Viajes

La desconocida cascada de Castilla y León oculta entre fortalezas naturales a la que se llega por una bonita ruta de senderismo

Este enclave se ubica en uno de los parajes más singulares de España y muestra un paisaje que atrae a los amantes de la naturaleza y el senderismo

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Guardar
Cascada de Covalagua, en Palencia
Cascada de Covalagua, en Palencia (Adobe Stock).

A caballo entre las provincias de Palencia y Burgos, el Geoparque Mundial Unesco Las Loras se alza como uno de los espacios naturales más peculiares de España. Este enclave es un paraíso para los amantes de la naturaleza y la geología, ya en sus más de 1.800 hectáreas, cuenta con parajes que dejan con la boca abierta. Un claro ejemplo es el conocido como Laberinto de las Tuerces, donde sus extrañas formaciones geológicas inundan este rincón. De hecho, gracias a ellas ha recibido el sobrenombre de la ‘Capadocia de Castilla y León’.

Pero si algo destaca de este lugar son las Loras, impresionantes formaciones que “que asemejan a enormes fortalezas naturales, de más de 1.000 metros de altura, que limitan con llanura castellana y nos adentran en un antiguo territorio ocupado desde el Paleolítico”, detallan desde la web de Geoparques de la Unesco. De esta forma, se puede encontrar un conjunto patrimonial único, pues estas moles han servido de refugio para muchos pueblos en forma de cuevas, cortados calizos, paisajes e innumerables cascadas.

Entre todos estos encantos se esconde un paraje de formación kárstica excepcional que atrae cada año a amantes de la naturaleza y la geología. La protagonista indiscutible del recorrido es la cascada de Covalagua, cuyo nacimiento se debe al caudaloso río Ivia, surgente de una de las profundidades más características de la comarca.

La cascada y todos sus encantos

Cascada de Covalagua, en Palencia
Cascada de Covalagua, en Palencia (Adobe Stock).

El agua del Páramo de La Lora, al emerger en la cascada de Covalagua, lo hace enriquecida en carbonato cálcico, precipitando a lo largo de cerca de 200 metros y formando pequeños saltos y terrazas. Este fenómeno origina depósitos de toba calcárea que, en combinación con la vegetación que la bordea, componen un paisaje de una belleza singular. Durante el deshielo o la temporada de lluvias, el caudal de la cascada se incrementa de forma notable, realzando el espectáculo visual y natural de este enclave privilegiado.

Para los senderistas y visitantes, el acceso hasta la cascada comienza en el Aparcamiento Covalagua, dando inicio a una caminata de apenas 10 minutos por un cuidado hayedo. El entorno está enmarcado por quejigos, hayas y avellanos, formando en otoño un mosaico de tonos amarillos, ocres y rojizos que sumergen al viajero en una atmósfera mágica y tranquila, ideal para disfrutar en cualquier época del año.

Pero esto no es todo, pues en las proximidades de la cascada surge otro atractivo: la Cueva de los Franceses. Esta cavidad, visitable en su interior, debe su nombre a la leyenda que narra el hallazgo de restos humanos de soldados franceses caídos durante la Guerra de la Independencia. La cueva representa otro ejemplo destacado del patrimonio natural y la historia que alberga la zona, sumando interés y variedad al viaje.

Igualmente, a poco más de un kilómetro de la cueva, el Mirador de Valcabado ofrece un balcón natural sobre el hayedo de Monte Ahedo y el Valle de Valderredible. Desde este punto se aprecia la Reserva de Ciervos de Covalagua y se tienen impresionantes panorámicas de los pueblos palentinos de Cezura, Lastrilla y Berzosilla, además de una amplia visión sobre el páramo de La Lora, completando un itinerario que concentra naturaleza, historia y paisajes inigualables en muy pocos kilómetros.

Una de las cascadas más bonitas de España: se llega atravesando un pueblo abandonado.

Cómo llegar

Desde Palencia el viaje es de alrededor de 1 hora y 10 minutos por las carreteras N-611 y A-67. Por su parte, desde Burgos el trayecto tiene una duración estimada de 55 minutos por las vías A-73 y N-627.

Temas Relacionados

CascadasCascadas EspañaCastilla y LeónPalenciaDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesNoticias

Últimas Noticias

Las mejores piscinas naturales de Granada: paisajes increíbles perfectos para disfrutar de los últimos días de verano en familia

Estos enclaves muestran parajes de una gran belleza donde poder apurar las buenas temperaturas de septiembre

Las mejores piscinas naturales de

De origen prerromano y alma medieval: la ciudad gallega que fue cuna de condes, mecenas y rebeliones

Monforte de Lemos cuenta con más de 20 siglos de historia y, a día de hoy, conserva un valioso patrimonio monumental

De origen prerromano y alma

Esta es la única playa doble de Cataluña: un arenal virgen de más de seis kilómetros que divide el Mediterráneo en un parque natural

Este enclave es uno de los más fascinantes de Tarragona y brinda unos atardeceres maravillosos

Esta es la única playa

El parque natural español donde se ha grabado la nueva película de los Juegos del Hambre

Este enclave es uno de los paraísos naturales de Asturias y ha sido el elegido para la última entrega de la saga

El parque natural español donde

Los castillos más impresionantes de Albacete: historias y leyendas en algunos de los pueblos más bonitos de Castilla-La Mancha

Estas fortalezas descubren un rico patrimonio que se merece una visita

Los castillos más impresionantes de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los principales sindicatos de la

Los principales sindicatos de la Policía Nacional denuncian el “abandono” de la unidad de antidisturbios en pleno dispositivo de la Vuelta a España

El caos se apodera del aeropuerto de Barajas en el arranque de la huelga indefinida de los vigilantes de seguridad

Condenado a dos años de prisión un sacristán de Bétera por agredir sexualmente a una feligresa con una discapacidad intelectual del 66%

Madrid se blinda ante las protestas propalestinas de La Vuelta Ciclista

Absuelta una técnico de laboratorio acusada de acceder al historial médico de una compañera al no poderse demostrar que fuera ella la autora del delito

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no puede grabarte en tu puesto de trabajo, pero existen ciertas excepciones”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 14 septiembre

El precio de la luz en España para este 15 de septiembre

El precio de los alimentos básicos sigue subiendo: el café se encarece más de un 20% en el último año

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao