Viajes

El tren nocturno que recorrerá Europa y será más barato que un vuelo: cabinas privadas, rutas desde 79 euros y hasta 100 ciudades conectadas

Nox apuesta por reinventar la experiencia ferroviaria con habitaciones privadas, precios accesibles y servicios adaptados, buscando posicionar su tren nocturno como la alternativa ideal frente a las aerolíneas de bajo coste europeas a partir de 2027

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Guardar
Nox apuesta por reinventar la experiencia ferroviaria con habitaciones privadas, precios accesibles y servicios adaptados, buscando posicionar su tren nocturno como la alternativa ideal frente a las aerolíneas de bajo coste europeas a partir de 2027

Viajar en tren siempre ha sido mucho más que un simple desplazamiento entre ciudades. Es dejarse llevar por el ritmo del paisaje, apreciar una cena frente a los ventanales y entregarse a una experiencia que combina romanticismo y practicidad. Desde la nostalgia del Orient Express hasta los modernos AVE, el tren ha sabido fascinar a quienes buscan algo más que llegar al destino. Hoy, iniciativas renovadoras apuntan a recuperar el encanto del viaje nocturno sobre raíles y a consolidarlo como una alternativa real frente a otros medios de transporte.

En este sentido, la empresa emergente Nox, con sede en Berlín, plantea cambiar radicalmente la manera de recorrer Europa durante la noche. Su proyecto, previsto para comenzar en 2027, promete convertir el trayecto en tren en una propuesta tan confortable, privada y asequible como nunca antes. Para 2035, la compañía espera enlazar 100 ciudades, incluyendo referentes como París, Barcelona, Varsovia, Ámsterdam o Roma, según han detallado sus portavoces.

A diferencia de los ferrocarriles actuales, donde la mayoría de los pasajeros deben compartir camarote con desconocidos o pagar elevados precios por una cabina privada que suele agotarse, el concepto de Nox se centra justamente en la intimidad del viajero. Todos los compartimentos serán completamente privados, eliminando así uno de los mayores obstáculos para quienes buscan descansar o trabajar durante la travesía.

Recorre Europa por menos de 80 euros

Nox, el tren para recorrer
Nox, el tren para recorrer Europa (noxmobility.com).

El diseño de los compartimentos establece un nuevo estándar. Habrá tres categorías para adaptarse a distintas necesidades: el loft individual pensado para un solo viajero, el loft doble con una cama para dos personas y una versión con dos camas de fácil acceso que se transforman en asientos. En todos los casos, las habitaciones tendrán dos metros de longitud, espacio suficiente para guardar el equipaje y, en ciertas modalidades, ventanas panorámicas para disfrutar del trayecto sin renunciar a la comodidad.

Este enfoque no solo garantiza el descanso, sino que también convierte el tren en una opción real para quienes suelen optar por el avión en viajes cortos por Europa. El precio será, además, otro de los atractivos. Las habitaciones individuales se ofrecerán desde 79 euros, mientras que las dobles partirán de 149 euros, buscando con ello rivalizar con los precios de las aerolíneas de bajo coste.

Servicios diseñados para todo tipo de pasajeros

Nox, el tren para recorrer
Nox, el tren para recorrer Europa (noxmobility.com).

Otro de los puntos fuertes del proyecto reside en su completo abanico de servicios adicionales. Los trenes contarán con servicio de comida y bebida, un espacio habilitado para bicicletas y vagones totalmente adaptados para sillas de ruedas, ampliando así el abanico de viajeros a los que pueden atraer. La empresa pone especial énfasis en el hecho de ofrecer una alternativa práctica tanto a turistas que quieran aprovechar la noche para dormir y avanzar kilómetros, como a profesionales que buscan optimizar el tiempo y ahorrar una noche de hotel.

El diseño modular y eficiente de las cabinas permitirá acomodar a más pasajeros que los ferrocarriles tradicionales. Esto supone una ventaja relevante en momentos de alta demanda y contribuye a reducir costes y huella ecológica, cuestiones cada vez más valoradas por los usuarios en sus decisiones de movilidad.

Temas Relacionados

TrenViajes en TrenEuropaDestinosViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La playa de Asturias rodeada de acantilados que parece una piscina natural: está en la desembocadura de un río y es ideal para ir en familia

Este arenal regala uno de los paisajes más impresionantes de Asturias cuando sube la marea y durante el verano ofrece infinidad de actividades

La playa de Asturias rodeada

El increíble castillo del siglo XIII situado en el corazón de un parque natural que es ahora un hotel

Este alojamiento se alza como uno de los más singulares de la región gracias a sus habitaciones con esencia medieval y su bonito paisaje

El increíble castillo del siglo

Estos son los aeropuertos que debes ‘evitar’ en lo que queda de vacaciones para evitar retrasos y cancelaciones

‘Flightright’ ha analizado las incidencias que sufrieron varios de los principales aeropuertos de Europa y España durante el periodo estival y el primer semestre de 2025

Estos son los aeropuertos que

El Parador incrustado entre el mar y la montaña: a orillas de una playa negra en uno de los paisajes más bonitos de España

Con unas vistas maravillosas desde sus habitaciones, este hotel se ha convertido en uno de los más singulares de las islas Canarias

El Parador incrustado entre el

Las 7 piscinas naturales más impresionantes de Córdoba: playas fluviales, rutas de senderismo y bonitos paisajes perfectos para el verano

Estos destinos se convierten en uno de los lugares más deseados de la provincia para refrescarse y disfrutar de un agradable día en familia y con amigos

Las 7 piscinas naturales más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a

La Guardia Civil detiene a una pareja por robar dos galgos de competición y amputarles los dedos pulgares de las patas delanteras

El PP mantiene que la gestión de los fuegos en manos del Gobierno “no cambia nada”: “Dejémonos de líos”

Dos prestatarios tendrán que pagar 41.000 euros de deuda hipotecaria a Ibercaja, aunque el contrato tenía cláusulas abusivas que fueron anuladas

Así es la nueva señal de la DGT: está en los semáforos y conlleva sanciones de 200 euros

Un mecánico explica la “norma obligatoria” para todos los conductores en verano: “Baja todas las ventanillas”

ECONOMÍA

Cuándo se cobran las pensiones

Cuándo se cobran las pensiones en agosto: CaixaBank, BBVA, Santander y otras entidades

Un trabajador logra que la justicia responsabilice a Quirón de un accidente que derivó en incapacidad permanente total: 18.305 euros

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 19 agosto

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

La subida del alquiler asfixia también al pequeño comercio: casi la mitad de los autónomos destina hasta el 50% de sus ingresos a su local de trabajo

DEPORTES

Salvador Moreno, coordinador del primer

Salvador Moreno, coordinador del primer club de Dean Huijsen, nuevo fichaje del Real Madrid: “Siempre estaba un paso por delante del resto”

Las palabras de Sinner tras retirarse por el calor en la final de Cincinnati: “Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor”

Alcaraz se proclama campeón tras la retirada de Jannik Sinner de la final de Cincinnati

El hijo de Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid, debuta en LaLiga: “Mi padre fue el mejor de la historia en su posición”

El FC Barcelona no es el único en tener problemas para cuadrar las cuentas e inscribir a jugadores: el Getafe se presentó con 13 en el partido ante el Celta