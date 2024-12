El motivo fiscal por el que comprar un billete de avión en Francia será hasta 63 euros más caro para los viajeros

Imagen de archivo de un avión de la aerolínea de bandera francesa Air. EFE /EPA /JULIEN DE ROSA /Archivo

El nuevo proyecto de ley de finanzas 2025 de Francia ha causado un descontento en las líneas aéreas y en los clientes de las aerolíneas. Y es que, el Gobierno francés ha presentado una enmienda para aumentar la tasa de solidaridad sobre los billetes de avión (TSBA) con el fin de obtener 1.000 millones de euros adicionales. Aunque este incremento dependerá de la clase de los vuelos, tanto de salida como de llegada, y de la distancia, según ha informado EFE.

De esta manera, el Sindicato Nacional de Pilotos de Línea (SNPL) convocó una huelga el pasado 14 de noviembre para que todo el sector se sumase en una propuesta que provocará la pérdida de “decenas de miles de puestos de trabajo en Francia” así como el “debilitamiento de los operadores franceses” frente a los competidores internacionales, según denunció la SNPL

Sin duda, esta medida perjudicará a las aerolíneas francesas, puesto que los viajeros quizá opten por otras alternativas más económicas y con precios menos abusivos. Así, los clientes de estas compañías deben analizar si este aumento les compensa, ya que se observará un incremento entre los 2 € hasta los 63 €.

Qué es la Tasa de Solidaridad de los billetes

El impuesto “Chirac” fue creado por el presidente francés del mismo nombre en 2005. Su objetivo era financiar Unitaid, un organismo internacional que compra medicamentos para países pobres. Otros países se sumaron a la iniciativa, aunque solo Reino Unido, Noruega, Brasil y Chile se sumaron finalmente a esta iniciativa.

Esta tasa, que inicialmente se creó en un gesto de solidaridad, tuvo una subida debido a una eco-contribución en 2020 en Francia. Sin embargo, este porcentaje no se destinó a la organización internacional, sino a la financiación de infraestructuras de transporte.

En la actualidad, el primer ministro francés, Michel Barnier, ha autorizado una nueva subida de este impuesto que entrará en vigor a partir del 1 de enero. Según ha anunciado, esta medida servirá para subsanar las cuentas públicas francesas, que se encuentran en una situación delicada.

Cuánto incrementarán los billetes de las aerolíneas francesas

A Transavia Boeing 737 prepares to leave the Paris Orly Airport on its re-opening day following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in France, June 26, 2020. REUTERS/Charles Platiau

Numerosos viajeros de compañías francesas se han sorprendido por esta nueva medida. Entre algunas de sus preocupaciones está la cuestión de si tendrán que pagar más por un billete que ya esté comprado, pero que tiene una fecha de salida posterior a la entrada en vigor de esta propuesta de ley. Sin embargo, el responsable jurídico de Francia de FlightRight, Imane El Bouanani, ha explicado que: “Las compañías aéreas estarán obligadas a devolver este impuesto al Estado, pero no está necesariamente incluido en el precio de los billetes ya vendidos antes de la entrada en vigor de esta medida”.

Por este motivo, compañías, como Air France-KLM y Transavia, han decidido implantar un aumento en los vuelos programados desde el pasado 31 de octubre. Esta medida garantizará una recaudación suficiente del impuesto y evitará pérdidas financieras. Sin embargo, el responsable jurídico ha asegurado que ”el precio de los billetes de avión está regulado”, lo que indica que las aerolíneas están obligadas a especificar el coste del billete desde su publicación, junto con “todos los impuestos, tasas, recargos y derechos aplicables”.

De esta manera, según lo que ha explicado, en un contexto de vuelo seco reservado en 2024 para una salida en 2025, no estaría permitido solicitar una subida a los pasajeros que cuenten con un billete. No obstante, esta premisa no estaría sujeta los viajes combinados de vuelo más hotel. En tal caso, la aerolínea debe comunicar este incremento 20 días antes de la salida, como tarde, no exceder el 8% del importe total y tener la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo.

Concretamente, los planes del primer ministro francés tienen previsto que la TSBA pase de 2,63 a 9,5 euros, en vuelos interiores o dentro del Espacio Económico Europeo, de 7,51 a 15 euros en otros vuelos de menos de 5.500 kilómetros y de 7,51 a 40 euros para los de más de 5.500 kilómetros, según EFE.