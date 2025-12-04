Viajes

Los mejores planes en Madrid para este fin de semana: una feria de artesanía y exposiciones de Picasso para el puente de diciembre

Más allá de las pistas de patinaje sobre hielo, las luces navideñas y los mercadillos, la capital cuenta con una amplia variedad de opciones para disfrutar durante el puente de diciembre

Guardar
Madrid en Navidad
Madrid en Navidad

El primer fin de semana de diciembre en Madrid se presenta repleto de propuestas únicas que invitan a sumergirse de lleno en el ambiente festivo y a descubrir la ciudad desde perspectivas insospechadas. Entre luces navideñas, mercados de artesanía y exposiciones de arte de primer nivel, quienes planeen una escapada durante el puente de diciembre encontrarán en la capital un abanico de planes con los que dejarse llevar por la creatividad, el diseño y la cultura. Desde la magia de los mercados navideños hasta inmersiones artísticas que cruzan el umbral de lo habitual, se transforma estos días en un escenario donde la inspiración, el detalle artesanal y el asombro se dan la mano.

Es por ello que la ciudad brilla con propuestas para todos los gustos: quienes busquen regalos originales, vivencias artísticas o planes para compartir en familia, encuentran estas fechas la excusa perfecta para dejarse llevar y descubrir la capital en su faceta más creativa y acogedora. Los planes del 5 al 7 de diciembre son el inicio perfecto para vivir la magia de la Navidad y anticipar semanas de inspiración y ocio en la ciudad.

Christmas Market by Eleven People &amp; Only YOU Hotels

Una de las citas más esperadas para este fin de semana es el Christmas Market by Eleven People & Only YOU Hotels, que tendrá lugar del 5 al 7 de diciembre en el Only YOU Boutique Hotel Madrid, en la calle Barquillo, 21. Este mercado navideño artesanal, reconocido por su compromiso con la sostenibilidad y el diseño, reunirá a marcas creativas que apuestan por la exclusividad y el valor del trabajo hecho a mano. En un entorno cuidado y acogedor, los asistentes podrán participar en talleres creativos —de ambientadores sólidos, arreglos florales y artesanía en papel—, guiados por profesionales como Eleven People, Madrid Flower School, Cristina Velasco Mora y Catalina Rodríguez Villazón.

Los talleres, que incluyen un cóctel navideño, están pensados para quienes quieren aprender a crear regalos tan personales como un ambientador de cera perfumada o brazaletes trenzados. Además, habrá sesiones dedicadas a la elaboración de adornos navideños de cerámica y acuarelas para diseñar felicitaciones y meseros. Este Christmas Market es sin duda el epicentro de la creatividad navideña para este puente madrileño.

Picasso y Klee en el Museo Thyssen

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (Adobe Stock).
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (Adobe Stock).

Quienes prefieran una experiencia ligada al arte, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acoge hasta el 1 de febrero de 2026 una exposición única que reúne medio centenar de obras maestras de Pablo Picasso y Paul Klee, procedentes de la emblemática colección de Heinz Berggruen, actualmente en el Museum Berggruen de Berlín.

El encuentro visual entre ambos genios del arte moderno desvela las conexiones, influencias y afinidades que marcaron el coleccionismo de Heinz Berggruen, figura esencial en la difusión del arte del siglo XX. La muestra se convierte en oportunidad inédita para contemplar, en diálogo, obras icónicas seleccionadas entre lo más representativo del arte moderno europeo.

Feria de Artesanía de la Comunidad de Madrid

El Paseo de Recoletos se viste de gala con la 38ª edición de la Feria de Artesanía de la Comunidad de Madrid, que inaugura oficialmente la temporada de compras navideñas en la capital. Desde ahora y hasta el 30 de diciembre, más de ciento treinta talleres se dan cita en este mercado al aire libre, ofreciendo una alternativa sostenible y personal a las grandes superficies. En los puestos puede encontrarse de todo: joyería, cerámica, piezas de marroquinería, juguetes de autor y objetos de vidrio, todos realizados a mano.

Quienes visiten la feria estos días disfrutarán del bullicio alegre de los paseantes, la posibilidad de conversar con los propios artesanos y la oportunidad de adquirir regalos navideños con historia, cuidadosamente confeccionados para convertirse en recuerdos especiales.

