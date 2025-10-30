Viajes

La nueva Capital del Turismo Rural 2025 está en Extremadura: una villa con huellas templarias, un impresionante castillo y calles empedradas

La localidad es la primera de la comunidad en ganar este premio y además forma parte de la lista de Los Pueblos más Bonitos de España

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Jerez de los Caballeros, en Badajoz
Jerez de los Caballeros, en Badajoz (Adobe Stock).

El reconocimiento de Capital del Turismo Rural 2025 ya tiene nombre en el mapa. Este año, Jerez de los Caballeros, en Badajoz, ha sido distinguida como el destino rural favorito de España, tras una votación popular impulsada por Escapada Rural. El premio busca dar mayor visibilidad a municipios que apuestan de manera decidida por el desarrollo del turismo rural y constituye un referente para los viajeros que buscan experiencias auténticas alejadas de los circuitos convencionales.

Según datos proporcionados por la propia plataforma, Jerez de los Caballeros ha obtenido el respaldo del 24,7% de los votos en la IX edición del galardón, lo que equivale a una ventaja de más de 12 puntos sobre Karrantza, en Vizcaya, segundo clasificado. En total, se han contabilizado cerca de 40.000 votos emitidos en esta edición.

La distinción supone un hito para la localidad pacense, que se convierte así en el primer municipio de Extremadura en recibir este título. La organización destaca que, tras nueve ediciones, la iniciativa está logrando su objetivo de incrementar la proyección de pequeñas localidades y potenciar su posicionamiento como referentes en el turismo rural. Según han expresado los alcaldes de los municipios que hasta ahora han resultado ganadores o finalistas, el certamen ha contribuido de forma clara al desarrollo local y a atraer a nuevos visitantes a estas zonas del país.

La Capital del Turismo Rural 2025

Jerez de los Caballeros, en
Jerez de los Caballeros, en Badajoz (Adobe Stock).

Jerez de los Caballeros ha entrado en la prestigiosa lista de ser galardonado con la Capital de Turismo Rural y no es para menos. La localidad ya forma parte de la selección de Los Pueblos más Bonitos de España gracias a su increíble patrimonio histórico y monumental. Además, se incrusta en plena Sierra Morena, reuniendo historia, cultura y tradición en cada rincón.

De este modo, la villa emerge como un enclave con raíces que se remontan a tiempos prerromanos, atesorando una historia marcada tanto por su valor estratégico durante la Reconquista como por la huella imborrable de la Orden del Temple. El actual casco histórico, distinguido como Conjunto Histórico-Artístico, exhibe un legado monumental donde resaltan iglesias barrocas, murallas medievales y una armonía arquitectónica que resume siglos de transformaciones y convivencia de culturas.

Recorrer las calles de Jerez de los Caballeros implica sumergirse en un viaje por el tiempo. Las vías empedradas y las plazas con encanto están enmarcadas por casas señoriales que, con sus fachadas, narran fragmentos de la historia local. Entre los edificios más significativos, la iglesia barroca de San Bartolomé se presenta como uno de los principales referentes patrimoniales, destacando por su retablo mayor de gran riqueza artística y un campanario especialmente ornamentado. No menos relevante es la Iglesia de Santa María de la Encarnación, un punto de interés cuya fachada de inspiración renacentista aporta matices adicionales al conjunto monumental del municipio.

El antiguo museo de San Agustín, reconvertido en la actualidad en centro cultural, añade un valor singular tanto por su arquitectura como por la historia que contiene. A través de sus salas y exposiciones, los visitantes acceden a distintas etapas de la evolución del municipio y a la vida cultural que la ciudad ha mantenido a lo largo de los siglos.

El castillo, emblema de Jerez de los Caballeros

Castillo de Jerez de los
Castillo de Jerez de los Caballeros, en Badajoz (Shutterstock).

Sin embargo, el elemento que domina el paisaje y resume la esencia de la localidad es su castillo templario. Construida en el siglo XIII sobre una colina, la fortaleza se erige como guardián del territorio, con una estructura de murallas y torres que permite contemplar vistas panorámicas de la ciudad y de los parajes que la rodean. A lo largo de los siglos, la fortificación ha presenciado episodios determinantes, como la expulsión de los templarios y la posterior ocupación por otras órdenes militares.

El origen del castillo se halla en la existencia de un asentamiento fortificado de época romana, circunstancia que da cuenta de la prolongada relevancia estratégica de la región. La actual estructura, sin embargo, se debe principalmente a las modificaciones almohades llevadas a cabo en el siglo XII, a las que se sumaron transformaciones posteriores tras la reconquista cristiana. Bajo la administración de la Orden de Santiago, en el siglo XIII, se incorporaron elementos que han dado al castillo el aspecto que hoy lo caracteriza y lo convierten en la gran joya arquitectónica y turística de Jerez de los Caballeros.

Más allá de su riqueza histórica y monumental, el entorno natural también otorga a Jerez de los Caballeros una personalidad única. El curso del río Ardilla y las aguas de los pantanos de Brovales y Valuengo moldean un paisaje que invita a la contemplación y al esparcimiento en plena naturaleza, convirtiendo a la localidad en un destino que conjuga historia, patrimonio y belleza paisajística.

Cómo llegar

Desde Badajoz, el viaje es de alrededor de 1 hora y 5 minutos por las vías N-432 y N-435. Por su parte, desde Sevilla el trayecto tiene una duración estimada de 2 horas por la carretera A-66.

