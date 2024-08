Un bar de Galicia cierra una semana “harto” de los madrileños: “Si cae una bomba quedan sin tontos en la meseta”

Fachada de Puerto Martina, Oleiros, A Coruña (Extraído de @puertomartinabaar en Instagram)

El turismo es bienvenido para aquellos que se nutren y disfrutan de la cultura y ocio que ofrece el destino. No obstante, y a pesar del beneficio económico, para la gente local, no siempre es provechoso la llegada de turistas. Esto se puede observar en grandes destinos como Santorini o Venecia que han puesto mano para frenar el turismo masivo no deseado.

De esta manera, María, la responsable del bar Puerto Martina en Mera, Oleiros, en A Coruña, ha anunciado el cierre temporal del establecimiento del 12 al 19 de agosto. Esta decisión, comunicada a través de redes sociales, busca evitar la avalancha de turistas esperada durante el puente del 15 de agosto y adelantar las vacaciones del personal, inicialmente previstas para septiembre. Según María, “este turismo que estamos recibiendo no nos enriquece, nos empobrece”.

El comunicado del cierre

El turismo en Galicia ha crecido considerablemente en las últimas décadas, lo que ha derivado en la creación de términos como “fodechinchos” para describir a los madrileños a raíz del aumento del turismo costero en la comunidad. Sin embargo, el problema específico de Puerto Martina no es la masificación, sino la poca capacidad de consumo y la actitud problemática de los turistas.

Terraza de Puerto Martina, Oleiros, A Coruña (Extraído de @puertomartinabaar en Instagram)

Los gestores del bar argumentan que la saturación de turistas supone un desgaste físico y mental significativo para el equipo, sin un retorno económico acorde. En sus redes sociales, el bar publicó un mensaje contundente: “Ante la inminente llegada del puente del 15 de agosto, donde si cae una bomba en Mera quedan sin tontos en la meseta, hemos decidido cerrar Puerto Martina Baar entre las fechas 12 y 19 de agosto”, refiriéndose principalmente a los turistas provenientes de Madrid.

Las quejas de María incluyen comportamientos de turistas que ocupan mesas y consumen poco, exigen servicios gratuitos como pinchos y agua, y, en algunos casos, incluso insultan al personal. Estas actitudes se suman a la “altivez, exigencias, peticiones que no son normales, mala educación y de vez en cuando un insulto xenófobo al personal que no es español”, según ha explicado María a Quincemil.

De esta forma, las peticiones recurrentes de estos clientes, tales como “me pones 2 Barceló cola y 4 vasos” o “tendrás un pincho de tortilla para acompañar con el café que solo no me entra”, o incluso la desfachatez de pedir “aparte de macarrones con carne y empanada de pulpo tendrás otros pinchos, ya que soy celiaca y eso no lo puedo comer”, señaló la dueña en la publicación de Facebook. Igualmente, en el mensaje de Facebook, afirman estar cansados “de la prepotencia que atesora esta gente y no queremos desvirtuar el proyecto inicial para lo que fue concebido”.

Los deseos de los empleados de Puerto Martina

Empleados de Puerto Martina, Oleiros, A Coruña (Extraído de @OKanDeMera en Facebook)

La situación crítica para Puerto Martina ha provocado el cierre durante este puente para preservar la salud y bienestar del personal. “Todos estamos deseando que se acabe agosto para volver a la normalidad”, comentó María, resaltando que los verdaderos clientes que sostienen el negocio son los locales, quienes frecuentan el bar durante todo el año.

Desde la perspectiva de María, antes los turistas madrileños poseían un mayor poder adquisitivo y eran buenos clientes, pero con el paso del tiempo, sus descendientes tienen menos recursos económicos y mantienen la tradición de veranear en Mera sin contribuir significativamente a la economía local. Esto lo ha descrito como “turismo de desgaste” que afecta además a los términos de calidad de vida y el funcionamiento diario del bar.