Una de las ciudades más bonitas en Gran Canaria: con una iglesia de estilo neogótico, piscinas naturales y gastronomía canaria que combina tierra y mar

Arucas, Gran Canaria. (Adobe Stock)

A tan solo 17 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria, Arucas se presenta como uno de los municipios más completos y encantadores del norte de la isla. Con una población que supera los 37.000 habitantes repartidos en 14 barrios, esta localidad combina patrimonio histórico, riqueza natural, tradición cultural y una gastronomía profundamente ligada al entorno.

Antiguamente conocida como Arehucas —topónimo aborigen que aún sobrevive en su famosa marca de ron—, la historia moderna de Arucas comienza con la conquista castellana a finales del siglo XV. Tras la destrucción del asentamiento indígena, se reconstruyó en torno a una modesta ermita dedicada a San Juan. Hoy, sobre aquel primer templo se levanta uno de los mayores símbolos de la ciudad: la Iglesia de San Juan Bautista, conocida popularmente como la Catedral de Arucas, aunque no posee ese rango eclesiástico. Su construcción comenzó en 1909 bajo la dirección del arquitecto Manuel Vega March y tardó casi 70 años en completarse.

Catedral de Arucas. (Adobe Stock)

Este majestuoso templo, de estilo neogótico, se ha convertido en la imagen más representativa del municipio y punto de partida ideal para explorar su casco antiguo. En la misma Plaza de San Juan, además del templo, destaca el Nuevo Teatro Viejo, edificio emblemático que ha funcionado como circo, cine y gallera, y que actualmente continúa en uso como espacio cultural.

A escasos metros, la Plaza de la Constitución alberga dos edificios clave del municipio: el Ayuntamiento y el Mercado Municipal, ambos ejemplos de la arquitectura colonial canaria del siglo XIX. En la misma plaza se encuentra también la Casa de Gourié, hoy transformada en museo municipal. Esta familia, además de dejar una profunda huella en el desarrollo urbanístico de la ciudad, fundó en 1884 la célebre fábrica de ron Arehucas.

Fuera del centro urbano, Arucas sorprende con atractivos para todos los gustos. El ascenso a la Montaña de Arucas, un antiguo volcán convertido en mirador y restaurante, permite contemplar vistas panorámicas espectaculares: desde la capital insular hasta, en días despejados, la silueta del Teide en Tenerife.

Zonas naturales en Arucas

Piscinas naturales Los Charcones. (Adobe Stock)

En su vertiente costera, el municipio ofrece playas y piscinas naturales de gran valor. Destacan la Playa de San Andrés, ideal para familias por su oleaje tranquilo, o Los Enanos, perfecta para surfistas. Para quienes buscan tranquilidad, las piscinas naturales de Los Charcones son una excelente opción. Además, en el barranco de Tenoya se encuentran las Cueveras de Tenoya, un conjunto de cuevas artificiales que muestran cómo vivía la población prehispánica de la zona.

El Parque Municipal de Arucas es otro de sus espacios más visitados. Antiguamente perteneciente a la familia Gourié, este jardín histórico combina vegetación autóctona y exótica con elementos decorativos de época, como azulejos, mármol y ladrillo, y ofrece impresionantes vistas al Atlántico y a la montaña.

También es notable la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas, institución nacida en el siglo XVI para gestionar los recursos hídricos. Su sede, una joya modernista construida entre 1909 y 1912 por Fernando Navarro, es fácilmente reconocible por el reloj de su torreón, uno de los íconos visuales del municipio.

Qué comer en Arucas

Papas arrugás (Adobe Stock)

Por último, la gastronomía aruquense refleja la fusión entre mar y tierra. Destacan platos como el potaje de berros, los salmonetes o los mejillones, y productos locales como el plátano, el ron miel, las galletas artesanas o el chocolate. Cada sábado por la mañana, el mercadillo del Parque de la Paz reúne a productores locales que ofrecen estas delicias. Para disfrutar de una buena comida, se puede visitar el Grill Casa Brito en el barrio de Visvique, famoso por sus carnes a la brasa, o el restaurante De Enyesque Arucas, en el centro, con cocina canaria de autor.

En definitiva, Arucas es mucho más que una escapada cultural: es historia viva, paisaje volcánico, sabor tradicional y hospitalidad canaria. Un lugar que ofrece al visitante una experiencia auténtica en el corazón del norte grancanario.