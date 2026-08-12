Viajes
Agregar Infobae enGoogle

Si reservas las vacaciones de manera online esto es lo que debes tener en cuenta para evitar estafas

Los fraudes digitales ligados al turismo se disparan cada agosto y las pérdidas por pagos electrónicos fraudulentos

Una mano sostiene una tarjeta bancaria frente a un ordenador portátil con pantalla desenfocada. Un teléfono móvil con el logo de un banco está sobre una mesa.
El primer paso antes de pagar es verificar que la web usa conexión segura: el candado y el prefijo “https” deben aparecer en la barra del navegador. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Agosto es el mes de mayor actividad de los ciberdelincuentes en el sector turístico. El año pasado, el fraude de pagos con tarjeta o transferencia fue el primer motivo de reclamación, según el Banco de España. Y la mayor concentración por pérdidas se concentra en verano. Plataformas de alquiler de casas que se hacen pasar por oficiales, alojamientos que no existen o mensajes que piden un pago extra son algunos de estos métodos que los ciberdelincuentes utilizan.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado de un repunte de estos fraudes en las últimas semanas. El patrón es el mismo casi siempre. El usuario llega a una web desconocida a través de una búsqueda o anuncio donde confirma la reserva y este es el momento en el que los estafadores actúan. El uso del móvil agrava el riesgo porque la pantalla pequeña dificulta comprobar si la dirección web de un enlace corresponde realmente al sitio oficial.

PUBLICIDAD

Qué revisar antes de introducir los datos de tu tarjeta

El primer paso antes de pagar es verificar que la web usa conexión segura. Esto se traduce en el símbolo del candado y el prefijo “https” que deben aparecer en la barra del navegador. Pero eso no basta. La pasarela de pago debe ser reconocible y estar certificada bajo el estándar PCI-DSS, y el proceso debe solicitar una autenticación reforzada, ya sea un código por SMS, una notificación en la app del banco o verificación biométrica como la huella digital, según especifica Jorge Sorial, gerente en España de Craftgate. La normativa europea obliga a aplicar esta autenticación en la mayoría de las compras online, por lo que su ausencia en una reserva de importe elevado es una señal de alarma.

Un teléfono móvil muestra una alerta bancaria, junto a una tarjeta bancaria y un papel con el título Código de reclamo sobre una mesa de madera.
Un teléfono móvil con una alerta bancaria por actividad sospechosa, una tarjeta y un papel para un código de reclamo ilustran la prevención de fraude digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se trata de un comercio que no se conoce y que probablemente no se vuelva a usar, la tarjeta es preferible a la transferencia bancaria. Si el servicio no se presta o el cargo resulta fraudulento, el banco puede gestionar la devolución del importe. Una transferencia enviada, en cambio, es prácticamente irrecuperable sin la colaboración del receptor. En la misma línea, conviene rechazar la opción de guardar los datos de la tarjeta en webs de reserva puntual, según los expertos. Cuantos menos sitios almacenen esa información, menor es la exposición ante una posible brecha de seguridad. Cuando esté disponible, pagar con billeteras digitales como Apple Pay o Google Pay elimina ese riesgo, porque el comercio nunca accede al número real de la tarjeta.

PUBLICIDAD

El fraude que llega después de confirmar la reserva

Uno de los fraudes con mayor crecimiento en los últimos meses es el llamado “secuestro de reservas”. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha detectado mensajes en los que los estafadores se hacen pasar por el hotel o la plataforma de reservas utilizando datos reales del cliente: nombre, fechas de estancia o número de reserva. El mensaje comunica un supuesto problema y pide un pago adicional para mantener la reserva. Ante cualquier comunicación de este tipo, la recomendación es no pulsar ningún enlace y contactar directamente con el alojamiento a través de sus canales oficiales. El hecho de que el mensaje incluya información verídica no garantiza su legitimidad.

La Guardia Civil evita una estafa electrónica de 2,2 millones a través de un ‘smishing’ a una empresa madrileña, en un operativo de menos de 24 horas (Guardia Civil)

Durante el viaje, activar las alertas de movimientos en la app bancaria permite detectar cualquier cargo no autorizado con la mayor rapidez posible. Algunos cargos fraudulentos no aparecen hasta varios días después de realizarse, por lo que revisar el extracto al regreso es una práctica igual de recomendable. Si se facilitan datos bancarios por error, el banco debe ser el primer contacto, y conviene conservar capturas de pantalla, números de teléfono y cualquier otro rastro del intento de fraude para presentar una denuncia.

