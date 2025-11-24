Viajes

Estas son las mejores ciudades de Europa para los amantes de la nieve: paisajes invernales únicos entre montañas

El último ranking basado en archivos meteorológicos muestra cuáles son los lugares ideales para quienes buscan una experiencia invernal genuina y un ambiente mágico lejos de lo convencional

Guardar
Zermatt, en Suiza (Adobe Stock).
Zermatt, en Suiza (Adobe Stock).

Las primeras nieves despiertan el deseo ancestral del viajero de sumergirse en paisajes invernales genuinos, lejos de los decorados artificiales o de las postales navideñas repetidas. ¿Dónde encontrar este invierno la nieve auténtica en Europa? El último estudio de la plataforma de reservas Omio dibuja un mapa riguroso y detallado: a partir de cincuenta años de archivos meteorológicos y registros de profundidad de la nieve, se ha creado un ránking de las ciudades europeas con mayor garantía de nevadas para la temporada 2025-2026, ideal para quienes sueñan con una escapada blanca imposible de frustrar por el capricho del clima.

Los Alpes: nieve casi asegurada y panoramas de postal

En el corazón de Europa, Zermatt (Suiza) e Innsbruck (Austria) lideran la clasificación con un impresionante 99 % de probabilidad de nieve entre diciembre y febrero. Ambos destinos alpinos no solo prometen paisajes de cuento, con montañas y cumbres cubiertas por un manto blanco, sino también acceso inmediato a pistas de esquí internacionales y experiencias para amantes de la fotografía, la aventura o el relax entre mercadillos navideños.

A escasa distancia, en el Tirol del Sur italiano, Bolzano presume de un 92 % de probabilidad. Esta ciudad, rodeada por las Dolomitas, es un tesoro oculto en invierno, con ambiente intimista, mercados tradicionales y la promesa de nieve bajo el cielo claro de los Alpes italianos.

El norte de Europa revela otros clásicos invernales. Kiruna (Suecia), Rovaniemi (Finlandia) y Tromsø (Noruega) garantizan nevadas fiables y una cultura ligada al frío extremo. En Rovaniemi, la autodenominada “ciudad natal de Papá Noel”, las luces navideñas brillan tan intensamente como la aurora boreal, mientras que Tromsø invita al asombro con la observación de ballenas y noches teñidas por el espectáculo de las luces del norte. Por su parte, Kiruna, más al noreste, concentra el mejor esquí nórdico y extensas áreas nevadas durante todo febrero.

(Fuente: Plataforma Omio)

Europa del Este: tesoros blancos poco explorados

Para quienes buscan destinos menos saturados, el informe de Omio destaca dos joyas: Zakopane (Polonia) y Brașov (Rumanía). A los pies de los montes Tatras, Zakopane desafía el dominio alpino con un 90 % de probabilidad de nieve, conjuga tradición local con aventuras de montaña y un entorno natural poco transformado.

Brașov, en la vertiente rumana de los Cárpatos, asombra al viajero no solo con su manto nevado sino con su centro medieval intacto, telón de fondo para un invierno inolvidable. Ambas ciudades demuestran que, para vivir auténticas experiencias invernales, no es necesario viajar hasta los confines del norte, sino explorar el corazón menos transitado de Europa Central y Oriental.

Burgos encabeza el invierno blanco en España

En el sur de Europa, donde la nieve es menos habitual en grandes ciudades, el norte de España se mantiene fiel a su fama. Burgos lidera el listado español con una media del 24 % de días de nieve entre diciembre y febrero, llegando a casi el 29 % en enero. Le siguen Pamplona, que prolonga el ambiente invernal hasta febrero, y León, que roza el 21 %. Zaragoza, sin embargo, apenas supera el 5 % incluso en sus semanas más frías.

Este alojamiento no es solo espectacular durante los meses de invierno, sino que en los de verano se puede disfrutar de su piscina, a la vez que se contemplan una de las mejores vistas del Valle de Arán

Para los viajeros peninsulares, la conclusión es rotunda: la auténtica escapada blanca pasa por dirigirse al norte. Burgos y Pamplona ofrecen una oportunidad real —aunque no eternamente garantizada— de pasear bajo copos de nieve, revivir la magia del invierno clásico y disfrutar de estampas insólitas en el contexto climático actual.

Temas Relacionados

CiudadesEuropaDestinosViajesInviernoViajes InviernoViajes y TurismoTurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La bonita ruta cerca de Madrid que descubre una de las joyas naturales más increíbles de la Sierra de Gredos

El sendero permite admirar el Almanzor, el pico más alto de Gredos, y es ideal para hacer en familia a pesar de su longitud

La bonita ruta cerca de

El bonito pueblo de Guadalajara que es como ‘la Toscana italiana’: una villa medieval cerca de Madrid con un castillo y tres iglesias del siglo XIII

Esta localidad ha enamorado a la prensa británica gracias a todos sus encantos y a su tesoro subterráneo

El bonito pueblo de Guadalajara

Esta es la política de facturación en Finnair: precios, dimensiones del equipaje y tipos de billete

La compañía finlandesa cuenta con una normativa que varía en función del país de origen y destino del vuelo

Esta es la política de

El lago lleno de leyendas y sobre un cráter volcánico que es de los más impresionantes del mundo

Su formación data de hace unos 52.000 años y cuenta con unas características únicas gracias a las condiciones de la tierra

El lago lleno de leyendas

El Parador de Málaga al borde del mar con una de las mejores vistas de Andalucía: está junto al chiringuito donde se grabó ‘Verano Azul’

Gracias a sus increíbles instalaciones y enclave sobre un acantilado, brinda una de las experiencias más auténticas de la Costa del Sol

El Parador de Málaga al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Manos Limpias pierde a su

Manos Limpias pierde a su abogado en la causa contra Begoña Gómez por discrepancias sobre el enfoque del caso: “La abogacía no es activismo político”

José Luis Ábalos ataca a Óscar Puente: señala supuestas irregularidades de dietas e indemnizaciones en el Puerto de Valencia

Deniegan la incapacidad permanente a una reponedora de Lidl con problemas lumbares y agorafobia que fue despedida por ineptitud sobrevenida

Los 10 fugitivos más buscados en España: la Policía pide ayuda

La Audiencia Nacional decide juzgar a Jordi Pujol desde su casa a pesar de su estado de salud

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la incapacidad permanente: “El Tribunal Supremo ha corregido un criterio abusivo de la Seguridad Social”

Tras el apagón, un 47% más de jóvenes españoles cuentan con dinero en efectivo en sus hogares, según un estudio

La brecha resiste: las viviendas libres iniciadas en el segundo trimestre sumaron 29.637, once veces más que las protegidas terminadas

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Pep Guardiola pide disculpas tras

Pep Guardiola pide disculpas tras encararse con un cámara después del partido entre el Manchester City y el Newcastle: “Me siento avergonzado”

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis

Lewis Hamilton está deseando cerrar “la peor temporada” de su vida en Fórmula 1 y tampoco le ilusiona la siguiente

Un luchador irlandés se rinde ante Topuria: “Puede noquear pesos pesados, podría noquear a cualquiera”

Ronaldo Nazario cuenta una de sus peores experiencias en un partido: “Tenía la boca rota”