Viajes

El impresionante balneario de Pontevedra que es uno de los mejores de Europa: tiene unos 150 años y cuenta con un enorme palacio

Este centro termal se ubica en el ayuntamiento más pequeño de España y fue galardonado con el primer puesto en los premios Wellness Experience 2023

Guardar
Balneario de Mondariz, en Pontevedra
Balneario de Mondariz, en Pontevedra (Adobe Stock).

En el corazón de Pontevedra, un pintoresco pueblo se alza como uno de los rincones más especiales para este invierno. Este lugar es, de hecho, el ayuntamiento más pequeño de España, con apenas 2,4 km², pero no solo eso, pues es conocido por ser uno de los centros termales más increíbles de nuestro país. Es por ello que Mondariz es un destino que atrae a infinidad de viajeros amantes del bienestar y la relajación gracias a su maravilloso balneario. Este no es uno cualquiera, pues gracias a sus increíbles instalaciones, variedad de circuitos y calidad de sus servicios fue nombrado como el mejor balneario de Europa en los premios Wellness Experience 2023.

Pero lo cierto es que el balneario de Mondariz lleva enamorando a sus visitantes durante alrededor de 150 años. Su historia se remonta a mediados del siglo XIX, cuando el sacerdote Domingo Blanco Lage descubrió la famosa Fuente de Troncoso en las orillas del río Tea. Poco después, los hermanos Peinador hallaron el manantial de la Fuente de la Gándara, cuyas aguas mineromedicinales pronto fueron declaradas de utilidad pública, sentando las bases de lo que años después se convirtió en el municipio de Mondariz-Balneario.

Desde sus primeros días, el complejo se transformó en un auténtico referente, atrayendo a aristócratas, intelectuales y viajeros nacionales e internacionales en busca de bienestar y ocio saludable. El balneario original, con su majestuoso hotel de época, sucumbió a un incendio en 1973, pero la vocación por el termalismo no solo sobrevivió, sino que llevó a construir unas instalaciones modernas al otro lado de la plaza. Hoy, más de siglo y medio después de su fundación, Mondariz alberga uno de los centros termales más prestigiosos del continente, a la altura de templos históricos del bienestar europeos como los baños Széchenyi de Budapest.

El Palacio del Agua: epicentro del relax gallego

Balneario de Mondariz, Pontevedra (Holidu).
Balneario de Mondariz, Pontevedra (Holidu).

El auténtico corazón del balneario de Mondariz es su imponente Palacio del Agua. Este espacio, con más de 3.000 metros cuadrados, está dedicado íntegramente al placer de sumergirse en una piscina termal activa con camas de agua, bancos de hidromasaje, cuellos de cisne, géiseres, chorros verticales, cascadas y otros equipamientos concebidos para ofrecer sensaciones de relax profundo. Complementan la experiencia varias saunas aromáticas con distintos grados de humedad, jacuzzis, un área de pediluvios y una poza de agua caliente al aire libre para quienes desean disfrutar del clima gallego con un toque distinto.

Los tratamientos van desde la relajación muscular hasta la recuperación de energía y belleza, pasando por programas inspirados en la tradición celta y técnicas milenarias de hidroterapia. Uno de los más demandados es el Circuito Celta, donde el visitante puede disfrutar de una experiencia basada en las culturas y antiguas civilizaciones gallegas. La oferta se completa con masajes personalizados, circuitos de bienestar, propuestas de salud y una atención integral tanto para quienes buscan tratamientos específicos como para quienes desean simplemente desconectar y mimar el cuerpo.

Mondariz presume también de una excelente relación calidad-precio: la entrada general al Palacio del Agua (dos horas) cuesta 30 euros tanto para adultos como para niños. Los paquetes combinados van desde 40 euros (incluyendo cena) hasta 60 euros (baño termal y masaje relajante), así como opciones familiares, mensuales y de 10 sesiones. El precio de las habitaciones de hotel ronda los 120 a 155 euros por noche, generalmente con desayuno y acceso al spa incluidos, haciendo del balneario un punto de encuentro entre lujo asequible y tradición gallega.

El balneario de aguas azul turquesa que es de los más impresionantes del mundo: sus aguas proceden de un acuífero a 2.000 metros de profundidad.

Cómo llegar

Desde Pontevedra el viaje es de alrededor de 1 hora por la carretera PO-253. Por su parte, desde Vigo el trayecto tiene una duración estimada de 45 minutos por la vía N-120.

Temas Relacionados

BalneariosBalnearios EspañaGaliciaPontevedraDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

¿A dónde viajarán los españoles en 2026? Estas son las tendencias y destinos favoritos, según un estudio

Italia y Japón lideran los destinos favoritos por los viajeros españoles que prefieren experiencias culturales, escapadas urbanas y viajes en familia

¿A dónde viajarán los españoles

Así es el primer tren panorámico de Noruega para ver auroras boreales: un viaje increíble por tan solo 130 euros

Este ferrocarril lleva al viajero a través de increíbles paisajes donde poder contemplar este fenómeno único

Así es el primer tren

Huesca, elegido el Mejor Destino de Aventura del Mundo en los World Travel Awards 2025

La provincia aragonesa se ha consagrado como uno de los mejores destinos del mundo gracias a su iniciativa turística y oferta deportiva

Huesca, elegido el Mejor Destino

Los castillos más impresionantes de A Coruña: de imponentes fortalezas al borde del mar a murallas que cuentan batallas

Estas construcciones reflejan la importancia militar e histórica de la región

Los castillos más impresionantes de

Uno de los mercados de Navidad más bonitos de Europa se encuentra en esta ciudad declarada Patrimonio de la Unesco

El festival de invierno y Navidad de Brujas transforma la ciudad medieval con luces espectaculares, mercados navideños y una pista de patinaje

Uno de los mercados de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nueva norma para el

La nueva norma para el carnet de conducir que será obligatoria dentro de 4 años: estas son las principales novedades que afectarán a los conductores

Un mecánico opina sobre comprar coches eléctricos: “Te recomiendo pensártelo dos veces”

Un hombre apuñala al integrante de una orquesta y se atrinchera en su casa durante más de veinte horas: la Guardia Civil lo halla muerto en el interior

La jueza decreta prisión provisional para el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional detenido en Valladolid

Un hombre consigue una indemnización de 40.158 euros tras haber perdido el testículo derecho por un diagnóstico erróneo

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 7 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juanma Lorente, abogado: “Te pueden despedir por ir demasiado al baño durante tu jornada laboral”

El 80% del crecimiento económico registrado en España entre 2019 y 2025 se debe a la población extranjera, según el Banco Central Europeo

Madrid renueva las tarifas de taxi en 2026: aumento del 2,4% y ajustes según destino y horario

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Lando Norris se proclama campeón del mundo de Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi

El mentor de las hermanas Williams se rinde ante Carlos Alcaraz: “Es el mejor jugador que a su edad haya jugado al tenis”

Juan Roig promete un millón de euros a quien bata el récord en la Maratón de Valencia: ni Korir ni Jepkosgei (ganadores de la carrera) han podido hacerlo

Un amigo de Topuria habla sobre la decisión del campeón de alejarse un tiempo de la competición: “Seguro que arreglará estos problemas y volverá aún más fuerte”