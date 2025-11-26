El Corner

La Series 9 PRO+ es la mejor afeitadora para hombre de Braun y está rebajada a mitad de precio en el Black Friday de Amazon: ahorra más de 200 euros

Esta máquina de Braun, que garantiza un afeitado apurado, comodidad para la piel y la máxima precisión, tiene un 51% de descuento en la plataforma electrónica

La Series 9 PRO+ afeita
La Series 9 PRO+ afeita más pelo en cada pasada gracias a la tecnología AutoSense y sus 10 000 vibraciones sónicas.

Mantener una barba cuidada y perfectamente arreglada se ha convertido en una prioridad dentro del cuidado de los hombres. Y no es para menos, ya que el aspecto del vello facial es de lo más importante para generar una primera buena impresión. Por ello, más allá de acudir a un buen barbero con regularidad, es necesario disponer en casa de una afeitadora de calidad que permita cuidar la barba día a día.

En este sentido, la marca Braun es sinónimo de garantía. Y dentro de su amplio catálogo, la afeitadora eléctrica Series 9 PRO+ destaca como una de las más avanzadas. Ahora, todos aquellos que busquen una máquina de máxima calidad están de suerte, ya que el modelo 9517s de esta afeitadora de Braun cuenta con una rebaja del 51% en Amazon. [Prueba GRATIS Amazon Prime]

Con este impresionante descuento, su precio pasa de 409,99 euros a solo 199,99 euros, lo que supone un ahorro de 210 euros en su compra.

Características de la Series 9 PRO+ 9517s de Braun

La afeitadora Braun Series 9 PRO+ 9517s cuenta con un sistema de afeitado compuesto por 4 elementos de corte y una recortadora de precisión ProLift. Esta combinación busca capturar más vello en una sola pasada, optimizando la eficiencia y reduciendo el tiempo necesario para obtener un afeitado apurado. La máquina utiliza tecnología sónica, lo que genera microvibraciones que permiten un deslizamiento suave sobre la piel y una experiencia más cómoda.

Su recortadora de precisión ProTrimmer facilita el perfilado de barba y patillas. El cabezal flexible, con una adaptabilidad de 40°, sigue las curvas del rostro para mantener el contacto constante con la piel, incluso en zonas difíciles como la mandíbula o el cuello. La afeitadora permite hasta dos semanas de uso tras una sola carga, gracias a su batería de larga duración.

Ofrece un sensor de adaptación automática que ajusta la potencia al grosor de la barba, logrando resultados uniformes.

Esto opinan quienes ya la han comprado

La afeitadora eléctrica Braun Series 9 PRO+ 9517s acumula más de 1.600 opiniones en Amazon, donde cuenta con una valoración entre los usuarios de 4,4 sobre 5. Estos algunos de los comentarios que han dejado en la plataforma electrónica quienes ya la han comprado:

  • "Buena maquinilla de afeitar. Llevo años utilizando esta marca y me siento muy contento con ella. No pega tirones y el apurado es perfecto. Se lava muy bien y la batería dura bastante"
  • “Esta Braun es una delicia. No me lleva más de 2 minutos afeitarme y me deja la piel perfecta, sin resecarla ni causar rojeces o escocores. ¡Ya no me da pereza afeitarme!"
  • “Muy buena calidad, la batería aguanta bastante, por lo que es muy válida para llevarla de viaje sin el cargador”
  • “Como usuario de afeitadoras eléctricas desde hace mucho tiempo, ya he probado diferentes modelos, pero la Braun Series 9 Pro+ establece nuevos estándares en términos de rendimiento, comodidad e innovación”
  • “Muy buena máquina. Nunca he tenido una afeitadora que afeite tan bien”
En definitiva, este modelo de Braun te va a permitir tener la barba perfectamente cuidada en tu día a día sin necesidad de acudir con tanta frecuencia a un barbero. Consíguela en Amazon durante este Black Friday con un ahorro de 210 euros.