Temas Relacionados

ViajesViajes VeranoEspaña-SociedadEspaña-ViajesTrucos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pueblo del Pirineo aragonés que se resguarda en el Parque Natural de Posets-Maladeta: un entorno ideal para el senderismo

Reúne una red de rutas de montaña, pueblos históricos y enclaves glaciares que explican por qué se ha consolidado como una de las puertas de entrada a la alta montaña

El pueblo del Pirineo aragonés que se resguarda en el Parque Natural de Posets-Maladeta: un entorno ideal para el senderismo

Así es Yebes, el pueblo de Guadalajara designado como sede oficial para el seguimiento del eclipse: cuenta con un Observatorio Astronómico

Un destino perfecto para caminar por la naturaleza, descubrir historia y mirar al cielo

Así es Yebes, el pueblo de Guadalajara designado como sede oficial para el seguimiento del eclipse: cuenta con un Observatorio Astronómico

Qué ver en A Coruña más allá del eclipse del 12 de agosto: del mercado de San Agustín a la Torre de Hércules

Es uno de los acontecimientos más esperados del año pero eso no quiere decir que se desaproveche la oportunidad de conocer la ciudad gallega

Qué ver en A Coruña más allá del eclipse del 12 de agosto: del mercado de San Agustín a la Torre de Hércules

El refugio andaluz de Nuria Roca, Juan del Val y sus hijos este verano: un hotel de cinco estrellas con acceso directo a una playa histórica de Cádiz

La familia disfruta sus vacaciones en el hotel Palacio de Sancti Petri Gran Meliá, cerca de Chiclana de la Frontera

El refugio andaluz de Nuria Roca, Juan del Val y sus hijos este verano: un hotel de cinco estrellas con acceso directo a una playa histórica de Cádiz

Si vas de vacaciones con maleta, pon cinta adhesiva en las ruedas: es un truco muy útil para alargar su vida

Puede funcionar como una barrera que proteja del deterioro y cuesta unos euros

Si vas de vacaciones con maleta, pon cinta adhesiva en las ruedas: es un truco muy útil para alargar su vida
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alemania quiere ampliar los poderes de acción de su aparato de inteligencia por el “conflicto híbrido” con Rusia y otros “adversarios que no respetan ninguna regla”

Alemania quiere ampliar los poderes de acción de su aparato de inteligencia por el “conflicto híbrido” con Rusia y otros “adversarios que no respetan ninguna regla”

De dónde nace el temor al espionaje chino por la fábrica de coches eléctricos de SAIC Motor junto a la base naval de Ferrol

El ministro de Justicia de Marruecos, sobre Ceuta y Melilla: “Cada vez que nos reunimos con España planteamos la cuestión. Seguimos reivindicando nuestros territorios”

La Guardia Civil blinda la frontera de Ceuta y lanza un mensaje a los migrantes que están en Marruecos: “Si la pasas, te devuelven”

Defensa da luz verde a la fábrica de coches eléctricos chinos en Ferrol tras las dudas del Ejército y el CNI por el riesgo de espionaje

ECONOMÍA

Natalia Lara, experta en finanzas: “La forma más inteligente de usar una tarjeta de crédito es fingir que no lo es”

Natalia Lara, experta en finanzas: “La forma más inteligente de usar una tarjeta de crédito es fingir que no lo es”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las mujeres jóvenes estudian más que nunca, pero ganan menos y trabajan más a tiempo parcial

Ver todo el fútbol la próxima temporada se dispara: LaLiga y la Champions costarán, como mínimo, 972 euros al año

El empleo juvenil lleva tres años de caída en Europa y el BCE apunta a la IA: “Tienden a ser los primeros en ser despedidos”

DEPORTES

¿Son suficientes las vacaciones de los jugadores para evitar lesiones? “La clave está en cómo se les trata cuando llegan al club y cómo gestionan las cargas”

¿Son suficientes las vacaciones de los jugadores para evitar lesiones? “La clave está en cómo se les trata cuando llegan al club y cómo gestionan las cargas”

Bombazo Alcaraz: el jefe médico italiano de tenis cuestiona su lesión y apunta a una “debilidad mental”

Marta García, plata en los 5.000 metros: de aparcar el MIR a convertirse en una de las mejores fondistas de Europa

El Real Madrid femenino ya conoce su camino en la Champions League: evita los ‘cocos’ y le favorece el factor campo

El problema del coche de Fernando Alonso, según el exjefe de Aston Martin: “Necesitamos remontarnos unos cinco años atrás”