus apariciones públicas en Madrid. Prendas funcionales, tonos neutros y equipamiento propio de rutas invernales dibujan una escena natural y coherente con el entorno. El lenguaje corporal de la pareja transmite cercanía y complicidad, una constante desde que hicieron pública su relación. Teresa, integrada con normalidad en el grupo de amigos, se muestra cómoda y participativa, sin buscar protagonismo.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo (INSTAGRAM).

No es la primera vez que el matrimonio elige el Pirineo aragonés para desconectar. De hecho, estas escapadas se han convertido en una tradición para Almeida cuando llega el invierno. Benasque, Ansó o enclaves como el Ibón de Estanés forman parte de un mapa personal al que regresa año tras año. Fue precisamente en una de estas visitas cuando el alcalde presentó oficialmente a Teresa como su pareja en redes sociales, marcando el inicio de una etapa vital que hoy comparten también como padres.

En esta ocasión, sin embargo, ha habido una ausencia destacada: su hijo. El pequeño Lucas, nacido el pasado mes de julio, no ha acompañado a sus padres en este viaje. Una decisión comprensible teniendo en cuenta que tiene solo unos meses de vida y las condiciones propias de una escapada a la nieve. El plan, concebido exclusivamente para adultos, ha estado orientado a la desconexión total, algo que el propio alcalde resumía con una frase clara junto a las imágenes publicadas: “La mejor desconexión del año”.

Vídeo del interior de la celebración de la boda entre José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo filtrado en redes sociales

Una nueva vida en familia

La pausa llega en un momento especialmente significativo para la pareja. Estas son las primeras Navidades de Almeida y Teresa como familia, una circunstancia que añade un componente emocional a estas fechas. Antes de poner rumbo al norte, el alcalde había participado en varios de los actos más representativos del calendario navideño madrileño. Entre ellos, la inauguración de la pista de hielo instalada en el Palacio de Cibeles, uno de los grandes reclamos de la programación festiva de la ciudad.

Durante ese acto, Almeida no dudó en calzarse los patines y bromear ante las cámaras, mostrando una vez más su faceta más cercana. Días antes, Madrid había encendido oficialmente la Navidad con millones de luces LED repartidas por sus calles, un evento multitudinario que coincidía, además, con su primera Navidad como padre.