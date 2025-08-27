Viajes

Esta es la normativa del equipaje de mano en Emirates en 2025: sus medidas, pesos máximos y los tipos de billete

La cantidad de bultos permitidos varían en función de la tarifa escogida

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Maleta de cabina (Adobe Stock).
Maleta de cabina (Adobe Stock).

Antes de emprender un viaje, es fundamental que los pasajeros revisen las políticas de equipaje de la aerolínea con la que volarán, para evitar cargos adicionales inesperados. Las aerolíneas establecen regulaciones específicas sobre el tamaño y peso del equipaje, tanto de mano como facturado, y no cumplir con estas normativas puede resultar en recargos extra si es necesario trasladar maletas a la bodega del avión. Dado que las restricciones pueden variar significativamente entre compañías, es esencial que los viajeros se informen adecuadamente y preparen su equipaje conforme a las normativas establecidas.

Esto contribuye a una experiencia de viaje más fluida y sin contratiempos. Además, es importante que los pasajeros conozcan la lista de artículos permitidos y prohibidos en el equipaje de mano, debido a las normativas de seguridad que aplican las aerolíneas. Como las políticas de equipaje pueden variar según la tarifa adquirida, se recomienda a los usuarios revisar detenidamente estas condiciones para asegurar que su planificación de equipaje cumpla con las políticas de la compañía aérea.

Unas medidas recomendadas

Analizamos las medidas y pesos permitidos para el equipaje de mano de Iberia, Ryanair, Air Europa, EasyJet y Vueling para el 2025.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha propuesto un tamaño recomendado para el equipaje de mano en vuelos comerciales, fijándolo en 55 x 35 x 20 centímetros, contando ruedas, asas y bolsillos. Estas medidas son sugerencias y no mandatos, permitiendo que cada aerolínea defina sus propios límites de tamaño, que suelen diferir entre ellas. En relación con el peso del equipaje, se admite generalmente un máximo de 8 kilogramos por maleta.

Esta limitación ha sido motivo de crítica por parte de algunos pasajeros, dado que el peso de una maleta vacía puede alcanzar los 3 kilogramos, reduciendo así el margen para el contenido. Es pertinente señalar que estas restricciones se aplican frecuentemente a las tarifas de bajo coste, por lo que, en general, si se viaja con paquetes superiores, las condiciones serán mayores. Sin embargo, algunas aerolíneas, como Vueling o Ryanair, no contemplan en su normativa llevar consigo una maleta de cabina (junto con el equipaje de mano), por lo que cobran un suplemento por ello.

¿Qué puedo transportar como equipaje de mano en Emirates?

Avión de Emirates Airlines (Adobe
Avión de Emirates Airlines (Adobe Stock).

En el caso de Emirates las políticas relativas al equipaje de mano en vuelos comerciales establecen criterios específicos según la clase de cabina contratada y la situación particular de cada pasajero, permitiendo adaptar los objetos personales indispensables durante el trayecto. Según la normativa, en el caso de los viajes con bebés, se admite llevar en cabina una cuna portátil o una silla de paseo totalmente plegable, “siempre que haya espacio”. En situaciones donde no sea posible acomodar estos artículos en la cabina, los mismos deberán ser facturados.

Con respecto a las dimensiones y el peso permitido, en clase Turista, los pasajeros tienen derecho a portar una pieza de equipaje de mano que no supere los 7 kg, con un tamaño máximo de 55 x 38 x 22 centímetros. Para quienes viajan en Turista Premium, el peso permitido aumenta hasta los 10 kg, manteniéndose las mismas dimensiones máximas. Los pasajeros de Business y Primera clase pueden llevar una pieza de equipaje de mano de hasta 7 kg, además de un maletín o portatrajes adicional. El maletín no debe exceder los 45 x 35 x 20 centímetros, y el portatrajes debe medir como máximo 20 centímetros doblado.

