Viajes

Este es el precio del equipaje facturado en Brussels Airlines en 2025: condiciones, pesos permitidos y tipos de vuelo

Según el peso, la distancia o el tipo de billete, el precio de la facturación de la maleta será mayor o menor



Maletas esperando ser facturadas en un aeropuerto.

En la experiencia de volar, el equipaje se convierte en una de las cuestiones que más dudas y preparación requiere para cualquier viajero. Saber cuántas maletas se pueden facturar, los límites de peso o las condiciones para llevar más bultos se convierte en un elemento clave para evitar sorpresas en el aeropuerto y sobrecostes inesperados en el presupuesto.

A continuación, se detalla la política de equipaje en Brussels Airlines, con información práctica sobre maletas incluidas, dimensiones, tarifas y procedimientos, válida para las distintas clases y situaciones del pasajero.

Franquicia de equipaje según clase y ruta

La franquicia de equipaje en Brussels Airlines varía en función de la clase elegida y del trayecto, así como del estatus del viajero dentro de programas de fidelidad. Por regla general, tanto en Economy Class como en Premium Economy Class, cada pasajero tiene derecho a llevar dos piezas de equipaje facturado, cada una con un peso máximo de 23 kilogramos. En Business Class, esta cantidad también es de dos maletas, aunque se permite que alcancen hasta 32 kilogramos cada una.

Avión de Brussels Airlines (Web
Avión de Brussels Airlines (Web de la aerolínea).

Las dimensiones están uniformadas: el máximo permitido por bulto es de 158 centímetros (suma de alto, ancho y fondo, incluyendo bolsillos, ruedas y asas). Para resolver dudas sobre casos específicos, se puede consultar una calculadora de equipaje que ayuda a determinar la franquicia exacta, o bien revisar los datos en el propio billete, la confirmación de reserva o en el área personal de la web de la aerolínea.

Tarifas y condiciones para equipaje adicional

Cuando las necesidades del viajero superan la franquicia básica, existen opciones que tiene la aerolínea para añadir equipaje extra con tarifas escalonadas según el momento y el canal de adquisición. Online, la primera pieza adicional (hasta 23 kg y 158 cm) parte de los 40 euros si se compra hasta ocho días antes del vuelo. Si la adquisición se realiza más tarde, o directamente en el mostrador de check-in del aeropuerto, el precio mínimo se incrementa hasta 65 euros por bulto adicional.

En el propio aeropuerto, el pasajero puede también contratar equipaje extra en la puerta de embarque, con un mínimo de 65 euros por la primera maleta adicional, siempre respetando los límites de tamaño y peso establecidos. Esta política tarifaria incide en la importancia de planificar con antelación la preparación y la compra de servicios extra relacionados con el equipaje, pues las diferencias de precio entre reservar online y hacerlo en el aeropuerto pueden resultar apreciables.

Analizamos las medidas y pesos permitidos para el equipaje de mano de Iberia, Ryanair, Air Europa, EasyJet y Vueling para el 2025.

Exceso de equipaje: qué hacer y cuánto cuesta

El exceso de equipaje es una de las circunstancias que más costes inesperados genera durante el viaje. Si una pieza supera los 23 kg habituales, pero no rebasa el límite máximo de 32 kg, o si se exceden los 158 cm en dimensiones, se consideran bultos fuera de franquicia. Aquí, las tarifas aplicadas dependen de si se gestiona online o en el mostrador.

A través de internet, facturar un bulto de entre 24 y 32 kg o de 159 a 292 cm cuesta desde 130 euros. En el aeropuerto, el precio se reduce a 50 euros si el bulto se mantiene dentro de los límites globales de equipaje; sin embargo, si se trata de piezas adicionales y fuera del margen permitido, las tarifas son más elevadas y pueden llegar a 90 euros en el mostrador de check-in. Estos importes convierten la organización del equipaje en una cuestión esencial para cualquier viajero, especialmente en trayectos de larga distancia o con motivos vacacionales, donde la cantidad de objetos aumenta considerablemente en la maleta.