Stranger Things Experience

Para los amantes de las experiencias inmersivas y los seguidores de la serie, el Espacio Movistar en Gran Vía se transforma, hasta el 13 de diciembre, en una auténtica aventura inspirada en el universo de Stranger Things. Esta propuesta gratuita invita a los asistentes a recorrer escenarios icónicos como Castle Byers, la radio WSQK o la temida Creel House, culminando en una espectacular travesía hacia el Upside Down.

Las tecnologías de última generación y una puesta en escena envolvente convierten la visita en una sorpresa constante tanto para jóvenes como para adultos, garantizando emoción y nostalgia a partes iguales. Esta experiencia, pensada para todos los públicos, es uno de los planes imprescindibles para rematar el fin de semana con un toque de fantasía y cultura pop.

Los museos gratuitos de Madrid y sus horarios

Xmas Shop de Sally Hambleton

La Xmas Shop de Sally Hambleton abre sus puertas en el corazón de El Viso, en la calle Gabriel Lobo, n.º 11, hasta el 8 de diciembre. Este espacio efímero, decorado al más puro estilo inglés, seduce a quienes buscan detalles florales exclusivos y objetos decorativos para llevar el espíritu de la Navidad a casa. Adornos originales, coronas naturales, centros de mesa y regalos únicos se exhiben en un ambiente que transmite la esencia de la tradición británica.

Además de la venta, la tienda programa talleres donde aprender a crear arreglos florales y centros navideños, perfectos para preparar la mesa de las fiestas o sorprender a familiares y amigos. Un plan que invita a dejarse inspirar y disfrutar del ambiente acogedor y sofisticado que caracteriza a Sally Hambleton.

Temas Relacionados

Planes MadridComunidad de MadridMadridDiciembreDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El bonito pueblo de Canarias que es uno de los mejores del mundo, según la ONU: entre la playa y la montaña, un yacimiento prehistórico y rutas de senderismo

Esta localidad está rodeada de uno de los entornos naturales más impresionantes de Gran Canaria y entre sus calles se ubican verdaderos tesoros

El bonito pueblo de Canarias

El impresionante Parador que es un paraíso para los amantes del esquí: está junto a una de las principales estaciones de España

Este alojamiento cuenta con una gran oferta de après-ski y una gastronomía increíble que pone en valor la cocina de la región

El impresionante Parador que es

La ruta cerca de Madrid que combina historia y naturaleza: descubre uno de los pueblos más bonitos de España y un parque natural único

El sendero parte de una impresionante villa medieval y es ideal para hacer con la familia y amigos

La ruta cerca de Madrid

La desconocida ciudad de Europa que es una de las más bonitas para visitar esta Navidad: un árbol sorprendente, mercadillos tradicionales y rincones mágicos

La villa ha sido elegida Capital Europea de la Navidad 2025 y es un lugar ideal para una escapada este mes de diciembre, gracias a sus espectaculares decoraciones navideñas

La desconocida ciudad de Europa

Esta es la política de facturación en Etihad Airways: precios, dimensiones del equipaje y tipos de billete

Según el peso, la distancia o el tipo de billete, el precio de la facturación de la maleta será mayor o menor

Esta es la política de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Radiografía del jabalí en España:

Radiografía del jabalí en España: un ejemplar cada 41 habitantes, pico de crías en el mes de abril y habría que cazar el 66% de la población

Rechazan la indemnización de 15.000 euros a una trabajadora civil de la Base Naval de Rota que acusó a su superior de acoso laboral

Las grandes aerolíneas y la próxima gran filtración: por qué la era cuántica convierte los datos personales en un riesgo permanente

Quién es Paco Salazar, el socialista también de la máxima confianza de Pedro Sánchez investigado por comportamientos “vomitivos” contra las mujeres

Un juez expulsa de España a un hombre que no pudo demostrar su identidad ni el modo en que entró al país: el único registro era un antecedente policial por robo con fuerza

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Hacienda aprueba el pago en diciembre de la subida salarial del 2,5% para los funcionarios del Estado

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 3 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 3 diciembre

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga