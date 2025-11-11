La fortaleza del siglo X conocida como el ‘castillo de los Tricornios’ que ha vendido el Gobierno: pasará a ser un hotel de cuatro estrellas

Castillo de Maqueda, en Toledo (Adobe Stock).

La historia de los castillos españoles está repleta de episodios de conquista, abandono y renacimiento, pero pocos ejemplos resultan tan ilustrativos como el del castillo de Maqueda en la provincia de Toledo. Este imponente edificio, cerrado al público durante décadas y testigo de múltiples intentos de venta frustrados, ha sido finalmente adquirido por 3,25 millones de euros. La operación, rubricada por el Ministerio del Interior y el grupo hotelero canario América de Construcciones y Turismo (Amcotur), anuncia una nueva etapa para la fortaleza, que podrá transformarse en un espacio de ocio, historia y hospitalidad tras años de incertidumbre y espera.

Situado a casi 80 kilómetros de Madrid y junto a la autovía de Extremadura (A-5), el castillo de Maqueda, conocido también como “Castillo de la Vela” o “de los Tricornios”, remonta sus orígenes a tiempos musulmanes. Las primeras referencias, avaladas por el departamento de cultura de Castilla-La Mancha, fijan su existencia en el siglo X, cuando ya se menciona su ampliación por Almanzor en el año 981. La fortaleza, de planta rectangular y murallas reforzadas con fosos y torres circulares, ha atravesado todos los ciclos de la historia peninsular: fue conquistada por Alfonso VI, cedida a Alfonso Yáñez en 1153 y, poco después, a la Orden de Calatrava en 1157. Una profunda remodelación en el siglo XV le otorgó la fisonomía que aún hoy se reconoce en su silueta.

Durante el siglo XIX y buena parte del XX, el castillo albergó dependencias de la Guardia Civil y, tras su cierre, quedó a la espera de un nuevo destino. El Ministerio del Interior, propietario del inmueble desde los años ochenta, lo ofreció sin éxito en siete subastas sucesivas, fijando precios de salida muy superiores al abonado finalmente, hasta que la venta directa ha logrado por fin materializar el traspaso.

Del abandono al futuro hotelero

Castillo de Maqueda, en Toledo (Adobe Stock).

Los intentos por dar una nueva vida a la fortaleza se vieron obstaculizados durante años. El edificio permaneció cerrado al público cuando se desechó la idea de acoger el Museo Nacional de la Guardia Civil y su Archivo Histórico, proyecto que incluso motivó la construcción de un edificio moderno en los años 90 dentro del propio recinto amurallado. Esta intervención arquitectónica contrastaba radicalmente con la imponente arquitectura medieval y, pese a la inversión, la iniciativa quedó en nada, dejando la fortaleza inutilizada y a la espera de alternativas viables.

El Ministerio decidió entonces incluir el castillo en los bienes disponibles para la venta a través de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE). La primera puja pública data de 2014, con un precio de salida cercano a los diez millones de euros, cifra que ahuyentó a los posibles inversores. Las subastas se declararon desiertas en siete ocasiones, hasta que la rebaja del precio —y el interés por parte de operadores especializados en rehabilitación patrimonial— permitió la reciente adjudicación por un importe de 3,25 millones de euros, igual al fijado en la última subasta.

Un gigante de piedra y memoria

La superficie construida del castillo supera los 3.500 metros cuadrados, con un solar anexo de casi 2.900 metros cuadrados. Su interior incluye sótano y tres plantas, además de conservar en la actualidad tres torres circulares originales y una planta rectangular defendida por dos fosos. Estos elementos, junto a la continuidad de su historia y el estado de la estructura, explican su condición de Bien de Interés Cultural (BIC) y Monumento Histórico-Artístico.

El castillo de Maqueda en Toledo (Wikimedia Commons).

El inmueble dispone de condiciones urbanísticas aptas para distintos usos, desde residencial a comercial o hotelero, lo que facilitó el interés de Amcotur, una empresa con experiencia en la recuperación de fortalezas para su explotación turística. Entre sus referentes figura el Hotel Señorío de Olmillos en Burgos, otro castillo rehabilitado.

Un proyecto de renacimiento

El nuevo propietario ha avanzado sus planes para convertir el Castillo de Maqueda en un hotel de cuatro estrellas. Está previsto dotar al edificio de restaurante, spa y salas para convenciones, combinando la recuperación de los elementos históricos con las comodidades contemporáneas.

Estos son algunos tesoros medievales en España

La restauración integral podría prolongarse entre año y medio y dos años debido a la envergadura y complejidad de las obras, una transformación que pretende respetar tanto la historia de la fortaleza como su valor patrimonial.