“¿Esto es una broma?”: El cabreo de un madrileño que ha escrito a la presidenta Ayuso porque le han dado cita para el alergólogo en 2026

La presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitando el hospital Puerta de Hierro de Madrid

Las listas de espera sanitarias en la Comunidad de Madrid siguen creciendo. Sobre todo, para que te vea un especialista. Según los últimos datos oficiales, de junio de 2024, hay 726.304 personas esperando cita para que te atienda un traumatólogo o un cardiólogo, por poner unos ejemplos. La lista ha crecido en 66.137 personas (un 10%) si lo comparamos con enero de este año. Si analizamos los pacientes que llevan ya más de 90 días esperando, la cifra es de 444.208, un incremento del 16%.

Pero hay casos excepcionales, que sobrepasan toda lógica. Un madrileño ha escrito una carta a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para quejarse por el mensaje que ha recibido del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) dándole cita para poder ver a un alergólogo en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda: el 22 de enero de 2026 a las 15 horas. El mensaje fue recibido el 26 de julio de 2024. “La operadora que me llamó para citarme [luego recibió el SMS con la confirmación de la cita] me dijo que ese era el primer día disponible para ese servicio”, reza la misiva enviada a Ayuso.

“¿Esto es una broma?”, ¿año y medio para que me vea un alergólogo? Por favor, si la sanidad pública les importa, y lo que está claro es que les importa una higa, díganlo. Manifiéstenlo en sus programas electorales, que los ciudadanos lo sepamos y votemos lo que nos parezca, pero con un conocimiento cierto y real de lo que van a hacer. Pero, por favor, no nos tomen el pelo. Ni buscan la excelencia, ni es un sistema sanitario de referencia”, señala el enfadado ciudadano.

El gran tapón de la lista del especialista

La lista para ver al especialista es, sin duda, el gran tapón de la sanidad pública. Porque el especialista es el que hace que crezcan las otras dos listas (pruebas y operaciones), ya que para afinar en un diagnóstico es normal que se soliciten pruebas diagnósticas y una vez que se tiene el resultado de estas, la solución puede derivar en una intervención quirúrgica. La tasa actual es que hay 144,7 personas por cada 1.000 esperando esa ansiada cita con el especialista. La demora media, en cambio, ha mejorado. Ahora es de 59 días, cuando a principios de año, en enero de 2024, era de 68,92 días.

Una consulta con un especialista

Carlos Moreno, diputado del PSOE y portavoz en temas de sanidad (trabaja además de cardiólogo en un hospital madrileño), cree que este no es un caso excepcional. “Hay citas para primeras consultas con mucha demora. Lo que pasa es que Sanidad acaba llamando al paciente para que acepte ver a otro especialista en otro hospital de la red pública pero de gestión privada. Esto no es libre elección, sino libre inducción”. Moreno también destaca un dato curioso. Hay 462.600 personas que han entrado en la lista, pero solo 375.300 que son atendidos. “¿Por qué esta diferencia? Porque se cansan de esperar y muchos prefieren pagar un médico privado. Por eso han crecido tanto los seguros en Madrid”.

En junio de 2019, cuando Isabel Díaz Ayuso llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid, en esta lista solo había 406.358 personas, por lo que el crecimiento en estos cinco años ha sido del 78,7%. Las cifras, que publica mensualmente la propia Consejería de Sanidad, reflejan una tendencia al alza. Luego está la lista de pruebas diagnósticas. Actualmente, hay 189.655 personas con una demora media de 59 días. Esta lista se ha visto reducida en lo que va de año, pero si la comparamos con junio de 2019 ha crecido un 55%. Finalmente, está la lista para pasar por el quirófano. En Madrid hay 88.502 personas con una demora de 47 días, consiguiéndose también una reducción respecto a inicio de 2024. En junio de 2019 había 69.382 pacientes, lo que supone un incremento del 27,5%. De estos 88.502 pacientes, 9.063 han rechazado su derivación a otro centro. Las operaciones más comunes son varices, hernias, quistes, cataratas, amígdalas, prótesis de cadera y de rodilla, el síndrome del túnel carpiano en manos e hiperplasias benignas de próstata.

Objetivo, 45 días de demora

El Gobierno de Ayuso no ha cumplido con sus objetivos de reducir las listas. La presidenta madrileña prometió en sus programas electorales de 2019 y 2021 que reduciría un 50% las listas de espera, una medida que iba a afectar a la quirúrgica, la de pruebas y las consultas. En la última campaña de 2023, su compromiso fue más genérico: “Vamos a reducir el tiempo de espera para las consultas del médico de familia, de enfermeros, de especialistas y para las operaciones. Las operaciones por cáncer no tardarán más de 30 días y las operaciones más habituales no tardarán más de tres meses”. El plan integral 2022-24 que la Consejería de Sanidad presentó en septiembre de 2022 tenía un presupuesto de 215 millones y fijaba como objetivo una espera media de 45 días, pero ese objetivo no se está cumpliendo de momento en ninguna de las tres listas.

Para Moreno los datos son tozudos. Desde 2019, es decir, desde que gobierna Ayuso, las tres listas de espera (primera consulta, pruebas y operaciones) “han crecido en 400.000 personas. La Consejería de Sanidad solo intenta maquillar la de intervenciones quirúrgicas. ¿Cómo? No porque se opere más, sino porque se diagnostica menos. Es una estrategia clara. Fomentar que los madrileños acudan a la sanidad privada”.