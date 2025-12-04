Viajes

El mercadillo navideño que parece sacado de un cuento: lleno de nieve y bajo un viaducto en funcionamiento

Este mercado alemán es uno de los más especiales de Europa gracias a su atmósfera única y su ambiente festivo

Mercado de Ravennaschlucht, en Alemania
Mercado de Ravennaschlucht, en Alemania (Adobe Stock).

La llegada de la Navidad transforma ciudades y pueblos de Europa en auténticos escenarios de cuento, donde la magia cobra forma entre luces de todos los colores, aromas especiados y la calidez de la artesanía tradicional. Los mercadillos navideños, imprescindibles en cualquier itinerario invernal, dibujan en cada rincón plazas repletas de vida y color. Entre los más conocidos, destaca la atmósfera refinada del Christkindlesmarkt de Núremberg, la elegancia vienesa del Wiener Christkindlmarkt o la exuberancia luminosa de los mercados de Estrasburgo y Praga. Sin embargo, existe un destino diferente a todos, que deslumbra no solo por sus productos, sino por un entorno absolutamente extraordinario: el mercado de Ravennaschlucht, en el corazón de la Selva Negra alemana.

En pleno bosque de la Selva Negra, a escasa distancia de Friburgo, el mercado de Ravennaschlucht desafía cualquier estereotipo y se presenta como uno de los escenarios más sorprendentes de la Navidad europea. A diferencia de los mercados situados en grandes plazas o entornos urbanos, este mercadillo se instala bajo un majestuoso viaducto ferroviario que se arquea sobre los puestos, creando una atmósfera cargada de misterio y emoción.

El viaducto no es solo un elemento decorativo: los trenes circulan realmente sobre él, y cada vez que cruzan el puente, las luces del mercado se transforman, pintando el lugar con destellos de colores distintos y generando esa estética mágica, casi cinematográfica, que recuerda a la aventura de “Polar Express”. La combinación de la estructura monumental, la tecnología de la iluminación y el telón verde del bosque logra un efecto único, transportando a los visitantes a un paisaje de cuento, donde la fantasía y la tradición se dan la mano.

El embrujo de la nieve y la gastronomía navideña

Mercado de Ravennaschlucht, en Alemania
Mercado de Ravennaschlucht, en Alemania (Adobe Stock).

El auténtico hechizo de Ravennaschlucht alcanza su punto más alto cuando un manto de nieve cubre el mercado y el bosque, multiplicando la sensación de estar dentro de un relato de invierno. Los visitantes, arropados entre bufandas, gorros y guantes, deambulan por senderos flanqueados por hogueras, ideales para resguardarse del frío y compartir alguna charla junto al resplandor de las llamas.

La oferta gastronómica es otro de los grandes atractivos. En sus más de cuarenta puestos, el público puede saborear delicias clásicas alemanas: salchichas especiadas, panes recién horneados, dulces típicos y el imprescindible vino caliente, preparado con especias que perfuman el aire y reconfortan el cuerpo. Cada bocado, cada sorbo humeante, suma placer a la experiencia y fomenta el ambiente acogedor que define estos días festivos.

Pero el mercado de Ravennaschlucht no se limita solo al paladar. Sus puestos de artesanía local ofrecen desde adornos navideños tradicionales hasta piezas de madera tallada y productos típicos de la región. Allí, los detalles cuentan: desde una bola pintada a mano hasta una estrella de paja, todo invita a llevarse a casa una parte de la atmósfera del bosque y el recuerdo de un invierno distinto.

Uno de los pueblos más navideños de España: tiene el belén de chocolate más grande del mundo y museos dedicados a los mantecados .

Excepcionalidad en fechas y entorno

El mercado de Ravennaschlucht no es un mercado cualquiera en cuanto a su organización. Su celebración se reserva exclusivamente para los fines de semana, de viernes a domingo, repartidos en varias fechas clave: del 28 al 30 de noviembre, del 5 al 7, del 12 al 14 y del 19 al 21 de diciembre de 2025. El acceso debe planificarse con anticipación, ya que es necesario comprar las entradas previamente, una medida que garantiza que el entorno conserve su encanto sin masificaciones, facilitando una experiencia mucho más íntima y serena.

Además, la localización no podía ser más soñada. Rodeado de hoteles rurales, torres de relojes y servicios turísticos de calidad, Ravennaschlucht resulta ideal para quienes buscan una escapada cómoda y absolutamente diferente. Las luces del viaducto reflejadas sobre la nieve, el rumor de los árboles y la promesa de una Navidad fuera de lo común convierten este mercado en un destino que permanece grabado mucho después de que las luces se apaguen hasta el año siguiente.

