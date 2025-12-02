Viajes

La joya natural de Cantabria que poca gente conoce: un castañar con más de 200 árboles milenarios, rutas de senderismo e increíbles vistas

Este rincón del norte de España es un destino único que tiene su mayor esplendor durante los meses de otoño

El Habario, Cantabria
El Habario, Cantabria

En el extremo occidental de Cantabria, donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor, se extiende un rincón que encierra siglos de relatos y tradiciones: El Habario. Este castañar es mucho más que un simple bosque. Para quienes buscan perderse en sendas silenciosas, reencontrar la calma o caminar bajo la sombra de testigos de la historia, este enclave constituye una puerta de entrada a un paisaje de ensueño. La paz que evocan sus árboles monumentales y el rumor de las hojas convierten cualquier paseo en una experiencia profundamente sensorial.

La singularidad de El Habario reside en el aura irrepetible que confieren sus castaños milenarios. Sus troncos retorcidos, gigantes y cubiertos de musgo, revelan marcas invisibles del paso del tiempo. Senderistas y naturalistas encuentran aquí un refugio, un lugar privilegiado donde sumergirse en la esencia de una herencia forestal que ha nutrido durante siglos la vida local.

Pero la riqueza de este bosque va mucho más allá de su imponente aspecto natural. Caminar entre los castaños es también adentrarse en la memoria viva de la comarca: el fruto aportó sustento a generaciones, la madera sirvió para modelar utensilios y levantar hogares, y la sombra ofreció refugio bajo el sol estival. Así, quien emprende la ruta descubre un legado ecológico, cultural e histórico de valor incalculable, enmarcado por algunos de los paisajes más espectaculares del norte peninsular.

Entre árboles centenarios y tradición

El Habario, Cantabria
El Habario, Cantabria

La ruta por el Habario transcurre entre las localidades de Pendes y Cabañes, dentro del municipio de Cillorigo de Liébana, a una altitud de 536 metros. Esta zona, estratégicamente situada entre el LIC de Liébana y la ZEPA del desfiladero de la Hermida, protege una biodiversidad de máxima relevancia. El hermoso sendero atraviesa el castañar más antiguo de la comarca, situando al viajero en pleno corazón de la tradición y el paisaje cántabro.

Quienes eligen recorrer este paraje pueden caminar durante horas bajo un dosel de hojas que filtra la luz, apreciando la inmensidad y variedad de los castaños milenarios. El silencio solo lo rompe el crujir de las hojas secas bajo los pies y el canto lejano de algún ave, mientras el entorno invita a moverse despacio y a dejarse llevar por la magia del bosque. Los ejemplares más longevos sorprenden por sus dimensiones y formas caprichosas, convirtiéndose en parada obligada para instantáneas y momentos de contemplación.

Durante el recorrido, se percibe el vínculo secular entre los habitantes de la comarca y estos árboles prodigiosos, protagonistas de una economía rural basada en la castaña y la madera. Hoy en día, son, además, un recurso natural y paisajístico de incalculable valor, lugar de encuentro para quienes aman perderse en la naturaleza sin alejarse del eco de la historia.

El pueblo más pequeño de Cantabria: naturaleza y gastronomía en mitad de la montaña.

Un mirador único en Cantabria

Uno de los mayores atractivos de este enclave son las impresionantes vistas desde el Mirador de Los Moros. Desde este balcón natural es posible contemplar, en toda su extensión, los más de doscientos castaños milenarios que conforman este castañar irrepetible. La panorámica se abre hacia el Macizo Oriental de los Picos de Europa, regalando uno de los paisajes más sobrecogedores de la Comarca de Liébana.

El mirador, fácilmente accesible a pie desde el propio bosque, invita a detenerse y reflexionar sobre la fuerza de la naturaleza y la paciencia del tiempo que modela estos árboles. Las formas retorcidas, las raíces al descubierto y la serenidad del entorno conforman una imagen difícil de olvidar, especialmente en las horas del atardecer, cuando la luz transforma la vegetación en un mosaico de tonos cobrizos y dorados.

Quien contempla la vista desde lo alto comprende por qué El Habario es mucho más que un destino para senderistas. Es refugio de biodiversidad, testigo de costumbres ancestrales y puerta abierta al asombro, donde cada visita se convierte en un viaje interior por paisajes y legados que permanecen, inalterables, mientras todo alrededor sigue cambiando.

