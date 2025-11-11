Viajes

El pueblo del sur de Francia donde la Navidad atraca: bonitos barcos tradicionales llenos de luces y un mercadillo único

Esta localidad se caracteriza por su pintoresco puerto donde las embarcaciones dan lugar a una imagen de postal

Guardar
Navidad en Sanary-sur-Mer, en Francia
Navidad en Sanary-sur-Mer, en Francia (Adobe Stock).

La llegada de la Navidad suele traer consigo imágenes de tejados helados, montañas nevadas y la calidez del fuego en el hogar. Sin embargo, hay destinos donde diciembre se vive bajo una luz diferente, lejos del imaginario clásico de trineos y copos de nieve. En la Costa Azul francesa, la celebración adopta formas inesperadas: la brisa marina reemplaza al frío cortante, las estrellas se reflejan en los puertos, y los villancicos conviven con el eco discreto de las olas. Aquí, incluso quienes dudan entre el amor y el desencanto por la Navidad, encuentran una versión luminosa y refrescante de la festividad.

En Sanary-sur-Mer, uno de los puertos más bellos del litoral provenzal, la Navidad no se espera: atraca. A orillas del Mediterráneo, este pequeño pueblo transforma sus días del 30 de noviembre al 4 de enero en un espectáculo de luz con el programa Chœurs de Lumière. Todo comienza cuando los fuegos artificiales iluminan la iglesia neobizantina de Saint-Nazaire, punto de partida para que la costa se vista de reflejos dorados. Lo que podría confundirse con otro mercado navideño se convierte aquí en un poema visual en el que las verdaderas protagonistas son las embarcaciones tradicionales del puerto.

Las típicas pointus, esas embarcaciones provenzales de proa y popa afilada, son el alma náutica de Sanary-sur-Mer. Más de 35 han sido catalogadas como patrimonio marítimo, y algunas, como joyas históricas, forman parte del encanto atemporal del puerto. Sin embargo, durante diciembre, estos barcos de madera se transforman: guirnaldas eléctricas ascienden por sus mástiles y velas, convirtiendo cada nave en una estrella flotante. El resultado es un desfile de luz y color que convierte al puerto en una constelación sobre el agua, donde la tradición marinera se funde con la poesía de la Navidad.

Entre palmeras y belenes: una Navidad distinta

Navidad en Sanary-sur-Mer, en Francia
Navidad en Sanary-sur-Mer, en Francia (Adobe Stock).

El puerto iluminado invita al paseo lento, a la flânerie entre puestos de artesanía y gastronomía local. El reflejo de las barcas vestidas de luces compite con el de las palmeras, que, a pesar de su aire exótico, se integran con naturalidad en la postal navideña de la Costa Azul. El mercado rebosa de productos típicos: cerámica provenzal, jabones de Marsella y crèches tallados en madera de olivo, pequeñas escenas del belén que son parte esencial de la tradición local.

La oferta de actividades en Sanary-sur-Mer es tan variada como su historia. Hay coros góspel que llenan de música la noche, talleres infantiles donde los más pequeños viven la emoción de preparar la llegada del Père Noël, y rutas de belenes que muestran la creatividad de los artesanos de la región. Es posible encontrar aquí, además de dulces tradicionales como el calisson d’Aix y la miel de lavanda, el calor humano que emana de la comunidad en celebración.

Pero nada de eso puede competir con el verdadero protagonista de estas navidades: el resplandor del puerto, donde cada barca encendida narra historias de marineros, de memoria colectiva y de raíz mediterránea.

Sus playas y eventos culturales

Pero más allá de la Navidad, las playas de Sanary también son un atractivo fundamental. La plage de Portissol, una de las más populares, ofrece aguas cristalinas y es ideal para el baño y el esnórquel. Además, la ciudad está rodeada por colinas y bosques que invitan a realizar actividades al aire libre, como senderismo o ciclismo. Otro punto de interés es la Torre Romana, una construcción que data del siglo XIII y que servía como torre de vigilancia para proteger la costa de los ataques piratas. Desde lo alto de la torre, se puede disfrutar de una vista panorámica de la ciudad y el mar.

Uno de los pueblos más navideños de España: tiene el belén de chocolate más grande del mundo y museos dedicados a los mantecados .

Además de sus paisajes naturales, Sanary-sur-Mer es famosa por sus festivales y eventos culturales. Entre ellos destaca el “Festival de Sanary sous les Etoiles”, un evento musical que tiene lugar cada verano y que atrae a artistas de todo el mundo. También es notable el “Salon International de la Photographie”, que celebra la fotografía artística y ofrece exposiciones tanto de artistas locales como internacionales.

Temas Relacionados

PueblosPueblos de FranciaFranciaNavidadDestinosDestinos FranciaViajesViajes y TurismoTurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La mejor ruta para hacer en otoño cerca de Madrid: un sendero único en España que recorre un hayedo que es Patrimonio de la Humanidad

El camino descubre un paisaje de gran belleza en una de las rutas más bonitas del país

La mejor ruta para hacer

La impresionante iglesia conocida como la Sagrada Familia de Alicante: una joya modernista que está sobre una colina y junto a un castillo árabe

El santuario destaca por su increíble fachada y por su planta en forma de cáliz

La impresionante iglesia conocida como

Este es el precio del equipaje facturado en Wizz Air en 2025: condiciones, pesos permitidos y tipos de vuelo

Las tarifas para facturar una maleta dependen principalmente de la fecha del vuelo, del método de pago y del peso total de cada pieza

Este es el precio del

Esta es una de las cascadas más impresionantes del mundo: un paraíso natural con un salto 5 veces más grande que las cataratas del Niágara

Con una caída de más de 200 metros de altura, esta cascada sorprende al viajero por su majestuosidad y el espectáculo que crea

Esta es una de las

Este es el pueblo más antiguo de Sevilla: un legado de más de 4.000 años de historia que enamoró a Cervantes con su pan

Este rincón a media hora de la capital de la provincia emerge como uno de los mayores yacimientos de Andalucía, ofreciendo una ventana única a su historia

Este es el pueblo más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El secreto profesional del periodista,

El secreto profesional del periodista, también a juicio en el proceso contra el fiscal general: lo que está en juego si se descubre quién filtró el correo

Bajo una creciente presión política y judicial, Mazón se enfrenta a la comparecencia en Les Corts por la DANA de la que la oposición espera “poco”

Un grabado de Joan Miró, 4.250 libros y 5.500 cartas y manuscritos: el Gobierno de Ayuso no pagará más de 4,5 millones por el archivo “secuestrado” de Vicente Aleixandre

Feijóo refuerza su papel de escudo político ante el desgaste autonómico del PP: de la prolongada defensa de Mazón al respaldo a Moreno por la crisis de los cribados

Mazón se enteró de las inundaciones en Utiel a las 17:37 horas la tarde de la DANA, pero decía a Vilaplana que le llamaban “para lo de siempre, para la foto”

ECONOMÍA

Un 39% de las obras

Un 39% de las obras en España sufre retrasos por la criminalidad: los delitos en la construcción frenan proyectos y encarecen la vivienda

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

“Imagina que pagas 50.000 euros de arras, pides la hipoteca, el vendedor no aparece en el notario y te quedas sin piso y sin dinero”: un experto enseña cómo evitar esto

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 10 noviembre

DEPORTES

Perico Fernández, el boxeador español

Perico Fernández, el boxeador español al que abandonó su madre al nacer, se convirtió en campeón mundial y acabó sus días durmiendo en el coche y en un burdel

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones