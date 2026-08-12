Si reservas las vacaciones de manera online esto es lo que debes tener en cuenta para evitar estafas

El primer paso antes de pagar es verificar que la web usa conexión segura: el candado y el prefijo “https” deben aparecer en la barra del navegador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Agosto es el mes de mayor actividad de los ciberdelincuentes en el sector turístico. El año pasado, el fraude de pagos con tarjeta o transferencia fue el primer motivo de reclamación, según el Banco de España. Y la mayor concentración por pérdidas se concentra en verano. Plataformas de alquiler de casas que se hacen pasar por oficiales, alojamientos que no existen o mensajes que piden un pago extra son algunos de estos métodos que los ciberdelincuentes utilizan.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado de un repunte de estos fraudes en las últimas semanas. El patrón es el mismo casi siempre. El usuario llega a una web desconocida a través de una búsqueda o anuncio donde confirma la reserva y este es el momento en el que los estafadores actúan. El uso del móvil agrava el riesgo porque la pantalla pequeña dificulta comprobar si la dirección web de un enlace corresponde realmente al sitio oficial.

PUBLICIDAD

Qué revisar antes de introducir los datos de tu tarjeta

El primer paso antes de pagar es verificar que la web usa conexión segura. Esto se traduce en el símbolo del candado y el prefijo “https” que deben aparecer en la barra del navegador. Pero eso no basta. La pasarela de pago debe ser reconocible y estar certificada bajo el estándar PCI-DSS, y el proceso debe solicitar una autenticación reforzada, ya sea un código por SMS, una notificación en la app del banco o verificación biométrica como la huella digital, según especifica Jorge Sorial, gerente en España de Craftgate. La normativa europea obliga a aplicar esta autenticación en la mayoría de las compras online, por lo que su ausencia en una reserva de importe elevado es una señal de alarma.

Un teléfono móvil con una alerta bancaria por actividad sospechosa, una tarjeta y un papel para un código de reclamo ilustran la prevención de fraude digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se trata de un comercio que no se conoce y que probablemente no se vuelva a usar, la tarjeta es preferible a la transferencia bancaria. Si el servicio no se presta o el cargo resulta fraudulento, el banco puede gestionar la devolución del importe. Una transferencia enviada, en cambio, es prácticamente irrecuperable sin la colaboración del receptor. En la misma línea, conviene rechazar la opción de guardar los datos de la tarjeta en webs de reserva puntual, según los expertos. Cuantos menos sitios almacenen esa información, menor es la exposición ante una posible brecha de seguridad. Cuando esté disponible, pagar con billeteras digitales como Apple Pay o Google Pay elimina ese riesgo, porque el comercio nunca accede al número real de la tarjeta.

PUBLICIDAD

El fraude que llega después de confirmar la reserva

Uno de los fraudes con mayor crecimiento en los últimos meses es el llamado “secuestro de reservas”. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha detectado mensajes en los que los estafadores se hacen pasar por el hotel o la plataforma de reservas utilizando datos reales del cliente: nombre, fechas de estancia o número de reserva. El mensaje comunica un supuesto problema y pide un pago adicional para mantener la reserva. Ante cualquier comunicación de este tipo, la recomendación es no pulsar ningún enlace y contactar directamente con el alojamiento a través de sus canales oficiales. El hecho de que el mensaje incluya información verídica no garantiza su legitimidad.

La Guardia Civil evita una estafa electrónica de 2,2 millones a través de un ‘smishing’ a una empresa madrileña, en un operativo de menos de 24 horas (Guardia Civil)

Durante el viaje, activar las alertas de movimientos en la app bancaria permite detectar cualquier cargo no autorizado con la mayor rapidez posible. Algunos cargos fraudulentos no aparecen hasta varios días después de realizarse, por lo que revisar el extracto al regreso es una práctica igual de recomendable. Si se facilitan datos bancarios por error, el banco debe ser el primer contacto, y conviene conservar capturas de pantalla, números de teléfono y cualquier otro rastro del intento de fraude para presentar una denuncia.

PUBLICIDAD