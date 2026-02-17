El moldeador 8 en 1 que sustituye a secador, plancha y rizador tiene un 27% de descuento

El CeramicCare 8in1 AirGlam Gyro es un moldeador que nos destaca especialmente por su versatilidad total para transformar tu cabello con un solo dispositivo.

¿Te aburre llevar siempre el mismo peinado, pero no tienes espacio suficiente como para tener mil herramientas distintas que te ayuden a variarlo? Entonces esto es lo que estás buscando: el moldeador 8 en 1 de Cecotec con el que podrás cepillar tu pelo, alisarlo, rizarlo y definirlo como te apetezca cada día.

Con él, sentirás como que vas a la peluquería a diario, porque los resultados son profesionales. Y es que, además, aporta brillo y ayuda a que tu melena gane en vitalidad. ¿Todavía no lo tienes claro? Seguro que te viene bien saber que, gracias a los ofertones de invierno de Cecotec, puedes llevártelo con un 27% de descuento.

Ver oferta en Cecotec

Principales ventajas del moldeador 8 en 1 de Cecotec

Sistema de 8 cabezales intercambiables que te ayuden a conseguir infinitos peinados

Tecnología CoandAir para crear rizos perfectos

Cepillos rotativos profesionales, como los de tu peluquería favorita

Motor digital brushless 1500W, para que los resultados sean duraderos

Cerámica y queratina protectora, para cuidar tu cabello

Control de temperatura inteligente

Superrebaja en Cecotec: 109 euros en lugar de 149 euros.

Así es el moldeador 8 en 1 CeramicCare de Cecotec

Comprar

El CeramicCare 8in1 AirGlam Gyro es un moldeador que nos encanta especialmente por su versatilidad total para transformar tu cabello con un solo dispositivo. Incluye 8 cabezales intercambiables: alisador SilkLisse, dos cilindros rizadores con tecnología CoandAir y cepillos moldeadores de 60 mm, 50 mm y 38 mm para volumen, puntas y flequillo.

Su motor digital brushless de 1500W y 110.000 rpm proporciona un flujo de aire potente, rápido y más silencioso. Gracias a la función rotativa, los cepillos giran en ambos sentidos para un acabado uniforme y profesional con menos esfuerzo. Asimismo, la tecnología CoandAir envuelve el cabello alrededor del cilindro utilizando el flujo de aire, creando rizos definidos sin necesidad de pinzas. Además, el generador de iones reduce el encrespamiento y aporta brillo extra.

El revestimiento de cerámica y queratina, junto con el control inteligente de temperatura, protege la fibra capilar del calor excesivo, manteniendo el cabello suave y saludable. Y por si todo esto fuera poco, gracias a los ofertones de invierno de Cecotec puedes comprar el moldeador por solo 109 euros.

Ver oferta en Cecotec

Preguntas frecuentes a la hora de comprar el moldeador Cecotec

Puede que tengas algunas dudas y no tengas claro todavía si este moldeador es para ti o no. Vamos a tratar de resolverlas.

¿Puede sustituir a una plancha de pelo tradicional?

Sí, pues este aparato incluye cabezal alisador.

¿Es muy pesado?

No, es más ligero y cómodo que herramientas tradicionales, por lo que podrás usarlo para definir tu peinado tanto tiempo como necesites.

¿Reduce el encrespamiento?

Sí, incorpora generador de iones, así que podrás decirle adiós al frizz.

*Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, Infobae puede recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.