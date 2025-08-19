El tren nocturno que recorrerá Europa y será más barato que un vuelo: cabinas privadas, rutas desde 79 euros y hasta 100 ciudades conectadas

Nox apuesta por reinventar la experiencia ferroviaria con habitaciones privadas, precios accesibles y servicios adaptados, buscando posicionar su tren nocturno como la alternativa ideal frente a las aerolíneas de bajo coste europeas a partir de 2027

Viajar en tren siempre ha sido mucho más que un simple desplazamiento entre ciudades. Es dejarse llevar por el ritmo del paisaje, apreciar una cena frente a los ventanales y entregarse a una experiencia que combina romanticismo y practicidad. Desde la nostalgia del Orient Express hasta los modernos AVE, el tren ha sabido fascinar a quienes buscan algo más que llegar al destino. Hoy, iniciativas renovadoras apuntan a recuperar el encanto del viaje nocturno sobre raíles y a consolidarlo como una alternativa real frente a otros medios de transporte.

En este sentido, la empresa emergente Nox, con sede en Berlín, plantea cambiar radicalmente la manera de recorrer Europa durante la noche. Su proyecto, previsto para comenzar en 2027, promete convertir el trayecto en tren en una propuesta tan confortable, privada y asequible como nunca antes. Para 2035, la compañía espera enlazar 100 ciudades, incluyendo referentes como París, Barcelona, Varsovia, Ámsterdam o Roma, según han detallado sus portavoces.

A diferencia de los ferrocarriles actuales, donde la mayoría de los pasajeros deben compartir camarote con desconocidos o pagar elevados precios por una cabina privada que suele agotarse, el concepto de Nox se centra justamente en la intimidad del viajero. Todos los compartimentos serán completamente privados, eliminando así uno de los mayores obstáculos para quienes buscan descansar o trabajar durante la travesía.

Recorre Europa por menos de 80 euros

Nox, el tren para recorrer Europa (noxmobility.com).

El diseño de los compartimentos establece un nuevo estándar. Habrá tres categorías para adaptarse a distintas necesidades: el loft individual pensado para un solo viajero, el loft doble con una cama para dos personas y una versión con dos camas de fácil acceso que se transforman en asientos. En todos los casos, las habitaciones tendrán dos metros de longitud, espacio suficiente para guardar el equipaje y, en ciertas modalidades, ventanas panorámicas para disfrutar del trayecto sin renunciar a la comodidad.

Este enfoque no solo garantiza el descanso, sino que también convierte el tren en una opción real para quienes suelen optar por el avión en viajes cortos por Europa. El precio será, además, otro de los atractivos. Las habitaciones individuales se ofrecerán desde 79 euros, mientras que las dobles partirán de 149 euros, buscando con ello rivalizar con los precios de las aerolíneas de bajo coste.

Servicios diseñados para todo tipo de pasajeros

Nox, el tren para recorrer Europa (noxmobility.com).

Otro de los puntos fuertes del proyecto reside en su completo abanico de servicios adicionales. Los trenes contarán con servicio de comida y bebida, un espacio habilitado para bicicletas y vagones totalmente adaptados para sillas de ruedas, ampliando así el abanico de viajeros a los que pueden atraer. La empresa pone especial énfasis en el hecho de ofrecer una alternativa práctica tanto a turistas que quieran aprovechar la noche para dormir y avanzar kilómetros, como a profesionales que buscan optimizar el tiempo y ahorrar una noche de hotel.

El diseño modular y eficiente de las cabinas permitirá acomodar a más pasajeros que los ferrocarriles tradicionales. Esto supone una ventaja relevante en momentos de alta demanda y contribuye a reducir costes y huella ecológica, cuestiones cada vez más valoradas por los usuarios en sus decisiones de movilidad.