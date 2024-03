Un hombre se queda atrapado en el baño de un avión y el piloto tiene que rescatarlo

Baño de un avión (Shutterstock).

En un vuelo lo único que el viajero quiere es tener un viaje tranquilo y sin ningún contratiempo. Sin embargo, esto en ocasiones no ocurre debido a muchos factores que se escapan de nuestro control. Asientos muy estrechos, niños corriendo por el pasillo o sucesos inesperados a la par que inexplicables. Todo esto tiene más probabilidades de ocurrir en las compañías low cost en comparación con las que no lo son. Esto no quiere decir que sucede siempre en este tipo de aerolíneas, pues nunca uno espera quedarse en el baño de un avión durante más de media hora por el fallo de la cerradura.

Nadie quiere quedarse encerrado en un baño, pero sí es en el de un avión todavía menos. Esto suele ser un momento de estrés y agobio que puede convertir el viaje en un infierno y más aún si permaneces en él durante más de 30 minutos. Esto es precisamente lo que le ha pasado a un pasajero de la aerolínea Delta Air Lines que estaba en un vuelo en Estados Unidos, desde Salt Lake City a Nueva Orleans. Fue al baño mientras su esposa cuidaba a sus dos hijos pequeños. A medida que pasaba el tiempo, su esposa empezó a preguntarse si se estaba tomando “más tiempo del necesario”.

Sin embargo, fue el hijo menor de la pareja el que dio la voz de alarma al preguntarse donde estaba su padre. Además, la mujer escuchó decir a la azafata del vuelo la palabra “atascada”. Ante esto, la esposa, tal y como recoge el medio Mirror, explica que “algo hizo clic y dije: ‘Disculpe, ¿hay alguien atrapado en el baño?’ “Sí”, dijo. “La puerta está atascada y alguien está atrapado allí”. Le dije: “¡Creo que es mi marido!”.

“Mi atención se desvió hacia la parte trasera del avión, donde, efectivamente, dos azafatas estaban tirando de la manija de la puerta del baño e intentando liberar a mi esposo atrapado. Pronto, las dos azafatas reclutaron a un pasajero al azar para ayudar. “Intenté desalojar la puerta. Hizo todo lo posible, pero fue en vano”, cuenta.

Un salvador inesperado

Todos los intentos por rescatar al pasajero atrapado en el baño fracasaron. Tanto es así, que tras 20 minutos intentando sacarlo de ahí, apareció un salvador que nadie esperaba. Para sorpresa de muchos, el mismo piloto salió a escena y fueron muchos los que se preguntaron que quién estaba al mando del avión.

“Creo que es posible que hayan necesitado su permiso para dañar potencialmente la puerta y sacar a mi marido. El piloto realmente lo estaba dando todo, pero no consiguió salir hasta que la puerta mientras el piloto tiraba lo más fuerte posible”, detalla. Tras ello, la mujer miró el reloj y se dio cuenta de que su esposo llevaba encerrado en el lavabo del avión unos 35 minutos.