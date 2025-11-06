Viajes

El Santiago Bernabéu se pone el gorro de Navidad: el estadio acogerá del 24 al 31 de diciembre un evento único donde estará la bola más grande del mundo

Bajo el nombre de MAVIDAD Bernabéu, la casa blanca se viste de gala para disfrutar al máximo de la Navidad en Madrid

MAVIDAD Bernabéu (Montaje: Infoabe España).
MAVIDAD Bernabéu (Montaje: Infoabe España).

En Navidad, Madrid se reinventa y despliega una atmósfera inimitable donde la alegría, la creatividad y la sorpresa se dan la mano en cada rincón de la ciudad. Luces centelleantes recorren sus avenidas, plazas y mercados para envolver a todos —vecinos y visitantes— en un manto de ilusión. Y, si bien la capital cuenta con una infinidad de tradiciones y propuestas de ocio cada año, en esta ocasión destaca un plan excepcional y único: celebrar la Navidad en el emblemático Santiago Bernabéu, que se transformará en un parque navideño sin precedentes.

Así, la casa blanca se prepara para convertirse durante las fiestas en un espacio inolvidable bajo el nombre de MAVIDAD Bernabéu. Entre el 24 y el 31 de diciembre, el recinto de Chamartín dejará de ser exclusivamente un templo del fútbol para convertirse en el epicentro de la fantasía familiar navideña. La celebración presenta una propuesta completamente novedosa, capaz de atraer tanto a seguidores incondicionales del deporte como a quienes buscan emociones distintas en estas fechas.

La idea central gira en torno a un universo mágico bautizado como Mavic, que inundará las gradas y galerías con luces, nieve artificial, sonidos envolventes y numerosas sorpresas. Tres grandes zonas temáticas estructurarán el recorrido, cada una pensada para deslumbrar con experiencias multisensoriales y crear recuerdos memorables para todas las edades.

La bola de Navidad más grande del mundo

Imagen promocional de Mavidad Bernabéu.
Imagen promocional de Mavidad Bernabéu.

Al adentrarse en el estadio, los visitantes se encontrarán con la Plaza de los Sueños, uno de los ejes principales y sin duda el lugar que más selfies y asombro va a despertar. Allí se alzará la que se anuncia como la bola de Navidad más grande del mundo, símbolo de la ambición de este evento y epicentro fotográfico tanto para familias como para aficionados. El recorrido continúa por la Galería de los Copos, espacio dedicado a los sentidos y a la creatividad. Aquí, pequeños y mayores podrán participar en talleres artesanales, descubrir tesoros escondidos y deleitarse con las especialidades típicas de la gastronomía navideña.

Productos de chocolate, dulces tradicionales y regalos exclusivos formarán un tapiz de aromas sugerentes y sabores entrañables. Esta galería será también el lugar idóneo para los amantes de la artesanía, que encontrarán piezas únicas creadas para la ocasión. Pero esto no se queda aquí, pues uno de los rincones más esperados será el Parque de las Nieves Eternas, donde los niños encontrarán un universo de juegos, actividades en la nieve artificial y aventuras a su medida.

El recinto, diseñado para que las familias compartan momentos únicos, conjuga la diversión con la seguridad y permite experimentar, por unas horas, la fantasía de un invierno perpetuo en pleno corazón de Madrid. Además, el itinerario está amenizado por criaturas mágicas camufladas en copos de nieve, que invitarán a los más pequeños a vivir la historia como auténticos protagonistas.

Uno de los pueblos más navideños de España: tiene el belén de chocolate más grande del mundo y museos dedicados a los mantecados .

Horarios y entradas para una experiencia exclusiva

MAVIDAD Bernabéu ofrecerá tres pases diarios de aproximadamente cuatro horas cada uno, de 10:30 a 22:30 h en jornadas generales. En fechas señaladas, como el 24, el horario será de 12:30 a 16:30 h; el 25 de diciembre habrá pases especiales de tarde, y el último día del año se abrirá de 10:30 a 14:30 h.

Las entradas, con precios fijados en 25 euros para adultos y 20 euros para niños (de tres a doce años), pueden adquirirse con prioridad desde ayer 5 de noviembre para socios del club, desde el 6 de noviembre para “Madridistas” y, finalmente, a partir del 7 de noviembre para el público general a través de la web oficial. Los menores de tres años accederán gratuitamente, facilitando así la visita a las familias.

