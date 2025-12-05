Uno de los mercados de Navidad más bonitos de Europa se encuentra en esta ciudad declarada Patrimonio de la Unesco

Un simple paseo entre los lugares de interés se puede convertir en un paseo festivo por acogedores cafés, chocolaterías y miradores junto al canal. (Composición fotográfica/Canva)

Si aún no sabes a dónde irte durante estas Navidades, hay un mercado que se celebra en una de las ciudades más mágicas de Europa. Con sus calles adoquinadas, canales y plazas medievales, desde finales de noviembre hasta principios de enero, esta ciudad hace creer en el espíritu que rodea esta época del año. Además, desde España es una escapada rápida, pero hacia un ambiente completamente distinto.

Se trata de Brujas, una ciudad que parece sacada de las descripciones del famoso Cuento de Navidad de Charles Dickens. Su centro histórico, que es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se transforma con guirnaldas, fachadas brillantes e instalaciones de iluminación.

Los mercados y las iluminaciones están repartidas por todo el casco antiguo. Así, un simple paseo entre los lugares de interés se puede convertir en un paseo festivo por acogedores cafés, chocolaterías y miradores junto al canal.

La programación de las festividades esta temporada

Las festividades de 2025-26 ya empezaron el 21 de noviembre de 2025, y se extenderán hasta el 4 de enero de 2026, lo que brinda mucho espacio para fines de semana previos a Navidad y escapadas alegres en enero. El horario de apertura es de 10:00 a 22:00 todos los días, con un intervalo un poco más largo los viernes y sábados. Por otro lado, el mercado estará abierto menos horas en Nochebuena y el día de Navidad.

El corazón de las celebraciones navideñas en Brujas es la Grote Markt (Plaza del Mercado). Está enmarcada por elegantes casas gremiales con frontones y el emblemático campanario. En la plaza, acogedores chalets de madera se agrupan ofreciendo humeantes tazas de glühwein y chocolate caliente, junto con gofres belgas, patatas fritas y cervezas locales, todo ello bajo un manto de luces de colores.

A pocos minutos andando, se encuentra otro mercado que a menudo es un poco más tranquilo, pero igual de evocador: está repleto de puestos que venden adornos, regalos y artesanías. Un poco más lejos, Zand Square y la zona de Minnewater se unen al programa Winter Glow. Así, el ambiente festivo se extiende mucho más allá de una sola plaza.

‘Winter Glow’: una auténtica experiencia navideña

El festival de invierno y Navidad de Brujas, conocido como Winter Glow, es un evento anual que transforma la ciudad medieval con luces espectaculares, mercados navideños, una pista de patinaje, bares de invierno acogedores y un recorrido de experiencias luminosas llamado “Machina Lumina”.

El sendero Winter Glow recorre toda la ciudad y añade un toque mágico, con obras de arte lumínico, proyecciones y rutas iluminadas que te guiarán por lugares emblemáticos y rincones menos conocidos. Para las familias, hay carruseles, atracciones más pequeñas y refrigerios infantiles en los mercados. Las parejas, por otro lado, podrán disfrutar de las tranquilas calles laterales con románticas vistas del canal entre las compras.

Pero Brujas también es un sueño para los amantes de la gastronomía navideña. Los visitantes encontrarán clásicos belgas como crujientes gofres con nata, chocolates artesanales de todos los sabores, galletas speculoos especiadas y un delicioso chocolate caliente hecho con auténtico chocolate fundido, además de reconfortantes tazas de vin chaud y cervezas regionales.

Tampoco faltan los regalos: los puestos y boutiques cercanas venden adornos artesanales, accesorios de lana, velas, cerámica y una gran variedad de cajas de chocolate y delicias locales para llevar a casa. Es fácil combinar los clásicos recuerdos turísticos con productos auténticamente locales, sobre todo si te alejas un par de calles de la plaza principal y te adentras en las calles más tranquilas.