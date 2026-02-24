La placa más inteligente que detecta ollas automáticamente y crea zonas de cocción para ellas: ahorra 220 euros

Flexible, inteligente, moderna, precisa. Así es la placa de inducción Serie 6000 TotalFlex 60 cm de AEG.

¿Te encantaría conseguir una libertad total para cocinar sin límites? Pues con la placa de inducción Serie 6000 TotalFlex de AEG puedes hacerlo, porque su superficie inteligente se adapta a todas tus ollas y crea zonas de cocción específicamente para ellas. Quizá este es su mayor punto fuerte, pero te adelantamos que tiene muchas otras prestaciones que merece la pena tener en cuenta. Así que, si te llama, aunque sea un poco la atención, sigue leyendo: te contamos por qué merece la pena la inversión, especialmente hoy que tiene una rebaja de 220 euros en la web de AEG.

Ventajas de la placa de inducción Serie 6000 TotalFlex

TotalFlex adaptable

4 zonas con PowerBoost, con calor instantáneo

Ilumina el panel de control de la zona de cocción utilizada

Permite cocinar uniendo varias zonas de cocción

Control automático de una campana

Temporizador individual

Los detalles de la placa de inducción Serie 6000 TotalFlex

Flexible, inteligente, moderna, precisa. Así es la placa de inducción Serie 6000 TotalFlex 60 cm de AEG, una de las mejores del mercado actualmente. Ofrece máxima flexibilidad gracias a su superficie inteligente que detecta automáticamente ollas y sartenes de distintos tamaños y formas, creando zonas de cocción allí donde las necesites. Su tecnología TotalFlex permite mover los recipientes libremente por el cristal sensible, adaptando el espacio según tu forma de cocinar. Con ActiveTouch, los controles se iluminan automáticamente en la zona activa para un ajuste rápido e intuitivo.

Cuenta con 4 zonas con función PowerBoost, ideales para hervir agua o calentar rápidamente con un golpe de potencia extra. Además, incorpora función Puente automática para recipientes grandes, temporizador individual por zona, función Pausa y bloqueo de seguridad. Por si fuera poco, gracias a Hob2Hood®, la placa se conecta automáticamente a una campana compatible, ajustando la extracción según la potencia utilizada. Y, ¿sabes qué? Que además de todo esto, hoy podemos decir que hay otra cosa a destacar: que AEG le ha aplicado un descuento de 220 euros, por lo que puedes comprarla por menos de 1000 euros.

¿Qué dicen otros compradores?

Invertir 969 euros no es ninguna tontería, así que sabemos que, antes de nada, quieres cerciorarte de que esta placa de inducción inteligente cumple con lo que promete. Por eso, hemos recopilado algunas de las opiniones que han dado sobre ella quienes ya la tienen en casa.

“Excelente placa, adaptable para todo tipo de tamaños de recipientes. Funcional y práctica”.

“Nos encanta la placa a toda la familia, es muy rápida y la función total flex es de lo mejor”.

“Buena placa de inducción, muy versátil y sencilla de usar”.

