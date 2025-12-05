Viajes

Uno de los mercados de Navidad más bonitos de Europa se encuentra en esta ciudad declarada Patrimonio de la Unesco

El festival de invierno y Navidad de Brujas transforma la ciudad medieval con luces espectaculares, mercados navideños y una pista de patinaje

Guardar
Un simple paseo entre los
Un simple paseo entre los lugares de interés se puede convertir en un paseo festivo por acogedores cafés, chocolaterías y miradores junto al canal. (Composición fotográfica/Canva)

Si aún no sabes a dónde irte durante estas Navidades, hay un mercado que se celebra en una de las ciudades más mágicas de Europa. Con sus calles adoquinadas, canales y plazas medievales, desde finales de noviembre hasta principios de enero, esta ciudad hace creer en el espíritu que rodea esta época del año. Además, desde España es una escapada rápida, pero hacia un ambiente completamente distinto.

Se trata de Brujas, una ciudad que parece sacada de las descripciones del famoso Cuento de Navidad de Charles Dickens. Su centro histórico, que es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se transforma con guirnaldas, fachadas brillantes e instalaciones de iluminación.

Los mercados y las iluminaciones están repartidas por todo el casco antiguo. Así, un simple paseo entre los lugares de interés se puede convertir en un paseo festivo por acogedores cafés, chocolaterías y miradores junto al canal.

La programación de las festividades esta temporada

Las festividades de 2025-26 ya empezaron el 21 de noviembre de 2025, y se extenderán hasta el 4 de enero de 2026, lo que brinda mucho espacio para fines de semana previos a Navidad y escapadas alegres en enero. El horario de apertura es de 10:00 a 22:00 todos los días, con un intervalo un poco más largo los viernes y sábados. Por otro lado, el mercado estará abierto menos horas en Nochebuena y el día de Navidad.

El corazón de las celebraciones navideñas en Brujas es la Grote Markt (Plaza del Mercado). Está enmarcada por elegantes casas gremiales con frontones y el emblemático campanario. En la plaza, acogedores chalets de madera se agrupan ofreciendo humeantes tazas de glühwein y chocolate caliente, junto con gofres belgas, patatas fritas y cervezas locales, todo ello bajo un manto de luces de colores.

A pocos minutos andando, se encuentra otro mercado que a menudo es un poco más tranquilo, pero igual de evocador: está repleto de puestos que venden adornos, regalos y artesanías. Un poco más lejos, Zand Square y la zona de Minnewater se unen al programa Winter Glow. Así, el ambiente festivo se extiende mucho más allá de una sola plaza.

‘Winter Glow’: una auténtica experiencia navideña

El festival de invierno y Navidad de Brujas, conocido como Winter Glow, es un evento anual que transforma la ciudad medieval con luces espectaculares, mercados navideños, una pista de patinaje, bares de invierno acogedores y un recorrido de experiencias luminosas llamado “Machina Lumina”.

El sendero Winter Glow recorre toda la ciudad y añade un toque mágico, con obras de arte lumínico, proyecciones y rutas iluminadas que te guiarán por lugares emblemáticos y rincones menos conocidos. Para las familias, hay carruseles, atracciones más pequeñas y refrigerios infantiles en los mercados. Las parejas, por otro lado, podrán disfrutar de las tranquilas calles laterales con románticas vistas del canal entre las compras.

Pero Brujas también es un sueño para los amantes de la gastronomía navideña. Los visitantes encontrarán clásicos belgas como crujientes gofres con nata, chocolates artesanales de todos los sabores, galletas speculoos especiadas y un delicioso chocolate caliente hecho con auténtico chocolate fundido, además de reconfortantes tazas de vin chaud y cervezas regionales.

Tampoco faltan los regalos: los puestos y boutiques cercanas venden adornos artesanales, accesorios de lana, velas, cerámica y una gran variedad de cajas de chocolate y delicias locales para llevar a casa. Es fácil combinar los clásicos recuerdos turísticos con productos auténticamente locales, sobre todo si te alejas un par de calles de la plaza principal y te adentras en las calles más tranquilas.

Temas Relacionados

BrujasBélgicaMercado de NavidadMercado navideñoNavidadEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Este es el pueblo más bonito de Valencia: un castillo árabe a casi 1.000 metros de altura, una iglesia del siglo XIII y rutas de senderismo

La localidad ha sido recientemente incluida en la lista de Los Pueblos más Bonitos de España, siendo la primera de Valencia en obtener este reconocimiento

Este es el pueblo más

El mercadillo navideño que parece sacado de un cuento: lleno de nieve y bajo un viaducto en funcionamiento

Este mercado alemán es uno de los más especiales de Europa gracias a su atmósfera única y su ambiente festivo

El mercadillo navideño que parece

Estas son las ciudades más estresantes del mundo, según un estudio

Estos destinos se enfrentan a retos donde la masificación turística y la sostenibilidad se convierten en problemas principales

Estas son las ciudades más

Los mejores planes en Madrid para este fin de semana: una feria de artesanía y exposiciones de Picasso para el puente de diciembre

Más allá de las pistas de patinaje sobre hielo, las luces navideñas y los mercadillos, la capital cuenta con una amplia variedad de opciones para disfrutar durante el puente de diciembre

Los mejores planes en Madrid

El bonito pueblo de Canarias que es uno de los mejores del mundo, según la ONU: entre la playa y la montaña, un yacimiento prehistórico y rutas de senderismo

Esta localidad está rodeada de uno de los entornos naturales más impresionantes de Gran Canaria y entre sus calles se ubican verdaderos tesoros

El bonito pueblo de Canarias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno investiga si la

El Gobierno investiga si la peste porcina africana en Barcelona tiene su origen en un laboratorio

Confirmada la prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en negro a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

Un mecánico explica el mejor método para limpiar los cristales del coche: “El cristal brilla como el primer día

El WhatsApp de Mazón a Pradas el día de la DANA cuando ella le dijo que le “preocupaba” el barranco del Poyo: “Cojonudo”

El origen de los tanques orugas fue un tractor: el vehículo de campo que inspiró a los carros de combate de la Primera Guerra Mundial

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

UGT denuncia a Idealista y Fotocasa por publicar anuncios de pisos que no cumplen la ley: “No son minipisos son infraviviendas”

La carne, el marisco y el jamón suben sus precios hasta un 19% esta Navidad con respecto a la anterior

Números ganadores del Super Once del 5 diciembre

Tarifa de la luz en España este 6 de diciembre

DEPORTES

Jordan y la cláusula de

Jordan y la cláusula de su contrato en la NBA: “Si veía un partido de baloncesto en la calle, podía jugarlo. Si me lesionaba, mi salario estaba garantizado”

Sorteo del Mundial 2026: a qué hora es y dónde verlo en España

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid