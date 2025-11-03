Estos son los mejores planes de noviembre en Madrid, Barcelona y Sevilla

Skyline de Barcelona (Adobe Stock).

Con la llegada de noviembre, Madrid, Barcelona y Sevilla despliegan una oferta cultural y festiva que anticipa el invierno y llena las ciudades de actividades singulares. Desde festivales de referencia internacional hasta la encendida de las luces de Navidad, pasando por rutas gastronómicas innovadoras o experiencias artísticas inmersivas, los destinos urbanos del país demuestran su vitalidad y capacidad para sorprender al visitante.

Es por ello, que desde Infobae España hemos hecho una selección de las mejores actividades que se pueden disfrutar en estas tres grandes ciudades. Son aptas para todos los públicos y destinadas a todo tipo de gustos y preferencias.

Madrid: arte, diversidad y luz festiva

Plaza Mayor de Madrid (Adobe Stock).

Noviembre en Madrid arranca con el regreso del Festival de Otoño, que celebra su 43ª edición fusionando teatro, danza y performance en escenarios de toda la ciudad. Esta cita se ha consolidado como referente internacional de las artes escénicas, subrayando el carácter innovador y diverso de la capital. Este año, el certamen se enfoca más que nunca en el diálogo cultural y generacional, atrayendo propuestas vanguardistas tanto nacionales como internacionales.

A partir del 22 de noviembre, Madrid da la bienvenida a la Navidad con la inauguración de su alumbrado festivo. Por primera vez, el encendido tendrá lugar en la plaza de Cibeles, adelantándose una semana respecto al año anterior. Iluminan la ciudad más de 13 millones de bombillas LED, repartidas en 240 emplazamientos y 21 distritos, con un despliegue que incluye 7.134 cadenetas, 126 cerezos y 13 grandes abetos luminosos. El mercadillo navideño de la Plaza Mayor, con su bullicio habitual, se convierte en parada obligada para quienes buscan ese ambiente típicamente madrileño.

En el ámbito expositivo, CaixaForum sorprende con “Desenfocado. Otra visión del arte”, una muestra que reivindica el desenfoque como recurso expresivo desde Monet y Giacometti hasta la creación más contemporánea. Pinturas, vídeos e instalaciones invitan al público a cuestionar los límites entre la claridad, la confusión y la percepción artística, desplazando el desenfoque de error visual a opción estética deliberada.

La diversidad también ocupa un papel protagonista en noviembre. La capital acoge el LesGaiCineMad, el mayor festival de cine LGTBIQA+ en español, que este 2025 celebra su 30ª edición. Durante casi dos semanas, salas y centros culturales proyectan largometrajes, cortos y documentales que exploran nuevas narrativas sobre la diversidad afectiva, conectando con las producciones más relevantes del cine queer internacional.

Otro de los planes más originales es la exposición “Machu Picchu: viaje a la ciudad perdida”, que permite salir de Madrid sin moverse de la ciudad gracias a la realidad virtual. Familias y exploradores pueden sumergirse en la civilización inca hasta el 28 de diciembre, mostrando una vez más el atractivo de la capital para todo tipo de públicos.

Barcelona: inmersión artística y un invierno anticipado

Luces de Navidad en Barcelona (Adobe Stock).

El calendario cultural de Barcelona se adelanta a la Navidad y apuesta por experiencias multisensoriales. Desde el 10 de noviembre, el Reial Cercle Artístic invita a viajar en el tiempo con “Mozart y Viena: un viaje mágico a través de la música”, donde la realidad virtual sumerge al espectador en la vida y obra del compositor. El recinto se convierte así en punto de encuentro entre tecnología e historia musical.

La basílica de Santa Maria del Pi se entrega al espectáculo “LUMINISCENCE”, un despliegue de video mapping, música clásica y voces corales que pone en valor el gótico catalán como nunca antes. Entorno y arte audiovisual dialogan para redescubrir la historia de este templo singular.

El Festival de Cine Independiente L’Alternativa llega este año a su 32ª edición; durante diez días, Barcelona hace de epicentro del cine de autor nacional e internacional en sedes como el CCCB y la Filmoteca de Catalunya, además de ofrecer parte de su programación en Filmin. En paralelo, iniciativas como la Poblenou Open Night, el 28 de noviembre, abren al público galerías, talleres, showrooms y propuestas gastronómicas en el corazón creativo del distrito, multiplicando la vida nocturna con arte y cultura urbana.

En lo festivo, la ciudad enciende sus luces navideñas el 22 de noviembre desde el Passeig de Gràcia, con horario ampliado entre semana y fines de semana. El tradicional evento se completa con la cita imprescindible de Els Llums de Sant Pau, que convierte el Recinte Modernista en un circuito lumínico renovado con dieciocho instalaciones interactivas y experiencias para todas las edades, extendiendo la magia navideña hasta enero.

Sevilla: gastronomía, tradición y cultura abierta

La Catedral de Sevilla, en Sevilla (Shutterstock).

El cierre del año en Sevilla viene marcado por el auge de la gastronomía inclusiva. La Ruta de la Tapa Vegana consolida su cuarta edición del 1 al 9 de noviembre en una decena de establecimientos, promocionando la creatividad vegetal y el valor de una dieta sostenible en la capital andaluza. Los locales participantes sorprenden con sus propuestas adaptadas a todos los gustos.

La Feria del Belén cumple treinta y dos años como referencia imprescindible en la artesanía navideña, emplazada entre la Catedral y el Archivo de Indias, y abierta desde el 8 de noviembre al 23 de diciembre. Familias y coleccionistas encuentran aquí desde piezas tradicionales hasta figuras contemporáneas, en una cita que anticipa la llegada de la Navidad sevillana.

El gran pistoletazo de salida llegará el 28 de noviembre con el encendido oficial de las luces en la Avenida de la Constitución, un evento multitudinario que cada año atrae a sevillanos y visitantes con la promesa de un invierno luminoso. Como novedad patrimonial, las Reales Atarazanas abren en jornadas de puertas abiertas del 23 de octubre al 2 de noviembre, permitiendo descubrir una joya medieval a punto de estrenarse como nuevo espacio cultural.

Los domingos de noviembre invitan también a recorrer el zoco del Parque de María Luisa, con expositores y actividades para toda la familia, mientras el Festival de Cine Europeo de Sevilla (del 7 al 17 de noviembre) consolida su posición como gran ventana al séptimo arte continental, reuniendo proyecciones, encuentros y homenajes en los principales espacios de la ciudad.