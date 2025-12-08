El impresionante balneario de Pontevedra que es uno de los mejores de Europa: tiene unos 150 años y cuenta con un enorme palacio

Balneario de Mondariz, en Pontevedra (Adobe Stock).

En el corazón de Pontevedra, un pintoresco pueblo se alza como uno de los rincones más especiales para este invierno. Este lugar es, de hecho, el ayuntamiento más pequeño de España, con apenas 2,4 km², pero no solo eso, pues es conocido por ser uno de los centros termales más increíbles de nuestro país. Es por ello que Mondariz es un destino que atrae a infinidad de viajeros amantes del bienestar y la relajación gracias a su maravilloso balneario. Este no es uno cualquiera, pues gracias a sus increíbles instalaciones, variedad de circuitos y calidad de sus servicios fue nombrado como el mejor balneario de Europa en los premios Wellness Experience 2023.

Pero lo cierto es que el balneario de Mondariz lleva enamorando a sus visitantes durante alrededor de 150 años. Su historia se remonta a mediados del siglo XIX, cuando el sacerdote Domingo Blanco Lage descubrió la famosa Fuente de Troncoso en las orillas del río Tea. Poco después, los hermanos Peinador hallaron el manantial de la Fuente de la Gándara, cuyas aguas mineromedicinales pronto fueron declaradas de utilidad pública, sentando las bases de lo que años después se convirtió en el municipio de Mondariz-Balneario.

Desde sus primeros días, el complejo se transformó en un auténtico referente, atrayendo a aristócratas, intelectuales y viajeros nacionales e internacionales en busca de bienestar y ocio saludable. El balneario original, con su majestuoso hotel de época, sucumbió a un incendio en 1973, pero la vocación por el termalismo no solo sobrevivió, sino que llevó a construir unas instalaciones modernas al otro lado de la plaza. Hoy, más de siglo y medio después de su fundación, Mondariz alberga uno de los centros termales más prestigiosos del continente, a la altura de templos históricos del bienestar europeos como los baños Széchenyi de Budapest.

El Palacio del Agua: epicentro del relax gallego

Balneario de Mondariz, Pontevedra (Holidu).

El auténtico corazón del balneario de Mondariz es su imponente Palacio del Agua. Este espacio, con más de 3.000 metros cuadrados, está dedicado íntegramente al placer de sumergirse en una piscina termal activa con camas de agua, bancos de hidromasaje, cuellos de cisne, géiseres, chorros verticales, cascadas y otros equipamientos concebidos para ofrecer sensaciones de relax profundo. Complementan la experiencia varias saunas aromáticas con distintos grados de humedad, jacuzzis, un área de pediluvios y una poza de agua caliente al aire libre para quienes desean disfrutar del clima gallego con un toque distinto.

Los tratamientos van desde la relajación muscular hasta la recuperación de energía y belleza, pasando por programas inspirados en la tradición celta y técnicas milenarias de hidroterapia. Uno de los más demandados es el Circuito Celta, donde el visitante puede disfrutar de una experiencia basada en las culturas y antiguas civilizaciones gallegas. La oferta se completa con masajes personalizados, circuitos de bienestar, propuestas de salud y una atención integral tanto para quienes buscan tratamientos específicos como para quienes desean simplemente desconectar y mimar el cuerpo.

Mondariz presume también de una excelente relación calidad-precio: la entrada general al Palacio del Agua (dos horas) cuesta 30 euros tanto para adultos como para niños. Los paquetes combinados van desde 40 euros (incluyendo cena) hasta 60 euros (baño termal y masaje relajante), así como opciones familiares, mensuales y de 10 sesiones. El precio de las habitaciones de hotel ronda los 120 a 155 euros por noche, generalmente con desayuno y acceso al spa incluidos, haciendo del balneario un punto de encuentro entre lujo asequible y tradición gallega.

Cómo llegar

Desde Pontevedra el viaje es de alrededor de 1 hora por la carretera PO-253. Por su parte, desde Vigo el trayecto tiene una duración estimada de 45 minutos por la vía N-120.