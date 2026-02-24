El Corner

La placa más inteligente que detecta ollas automáticamente y crea zonas de cocción para ellas: ahorra 220 euros

La placa de inducción Serie 6000 TotalFlex de AEG es una solución perfecta para cocinas modernas y funcionales

Guardar
Flexible, inteligente, moderna, precisa. Así
Flexible, inteligente, moderna, precisa. Así es la placa de inducción Serie 6000 TotalFlex 60 cm de AEG.

¿Te encantaría conseguir una libertad total para cocinar sin límites? Pues con la placa de inducción Serie 6000 TotalFlex de AEG puedes hacerlo, porque su superficie inteligente se adapta a todas tus ollas y crea zonas de cocción específicamente para ellas. Quizá este es su mayor punto fuerte, pero te adelantamos que tiene muchas otras prestaciones que merece la pena tener en cuenta. Así que, si te llama, aunque sea un poco la atención, sigue leyendo: te contamos por qué merece la pena la inversión, especialmente hoy que tiene una rebaja de 220 euros en la web de AEG.

Comprar en AEG

Ventajas de la placa de inducción Serie 6000 TotalFlex

  • TotalFlex adaptable
  • 4 zonas con PowerBoost, con calor instantáneo
  • Ilumina el panel de control de la zona de cocción utilizada
  • Permite cocinar uniendo varias zonas de cocción
  • Control automático de una campana
  • Temporizador individual

Los detalles de la placa de inducción Serie 6000 TotalFlex

Flexible, inteligente, moderna, precisa. Así es la placa de inducción Serie 6000 TotalFlex 60 cm de AEG, una de las mejores del mercado actualmente. Ofrece máxima flexibilidad gracias a su superficie inteligente que detecta automáticamente ollas y sartenes de distintos tamaños y formas, creando zonas de cocción allí donde las necesites. Su tecnología TotalFlex permite mover los recipientes libremente por el cristal sensible, adaptando el espacio según tu forma de cocinar. Con ActiveTouch, los controles se iluminan automáticamente en la zona activa para un ajuste rápido e intuitivo.

Cuenta con 4 zonas con función PowerBoost, ideales para hervir agua o calentar rápidamente con un golpe de potencia extra. Además, incorpora función Puente automática para recipientes grandes, temporizador individual por zona, función Pausa y bloqueo de seguridad. Por si fuera poco, gracias a Hob2Hood®, la placa se conecta automáticamente a una campana compatible, ajustando la extracción según la potencia utilizada. Y, ¿sabes qué? Que además de todo esto, hoy podemos decir que hay otra cosa a destacar: que AEG le ha aplicado un descuento de 220 euros, por lo que puedes comprarla por menos de 1000 euros.

Comprar en AEG

¿Qué dicen otros compradores?

Invertir 969 euros no es ninguna tontería, así que sabemos que, antes de nada, quieres cerciorarte de que esta placa de inducción inteligente cumple con lo que promete. Por eso, hemos recopilado algunas de las opiniones que han dado sobre ella quienes ya la tienen en casa.

  • “Excelente placa, adaptable para todo tipo de tamaños de recipientes. Funcional y práctica”.
  • “Nos encanta la placa a toda la familia, es muy rápida y la función total flex es de lo mejor”.
  • “Buena placa de inducción, muy versátil y sencilla de usar”.

*Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, Infobae puede recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Temas Relacionados

ElectrodomésticosCocinaPlacaPlaca de InducciónComprasProductosProductos EspañaEspaña-AfiliaciónEspaña Noticias

Últimas Noticias

La mejor aspiradora de mano para casa y coche en 2026

Te ayudamos a elegir la mejor aspiradora de mano de 2026 para casa o coche, que cumpla con tus necesidades y con buena relación calidad-precio

La mejor aspiradora de mano

La plancha de pelo innovadora que predice las necesidades de tu melena está rebajada en Amazon: 38% de descuento

Ghd Platinum+ es un styler profesional que se vende a precio muy competitivo en la plataforma electrónica

La plancha de pelo innovadora

El portátil gaming con IA integrada para juegos y creación avanzada está rebajado: 25% de descuento en MediaMarkt

El HP OMEN Slim te garantiza rendimiento extremo sin sobrecalentamiento y puedes encontrarlo de oferta en esta tienda de electrónica

El portátil gaming con IA

Los mejores secadores de pelo en relación calidad-precio de 2026: Dyson, Rowenta o Cecotec

Análisis de los mejores secadores de pelo por potencia, tecnología y precio. Descubre el perfecto para ti

Los mejores secadores de pelo

Los altavoces Marshall mezclan diseño clásico con rendimiento acústico de nueva generación: descuento del 30% en FNAC

Graves profundos y agudos definidos en formato compacto harán que la música suene mucho mejor en estos altavoces Marshall

Los altavoces Marshall mezclan diseño
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres detenidos por llevarse entrecot,

Tres detenidos por llevarse entrecot, quesos y chorizos valorados en 700 euros en Cáceres: una se metía los embutidos en el interior de la faja

Los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores reúnen el grueso de los 153 documentos clasificados del 23F que el Gobierno hará públicos

La UE acusa a España de confiar “las joyas de la corona de sus fuerzas de seguridad” a Huawei, pero Interior asegura que “no hay riesgo”

La jueza que investiga la DANA pide la imputación de Carlos Mazón

La Audiencia de A Coruña condena a seis años de inhabilitación a una médica por acceder a la historia clínica de su compañera con la que tenía una “mala relación”

ECONOMÍA

Condenan a dos años de

Condenan a dos años de cárcel a una mujer por apropiarse de tres millones de euros con la venta de un chalé al jugador del Barça Lewandowski

Andalucía prevé una caída de hasta el 30% en las reservas turísticas en Semana Santa por la desconexión ferroviaria

La decisión de Trump de subir los aranceles beneficia al 60% de los productos españoles y perjudica a un 10%

Ley de Propiedad Horizontal: estos son los límites para utilizar una plaza de garaje como trastero y evitar conflictos con la comunidad de vecinos

Mejorar la indemnización de un despido puede costarte el subsidio por desempleo: el SEPE rechaza la prestación si el exceso supera el límite de rentas

DEPORTES

El jugador del PSG Achraf

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”