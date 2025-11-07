Uno de los mejores balnearios de España para este otoño: a solo media hora de Madrid, con termas romanas, sauna y jacuzzi

El balneario de aguas azul turquesa que es de los más impresionantes del mundo: sus aguas proceden de un acuífero a 2.000 metros de profundidad.

Con el comienzo del otoño suele arrancar también la época de los balnearios. Y entre los mejores de España, hay uno que se ubica en el sur de la Comunidad de Madrid y no solo destaca por estar a media hora de la capital, sino porque es un lugar ideal para relajarse y desconectar del estrés y el ajetreo propio de las grandes ciudades. Y es que se trata del complejo termal más grande de la región, con más de 3.200 m² de circuitos termales y todo tipo de experiencias de belleza y bienestar.

Para quienes buscan un balneario cercano a Madrid, Thermas de Griñón se presenta como el mejor de la comunidad. Este destino permite disfrutar de jornadas de descanso sin realizar largos desplazamientos por carretera. A ello se une que, aquellos que se decanten por este complejo termal, pueden aprovechar para conocer la localidad, cuya herencia árabe e identidad castellana se reflejan en el patrimonio y la vida cotidiana. Así, pasear por sus calles implica recorrer siglos de historia. Elementos como la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, con una torre mudéjar del siglo XIV, y el Convento de las Clarisas de la Encarnación, fundado en el siglo XVI, conforman parte del recorrido histórico del pueblo.

El municipio ofrece también una ruta ecológica a orillas del arroyo del Carraperal, pensada para quienes buscan contacto con el entorno natural. Entre los elementos singulares de Griñón resaltan el Monumento a las Colifloreras, que reconoce el vínculo de la localidad con el cultivo de esta hortaliza, y su cementerio musulmán, uno de los tres que existen en España.

Las ‘Thermas de Griñón’, en el top 5 de los mejor valorados de España

La oferta termal de Griñón ha reforzado su posición entre los principales destinos de escapada en la Comunidad de Madrid. Las Thermas de Griñón han sido incluidas en el top 5 de mejores balnearios de España en 2025, según un análisis de valoraciones en Google y TripAdvisor recogido por el buscador Holidu.

El recinto destaca como el mayor spa de la región, con más de 3.200 metros cuadrados dedicados al relax mediante instalaciones que combinan elementos inspirados en la tradición romana y propuestas actuales. El complejo está diseñado para ofrecer una experiencia renovadora desde el punto de vista físico y mental. El circuito termal puede disfrutarse a partir de los ocho años de edad, con un coste de 37 euros y una duración aproximada de tres horas. La ubicación facilita el acceso, con aparcamiento gratuito y conexiones mediante autobús y Cercanías (la estación más próxima es Humanes y la línea 468 de autobús).

Localizadas en la localidad de Griñón, al sur de Madrid y próxima a la provincia de Toledo, las instalaciones disponen de amplios espacios ozonizados. Las distintas propuestas del complejo están orientadas a favorecer la relajación y a mitigar el estrés cotidiano, a lo que se suma una variada oferta de terapias corporales disponibles para los visitantes.

Qué servicios ofrece el complejo termal

Las instalaciones del mayor spa de Madrid ofrecen un recorrido integral orientado a la relajación y el bienestar. Cada área del complejo ha sido concebida para favorecer la salud y el confort, consolidando a Thermas de Griñón como un referente en el sector.

Entre los principales servicios destacan la piscina central equipada con chorros de masaje integrales y las Termas Romanas, que incluyen piscinas temáticas inspiradas en el Mar Mediterráneo, el Mar Cantábrico, el Mar Muerto y el Índico. El espacio cuenta también con un flotarium, donde es posible experimentar el efecto antigravedad gracias a aguas salinas.

Los visitantes pueden acceder a distintos jacuzzis de tipo zen y en trébol, que incorporan burbujas y chorros revitalizantes. El Lago de Cristal, con potentes chorros y contracorriente, se suma a la oferta junto a una cascada de hielo destinada a tratamientos circulatorios. El pediluvio, con piedras y chorros a diferentes temperaturas, está disponible para estimular la circulación en los pies.

El spa dispone asimismo de una sauna finlandesa y baño turco, circuitos de duchas variadas, zona de masajes y tratamientos de salud y estética. Este conjunto de servicios ha convertido a Thermas de Griñón en uno de los balnearios mejor valorados de la Comunidad de Madrid, referencia para quienes buscan espacios de desconexión a poca distancia de la capital.