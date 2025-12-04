Los mejores planes en Madrid para este fin de semana: una feria de artesanía y exposiciones de Picasso para el puente de diciembre

Madrid en Navidad

El primer fin de semana de diciembre en Madrid se presenta repleto de propuestas únicas que invitan a sumergirse de lleno en el ambiente festivo y a descubrir la ciudad desde perspectivas insospechadas. Entre luces navideñas, mercados de artesanía y exposiciones de arte de primer nivel, quienes planeen una escapada durante el puente de diciembre encontrarán en la capital un abanico de planes con los que dejarse llevar por la creatividad, el diseño y la cultura. Desde la magia de los mercados navideños hasta inmersiones artísticas que cruzan el umbral de lo habitual, se transforma estos días en un escenario donde la inspiración, el detalle artesanal y el asombro se dan la mano.

Es por ello que la ciudad brilla con propuestas para todos los gustos: quienes busquen regalos originales, vivencias artísticas o planes para compartir en familia, encuentran estas fechas la excusa perfecta para dejarse llevar y descubrir la capital en su faceta más creativa y acogedora. Los planes del 5 al 7 de diciembre son el inicio perfecto para vivir la magia de la Navidad y anticipar semanas de inspiración y ocio en la ciudad.

Christmas Market by Eleven People & Only YOU Hotels

Una de las citas más esperadas para este fin de semana es el Christmas Market by Eleven People & Only YOU Hotels, que tendrá lugar del 5 al 7 de diciembre en el Only YOU Boutique Hotel Madrid, en la calle Barquillo, 21. Este mercado navideño artesanal, reconocido por su compromiso con la sostenibilidad y el diseño, reunirá a marcas creativas que apuestan por la exclusividad y el valor del trabajo hecho a mano. En un entorno cuidado y acogedor, los asistentes podrán participar en talleres creativos —de ambientadores sólidos, arreglos florales y artesanía en papel—, guiados por profesionales como Eleven People, Madrid Flower School, Cristina Velasco Mora y Catalina Rodríguez Villazón.

Los talleres, que incluyen un cóctel navideño, están pensados para quienes quieren aprender a crear regalos tan personales como un ambientador de cera perfumada o brazaletes trenzados. Además, habrá sesiones dedicadas a la elaboración de adornos navideños de cerámica y acuarelas para diseñar felicitaciones y meseros. Este Christmas Market es sin duda el epicentro de la creatividad navideña para este puente madrileño.

Picasso y Klee en el Museo Thyssen

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (Adobe Stock).

Quienes prefieran una experiencia ligada al arte, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acoge hasta el 1 de febrero de 2026 una exposición única que reúne medio centenar de obras maestras de Pablo Picasso y Paul Klee, procedentes de la emblemática colección de Heinz Berggruen, actualmente en el Museum Berggruen de Berlín.

El encuentro visual entre ambos genios del arte moderno desvela las conexiones, influencias y afinidades que marcaron el coleccionismo de Heinz Berggruen, figura esencial en la difusión del arte del siglo XX. La muestra se convierte en oportunidad inédita para contemplar, en diálogo, obras icónicas seleccionadas entre lo más representativo del arte moderno europeo.

Feria de Artesanía de la Comunidad de Madrid

El Paseo de Recoletos se viste de gala con la 38ª edición de la Feria de Artesanía de la Comunidad de Madrid, que inaugura oficialmente la temporada de compras navideñas en la capital. Desde ahora y hasta el 30 de diciembre, más de ciento treinta talleres se dan cita en este mercado al aire libre, ofreciendo una alternativa sostenible y personal a las grandes superficies. En los puestos puede encontrarse de todo: joyería, cerámica, piezas de marroquinería, juguetes de autor y objetos de vidrio, todos realizados a mano.

Quienes visiten la feria estos días disfrutarán del bullicio alegre de los paseantes, la posibilidad de conversar con los propios artesanos y la oportunidad de adquirir regalos navideños con historia, cuidadosamente confeccionados para convertirse en recuerdos especiales.

Stranger Things Experience

Para los amantes de las experiencias inmersivas y los seguidores de la serie, el Espacio Movistar en Gran Vía se transforma, hasta el 13 de diciembre, en una auténtica aventura inspirada en el universo de Stranger Things. Esta propuesta gratuita invita a los asistentes a recorrer escenarios icónicos como Castle Byers, la radio WSQK o la temida Creel House, culminando en una espectacular travesía hacia el Upside Down.

Las tecnologías de última generación y una puesta en escena envolvente convierten la visita en una sorpresa constante tanto para jóvenes como para adultos, garantizando emoción y nostalgia a partes iguales. Esta experiencia, pensada para todos los públicos, es uno de los planes imprescindibles para rematar el fin de semana con un toque de fantasía y cultura pop.

Xmas Shop de Sally Hambleton

La Xmas Shop de Sally Hambleton abre sus puertas en el corazón de El Viso, en la calle Gabriel Lobo, n.º 11, hasta el 8 de diciembre. Este espacio efímero, decorado al más puro estilo inglés, seduce a quienes buscan detalles florales exclusivos y objetos decorativos para llevar el espíritu de la Navidad a casa. Adornos originales, coronas naturales, centros de mesa y regalos únicos se exhiben en un ambiente que transmite la esencia de la tradición británica.

Además de la venta, la tienda programa talleres donde aprender a crear arreglos florales y centros navideños, perfectos para preparar la mesa de las fiestas o sorprender a familiares y amigos. Un plan que invita a dejarse inspirar y disfrutar del ambiente acogedor y sofisticado que caracteriza a Sally Hambleton.