Esta es la normativa del equipaje de mano en Eurowings para 2025: sus medidas, pesos máximos y los tipos de billete

Maleta de cabina (Adobe Stock).

Revisar las restricciones de equipaje de mano establecidas por cada aerolínea es un paso fundamental antes de preparar la maleta. Las compañías aéreas imponen normas específicas sobre tamaño y peso, que varían de una empresa a otra y pueden acarrear costes adicionales si se incumplen, como la obligación de facturar la maleta en bodega y pagar una tarifa extra. Por tanto, la única forma fiable de evitar contratiempos es consultar la información oficial publicada en la web de la aerolínea con la que se viaja.

El incumplimiento de las medidas y el peso permitidos suele conllevar el pago de cargos adicionales, especialmente gravosos si la irregularidad se detecta en la puerta de embarque. Respetar los límites no solo permite evitar gastos inesperados, sino que ayuda a preparar el equipaje de forma más eficiente y adaptada a la duración y naturaleza del viaje. Tener claro el reglamento interno de la aerolínea garantiza también un paso más ágil por los controles del aeropuerto y reduce la probabilidad de retrasos o incidencias.

La normativa sobre qué se puede llevar en cabina no se limita a tamaño y peso. Las restricciones de seguridad impiden transportar objetos como líquidos en envases superiores a 100 ml, material punzante o aerosoles inflamables, regulaciones que se aplican de manera general independientemente de la aerolínea. Además, la política relativa al número de bultos permitidos suele variar según la tarifa adquirida. Algunas tarifas, especialmente en compañías low cost, solo contemplan una pieza de equipaje principal, mientras que las opciones más flexibles suelen admitir además un artículo personal como bolso de mano o mochila pequeña.

Unas medidas recomendadas para todos

Analizamos las medidas y pesos permitidos para el equipaje de mano de Iberia, Ryanair, Air Europa, EasyJet y Vueling para el 2025.

Con relación a las medidas estándar, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) recomienda una maleta de cabina que no exceda los 55 x 35 x 20 cm (incluidas ruedas, asas y bolsillos), aunque este criterio es solo orientativo y cada aerolínea puede fijar sus propios límites. El peso máximo habitual ronda los ocho kilogramos, una cantidad que muchos viajeros consideran insuficiente, ya que solo la maleta vacía puede pesar entre dos y tres kilos, restando margen para ropa y accesorios.

Las restricciones más severas afectan especialmente a las clases económicas, mientras que los pasajeros de billetes flexibles o de categoría superior gozan de mayor tolerancia tanto en número, tamaño y peso de las piezas permitidas. Por ello, tanto para evitar sobresaltos económicos como para organizar el equipaje de manera óptima, resulta imprescindible adaptarse a las condiciones particulares de cada compañía aérea.

¿Qué puedo transportar como equipaje de mano en Eurowings?

Avión de Eurowings (Web Aerolínea).

La política de equipaje de mano gratuito en Eurowings varía en función de la tarifa seleccionada por los pasajeros. En la categoría BASIC, reconocida como la opción de menor coste, se autoriza sin recargo portar un equipaje de mano pequeño que no supere los 40 x 30 x 25 centímetros. Esta franquicia incluye la posibilidad de añadir una segunda pieza de dimensiones similares si el viaje se realiza con un bebé de entre 0 y 24 meses sentado en el regazo del adulto.

Al optar por la tarifa SMART, de tipo estándar, los viajeros pueden transportar no solo el equipaje pequeño, sino también un bulto adicional de mayor tamaño, limitado a 55 x 40 x 23 centímetros y un peso máximo de 8 kilogramos. Este derecho se amplía en la tarifa BIZclass, el segmento premium, donde se admiten hasta dos bultos de equipaje de mano grande bajo las mismas restricciones de tamaño y peso.

En el caso de los pasajeros con tarifa BASIC que deseen llevar un equipaje de mano grande, la compañía ofrece la opción de añadir este servicio pagando un suplemento desde 18 euros. De esta manera, quienes viajan bajo la modalidad más económica pueden adaptar su franquicia de equipaje a sus necesidades, abonando la diferencia correspondiente.